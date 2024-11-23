https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/fransa-disisleri-bakani-barrot-ukrayna-rusyayi-uzun-menzilli-fuzelerle-vurabilir-1090744399.html
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Ukrayna Rusya'yı uzun menzilli füzelerle vurabilir
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Ukrayna Rusya'yı uzun menzilli füzelerle vurabilir
Sputnik Türkiye
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Ukrayna'nın Rusya'yı Fransız uzun menzilli füzeleriyle vurabileceğini öne sürdü. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T20:47+0300
2024-11-23T20:47+0300
2024-11-23T20:47+0300
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna'nın Rusya'yı Fransız uzun menzilli füzeleriyle vurabileceğini belirterek "Ukrayna kendini savunmak için Rusya'ya Fransız uzun menzilli füzeleri fırlatabilir" dedi.Ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya katılması hususunda olası bir daveti ima eden Barrot, Kiev'in müttefiklerinin pozisyonlarını yakınlaştırma çabalarına değinerek Batılı müttefiklerine seslenen Barrot, "Rusya'ya karşı mücadelede Ukrayna'ya desteği sınırlamamalı ve kırmızı çizgiler koymamalıyız. Ukrayna'yı gerektiği kadar yoğun ve uzun süre destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, ABD ve İngiliz uzun menzilli silahlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasına karşılık olarak Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerinden birine yönelik ortak saldırıya ilişkin bir açıklama yapmıştı. Daha önce New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine saldırmak için ABD'nin uzun menzilli füzelerini kullanmasına ilk kez izin verdiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/zalujniy-nato-rusya-ile-bir-yipratma-savasina-hazir-degil-1090743784.html
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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Ukrayna Rusya'yı uzun menzilli füzelerle vurabilir
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Ukrayna'nın Rusya'yı Fransız uzun menzilli füzeleriyle vurabileceğini öne sürdü.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna'nın Rusya'yı Fransız uzun menzilli füzeleriyle vurabileceğini belirterek "Ukrayna kendini savunmak için Rusya'ya Fransız uzun menzilli füzeleri fırlatabilir" dedi.
Ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya katılması hususunda olası bir daveti ima eden Barrot, Kiev'in müttefiklerinin pozisyonlarını yakınlaştırma çabalarına değinerek Batılı müttefiklerine seslenen Barrot, "Rusya'ya karşı mücadelede Ukrayna'ya desteği sınırlamamalı ve kırmızı çizgiler koymamalıyız. Ukrayna'yı gerektiği kadar yoğun ve uzun süre destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, ABD ve İngiliz uzun menzilli silahlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasına karşılık olarak Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerinden birine yönelik ortak saldırıya ilişkin bir açıklama yapmıştı.
Daha önce New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine saldırmak için ABD'nin uzun menzilli füzelerini kullanmasına ilk kez izin verdiğini bildirmişti.