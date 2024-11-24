https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/afyonkarahisarda-feci-kaza-yolcu-otobusu-ile-cekici-carpisti-30-kisi-yaralandi-1090750347.html
Afyonkarahisar'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı, 30 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı, 30 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 30 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T08:27+0300
2024-11-24T08:27+0300
2024-11-24T08:29+0300
türkiye
afyonkarahisar
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
yaralı
ölü
otobüs şöförü
otobüs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090750190_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f9f48602655c55badd4aca74eb5fd08c.jpg
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yolcu otobüsü olmak üzere 3 araç çarpıştı. Ankara yönüne ilerleyen ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.30 kişi yaralandıKaza sonrası yaralıların olduğu bilgisinin ulaşmasıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 30 yolcuyu Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/once-istanbul-simdi-ise-antalya-ucaklar-havalimanina-inemedi--1090748443.html
türkiye
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090750190_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_73397d43b5c9ba6756ec3c6070482791.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afyonkarahisar, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, yaralı, ölü, otobüs şöförü, otobüs
afyonkarahisar, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, yaralı, ölü, otobüs şöförü, otobüs
Afyonkarahisar'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı, 30 kişi yaralandı
08:27 24.11.2024 (güncellendi: 08:29 24.11.2024)
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 30 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yolcu otobüsü olmak üzere 3 araç çarpıştı. Ankara yönüne ilerleyen ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.
Kaza sonrası yaralıların olduğu bilgisinin ulaşmasıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 30 yolcuyu Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.