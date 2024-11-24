https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/afyonkarahisarda-feci-kaza-yolcu-otobusu-ile-cekici-carpisti-30-kisi-yaralandi-1090750347.html

Afyonkarahisar'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı, 30 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı, 30 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 30 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T08:27+0300

2024-11-24T08:27+0300

2024-11-24T08:29+0300

türkiye

afyonkarahisar

kaza

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otobüs şöförü

otobüs

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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yolcu otobüsü olmak üzere 3 araç çarpıştı. Ankara yönüne ilerleyen ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.30 kişi yaralandıKaza sonrası yaralıların olduğu bilgisinin ulaşmasıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 30 yolcuyu Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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afyonkarahisar, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, yaralı, ölü, otobüs şöförü, otobüs