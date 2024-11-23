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Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: '20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı'
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/zalujniy-nato-rusya-ile-bir-yipratma-savasina-hazir-degil-1090743784.html
Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujniy: NATO Rusya ile bir 'yıpratma savaşına' hazır değil
Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujniy: NATO Rusya ile bir 'yıpratma savaşına' hazır değil
Sputnik Türkiye
Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, NATO’nun askeri-endüstriyel kompleksinin yetersizliği nedeniyle Rusya ile bir 'yıpratma savaşına' hazır olmadığını... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T19:54+0300
2024-11-23T19:54+0300
ukrayna krizi
valeriy zalujnıy
ukrayna
ukrainskaya pravda
nato
füze
insansız hava aracı (iha)
ingiltere
londra
muharebe
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Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı ve Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy, Ukrainskaya Pravda gazetesine verdiği demeçte NATO ülkelerinin füze ve insansız hava araçları (İHA) cephaneliğinin Rus askeri-endüstriyel kompleksinin imkanlarının gerisinde olduğu için ittifakın Rusya ile bir ‘yıpratma savaşına’ hazır olmadığını söyledi.Zalujnıy, “Soru şu: Şu anda hangi NATO ülkesi iki bin hedefe yönelik bir saldırıyı püskürtmeye hazır? Ukrayna'nın ne kadar füze aldığını size söyleyemem, ama inanın bana hiçbir rakam Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen füze ve insansız hava aracı sayısını karşılamıyor. Ve eğilim, Rus saldırılarının sayısının artacağı yönünde. Sadece bu ay sayı üç bine ulaştı” dedi.Ukrayna'ya sağlanan ‘muharebe araçlarının’ çok pahalı ve miktarlarının da sınırlı olduğunu vurgulayan Zalujnıy, bu nedenlerden dolayı Rusya ile olası bir çatışmaya ne İngiltere'nin ne de diğer ülkelerin hazır olmadığı görüşünü dile getirdi.NATO ülkelerinin hava savunma sistemleri mühimmatının sadece iki ya da üç ay içinde tamamen boşaltılabileceğini belirten Zalujnıy, “Britanya'nın Patriot sistemleri için örneğin ‘güdümlü bomba’ saldırılarını püskürtmek için en az beş bin füzesi var mı? Şüpheliyim. Çok pahalılar ve sonuç olarakçok fazla sayıda olmaları da imkansız, çünkü onları üretmek de bir sorun. Dolayısıyla sadece bu askeri bileşene bakarak bile NATOülkelerinin hazır olmadığını söyleyebiliriz” diye konuştu.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleriyle çatışmalarda sivi konutları ve sosyal altyapıyı hedef almadığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-3-tankini-ve-bir-mig-29-ucagini-imha-etti-1090733924.html
ukrayna
ingiltere
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valeriy zalujnıy, ukrayna, ukrainskaya pravda, nato, füze, insansız hava aracı (iha), ingiltere, londra, muharebe, rusya, kırım, ukrayna silahlı kuvvetleri
valeriy zalujnıy, ukrayna, ukrainskaya pravda, nato, füze, insansız hava aracı (iha), ingiltere, londra, muharebe, rusya, kırım, ukrayna silahlı kuvvetleri

Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujniy: NATO Rusya ile bir 'yıpratma savaşına' hazır değil

19:54 23.11.2024
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, NATO’nun askeri-endüstriyel kompleksinin yetersizliği nedeniyle Rusya ile bir 'yıpratma savaşına' hazır olmadığını belirtti.
Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı ve Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy, Ukrainskaya Pravda gazetesine verdiği demeçte NATO ülkelerinin füze ve insansız hava araçları (İHA) cephaneliğinin Rus askeri-endüstriyel kompleksinin imkanlarının gerisinde olduğu için ittifakın Rusya ile bir ‘yıpratma savaşına’ hazır olmadığını söyledi.
Zalujnıy, “Soru şu: Şu anda hangi NATO ülkesi iki bin hedefe yönelik bir saldırıyı püskürtmeye hazır? Ukrayna'nın ne kadar füze aldığını size söyleyemem, ama inanın bana hiçbir rakam Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen füze ve insansız hava aracı sayısını karşılamıyor. Ve eğilim, Rus saldırılarının sayısının artacağı yönünde. Sadece bu ay sayı üç bine ulaştı” dedi.
Ukrayna'ya sağlanan ‘muharebe araçlarının’ çok pahalı ve miktarlarının da sınırlı olduğunu vurgulayan Zalujnıy, bu nedenlerden dolayı Rusya ile olası bir çatışmaya ne İngiltere'nin ne de diğer ülkelerin hazır olmadığı görüşünü dile getirdi.
NATO ülkelerinin hava savunma sistemleri mühimmatının sadece iki ya da üç ay içinde tamamen boşaltılabileceğini belirten Zalujnıy, “Britanya'nın Patriot sistemleri için örneğin ‘güdümlü bomba’ saldırılarını püskürtmek için en az beş bin füzesi var mı? Şüpheliyim. Çok pahalılar ve sonuç olarakçok fazla sayıda olmaları da imkansız, çünkü onları üretmek de bir sorun. Dolayısıyla sadece bu askeri bileşene bakarak bile NATOülkelerinin hazır olmadığını söyleyebiliriz” diye konuştu.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleriyle çatışmalarda sivi konutları ve sosyal altyapıyı hedef almadığını ifade etmişti.
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