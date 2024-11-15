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SEYİR HALİ
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EKSEN
'Ukrayna'ya verilen silahlar, Avrupa iç pazarında yayılabilir. Mafyalaşma ve çeteleşme başlayabilir'
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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
AİDS kabusu geri mi döndü?
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11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Genel... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T17:17+0300
2024-11-15T17:17+0300
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AK Parti MYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik değerlendirmelerde bulunuyor.MYK Toplantısı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Ramazan ayı sonrası il kongrelerimizle ilgili takvimin ne olacağı arz edilecek. Kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri de başladı. Bütün arkadaşlarımız bu kongrelere katılacak. İç cepheyi güçlendirme siyasetimizi devam ettireceğiz. Muhalefet tarafından Cumhur İttifakı içinde çatlak üzerine açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların bizim gündemimizde yeri yok. Muhalefet içindeki grupların çatışmalarını yoğun biçimde görüyor ve takip ediyoruz. Cumhur İttifakı'nı oluşturan ilkelerle kararlı şekilde yürüyerek Türkiye Yüzyılı çalışmalarını yürütüyoruz. Cumhur İttifakı genel düzeyde yürüyen ittifak değil ilçelerde beldelerde köylerde vatandaşta buluşturan bir ittifakız. Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 41. yılı 41 kere maşallah diyoruz. Bu mücadeleler içinde Kuzey Kıbrıs egemen bir devlet olarak milletimizin göz bebeği. Bir sürü badireler atlatarak yoluna devam ediyor. Tüm buz tuzaklara rağmen Kuzey Kıbrıs bölgede varlığını sürdürüyor. Her zaman yanında olduk yanında olmaya devam edeceğiz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/ak-parti-sozcusu-omer-celik-bebek-katilleri-en-agir-cezayi-alacak-1089455404.html
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ömer çelik, ak parti, konser, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ekrem imamoğlu
ömer çelik, ak parti, konser, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ekrem imamoğlu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor

17:17 15.11.2024
© AA / Fatih KurtAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA / Fatih Kurt
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Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik değerlendirmelerde bulunuyor.
AK Parti MYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik değerlendirmelerde bulunuyor.
MYK Toplantısı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Ramazan ayı sonrası il kongrelerimizle ilgili takvimin ne olacağı arz edilecek. Kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri de başladı. Bütün arkadaşlarımız bu kongrelere katılacak. İç cepheyi güçlendirme siyasetimizi devam ettireceğiz. Muhalefet tarafından Cumhur İttifakı içinde çatlak üzerine açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların bizim gündemimizde yeri yok. Muhalefet içindeki grupların çatışmalarını yoğun biçimde görüyor ve takip ediyoruz. Cumhur İttifakı'nı oluşturan ilkelerle kararlı şekilde yürüyerek Türkiye Yüzyılı çalışmalarını yürütüyoruz. Cumhur İttifakı genel düzeyde yürüyen ittifak değil ilçelerde beldelerde köylerde vatandaşta buluşturan bir ittifakız. Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 41. yılı 41 kere maşallah diyoruz. Bu mücadeleler içinde Kuzey Kıbrıs egemen bir devlet olarak milletimizin göz bebeği. Bir sürü badireler atlatarak yoluna devam ediyor. Tüm buz tuzaklara rağmen Kuzey Kıbrıs bölgede varlığını sürdürüyor. Her zaman yanında olduk yanında olmaya devam edeceğiz'' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bebek katilleri en ağır cezayı alacak
20 Ekim, 13:09
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