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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-3-tankini-ve-bir-mig-29-ucagini-imha-etti-1090733924.html
Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun 3 tankını ve bir Mig-29 uçağını imha etti
Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun 3 tankını ve bir Mig-29 uçağını imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait aralarında 2 Alman yapımı Leopard’ın da bulunduğu 3 tankını ve bir... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T15:02+0300
2024-11-23T15:43+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
leopard
mig-29 avcı uçağı
donbass
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda Ukrayna ordusu 40 kadar asker, bir zırhlı personel taşıyıcısı, 2 otomobil, bir D-20 topu ve bir D-30 obüsü kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konularını iyileştirerek Ukrayna ordusunun Harkov bölgesi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 410 kadar asker, 2 zırhlı personel taşıyıcısı, 5 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti. Rus askerleri ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir Anklav-N elektronik harp istasyonunu, bir ABD yapımı AN/TPQ-50 radarını ve 4 sahra tipi mühimmat deposunu da imha etti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyişini sürdürerek Ukrayna ordusunun DHC’nin 5 yerleşim bölgesinde konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun 490 kadar askeri, ABD yapımı bir M113 zırhlı savaş aracı, bir Hırvat yapımı RAK-SA-12 çok namlulu roketatar düzeneği ile çok sayıda askeri teçhizatı etkisiz hale getirildi. Düşmana ait bir mühimmat deposu imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, Ukrayna ordusunun DHC’nin 6 bölgesinde konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 400’den fazla asker, 3 zırhlı savaş aracı, 2 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha taktik konumlarını pekiştirerek, Ukrayna ordusunun DHC’nin 4 bölgesinde konuşlanan birliklerini vurdu. Düşman güçlerinin kaybı 155’e yakın asker, ikisi Alman yapımı Leopard olmak üzere 3 tank, 6 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti.‘Dnepr’ (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri Zaporojye ve Herson bölgesinde düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 40’ın üzerinde Ukrayna askeri, 4 otomobil ve Bukovel-AD, Anklav-N olmak üzere 2 elektronik harp istasyonu etkisiz hale getirdi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 149 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu. Rus birlikleri ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-29 avcı uçağını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise 3 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, ayrıca Ukrayna’ya ait 59 uçak tipi İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ozel-askeri-harekatin-bir-haftasi-rus-ordusu-6-yerlesimi-ele-gecirdi-47-ukrayna-askeri-teslim-oldu-1090186453.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, leopard, mig-29 avcı uçağı, donbass, özel askeri harekat, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, leopard, mig-29 avcı uçağı, donbass, özel askeri harekat, bilgilendirme

Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun 3 tankını ve bir Mig-29 uçağını imha etti

15:02 23.11.2024 (güncellendi: 15:43 23.11.2024)
© AAMiG-29 avcı uçağı
MiG-29 avcı uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait aralarında 2 Alman yapımı Leopard’ın da bulunduğu 3 tankını ve bir MiG-29 avcı uçağını imha ettiğini, ayrıca Ukrayna’nn askeri havalimanlarının altyapısını vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Çatışmalarda Ukrayna ordusu 40 kadar asker, bir zırhlı personel taşıyıcısı, 2 otomobil, bir D-20 topu ve bir D-30 obüsü kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konularını iyileştirerek Ukrayna ordusunun Harkov bölgesi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 410 kadar asker, 2 zırhlı personel taşıyıcısı, 5 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti. Rus askerleri ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir Anklav-N elektronik harp istasyonunu, bir ABD yapımı AN/TPQ-50 radarını ve 4 sahra tipi mühimmat deposunu da imha etti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyişini sürdürerek Ukrayna ordusunun DHC’nin 5 yerleşim bölgesinde konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun 490 kadar askeri, ABD yapımı bir M113 zırhlı savaş aracı, bir Hırvat yapımı RAK-SA-12 çok namlulu roketatar düzeneği ile çok sayıda askeri teçhizatı etkisiz hale getirildi. Düşmana ait bir mühimmat deposu imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek, Ukrayna ordusunun DHC’nin 6 bölgesinde konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 400’den fazla asker, 3 zırhlı savaş aracı, 2 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha taktik konumlarını pekiştirerek, Ukrayna ordusunun DHC’nin 4 bölgesinde konuşlanan birliklerini vurdu. Düşman güçlerinin kaybı 155’e yakın asker, ikisi Alman yapımı Leopard olmak üzere 3 tank, 6 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat olarak gerçekleşti.
‘Dnepr’ (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri Zaporojye ve Herson bölgesinde düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 40’ın üzerinde Ukrayna askeri, 4 otomobil ve Bukovel-AD, Anklav-N olmak üzere 2 elektronik harp istasyonu etkisiz hale getirdi.
Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri grubu, Ukrayna’nın askeri havalimanlarının altyapısını, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 149 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu. Rus birlikleri ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-29 avcı uçağını vurdu.
Rus hava savunma sistemleri ise 3 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, ayrıca Ukrayna’ya ait 59 uçak tipi İHA düşürdü.
Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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Özel askeri harekatın bir haftası: Rus ordusu 6 yerleşimi ele geçirdi, 47 Ukrayna askeri teslim oldu
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