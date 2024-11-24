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Afyonkarahisar'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı, 30 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı, 30 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 30 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T08:27+0300
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türkiye
afyonkarahisar
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
yaralı
ölü
otobüs şöförü
otobüs
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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yolcu otobüsü olmak üzere 3 araç çarpıştı. Ankara yönüne ilerleyen ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.30 kişi yaralandıKaza sonrası yaralıların olduğu bilgisinin ulaşmasıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 30 yolcuyu Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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afyonkarahisar, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, yaralı, ölü, otobüs şöförü, otobüs
afyonkarahisar, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, yaralı, ölü, otobüs şöförü, otobüs

Afyonkarahisar'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı, 30 kişi yaralandı

08:27 24.11.2024 (güncellendi: 08:29 24.11.2024)
© Canan TükelayKaza
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© Canan Tükelay
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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 30 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yolcu otobüsü olmak üzere 3 araç çarpıştı. Ankara yönüne ilerleyen ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.
© Canan TükelayKazadan görüntü
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
Kazadan görüntü
© Canan Tükelay

30 kişi yaralandı

Kaza sonrası yaralıların olduğu bilgisinin ulaşmasıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 30 yolcuyu Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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