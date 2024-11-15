https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ak-parti-sozcusu-omer-celik-konusuyor-1090450711.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Genel... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T17:17+0300

2024-11-15T17:17+0300

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AK Parti MYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik değerlendirmelerde bulunuyor.MYK Toplantısı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ''Ramazan ayı sonrası il kongrelerimizle ilgili takvimin ne olacağı arz edilecek. Kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri de başladı. Bütün arkadaşlarımız bu kongrelere katılacak. İç cepheyi güçlendirme siyasetimizi devam ettireceğiz. Muhalefet tarafından Cumhur İttifakı içinde çatlak üzerine açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların bizim gündemimizde yeri yok. Muhalefet içindeki grupların çatışmalarını yoğun biçimde görüyor ve takip ediyoruz. Cumhur İttifakı'nı oluşturan ilkelerle kararlı şekilde yürüyerek Türkiye Yüzyılı çalışmalarını yürütüyoruz. Cumhur İttifakı genel düzeyde yürüyen ittifak değil ilçelerde beldelerde köylerde vatandaşta buluşturan bir ittifakız. Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 41. yılı 41 kere maşallah diyoruz. Bu mücadeleler içinde Kuzey Kıbrıs egemen bir devlet olarak milletimizin göz bebeği. Bir sürü badireler atlatarak yoluna devam ediyor. Tüm buz tuzaklara rağmen Kuzey Kıbrıs bölgede varlığını sürdürüyor. Her zaman yanında olduk yanında olmaya devam edeceğiz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/ak-parti-sozcusu-omer-celik-bebek-katilleri-en-agir-cezayi-alacak-1089455404.html

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ömer çelik, ak parti, konser, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ekrem imamoğlu