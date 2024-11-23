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Yenidoğan Çetesi’nin lideri Sarı: Bebek başına 750 ile 1000 lira ödeme yapıyordum, cani olsaydım daha fazla ölüm olurdu
Yenidoğan Çetesi’nin lideri Sarı: Bebek başına 750 ile 1000 lira ödeme yapıyordum, cani olsaydım daha fazla ölüm olurdu
Sputnik Türkiye
Bebek ölümlerine ve yasa dışı sevklere neden olan Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı, hakim karşısında savunmasını yaptı. Hastane yönetimlerinin baskısıyla... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T16:19+0300
2024-11-23T16:19+0300
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Bebek ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davada, örgütün elebaşı Fırat Sarı’nın ifadeleri gündeme damga vurdu. İstanbul’daki hastanelere yasa dışı hasta sevk ederek haksız kazanç sağlayan çeteyle ilgili davada, Sarı, "Hayata dair umudum kalmadı. Her şeyi anlatmak istiyorum" dedi.'Sistemi ben kurmadım, zaten vardı'Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Sarı, bu sistemin zaten var olduğunu iddia etti. “İstanbul’da her yer işletme mantığıyla çalışıyor. Bu sistemi ben keşfetmedim, hastane yönetimleri daha fazla hasta istiyordu” diyen Sarı, sözleşmelerin yasal çerçevede yapıldığını ileri sürdü.'Bebek başına 1000 lira' ödeme i̇tirafıMahkeme başkanının “Bebek başına ne kadar ödeme yapıyordunuz?” sorusuna Sarı, “750 ile 1000 lira arasında ödeme yapıyordum” yanıtını verdi. Hasta sevklerinin çoğunun tıp merkezlerinden alındığını, 112 Acil Servis üzerinden yapılan sevklerde ise herhangi bir rüşvet vermediklerini iddia etti.'Cani olsam ölüm oranı daha yüksek olurdu'Hakkındaki bebek ölümleriyle ilgili iddiaları reddeden Sarı, "Benim ölüm oranım Türkiye ortalamasının altında. Eğer cani olsaydım, bu oran çok daha yüksek olurdu" diye konuştu.'Hastane yöneticileri hasta sayısını artırmamı i̇stedi'Sarı, hastane yönetimlerinin sürekli hasta sayısını artırması için baskı yaptığını belirtti. Bu baskıların kendisini sistematik bir şekilde zorladığını iddia eden Sarı, “Yoğun bakım yataklarının doluluğunu artırmak için hasta sevkleri yapıyordum” ifadelerini kullandı.'Fişi çek' tape konuşmaları gündemdeDuruşmada, Fırat Sarı’nın bir bebeğin fişinin çekilmesiyle ilgili tape kayıtları da gündeme geldi. Sarı, “O bebek için çok mücadele ettik. Ancak tape konuşmalarında geçen ifadeler espri mahiyetindeydi. Keşke bu sözleri sarf etmeseydim” dedi.'Sistem i̇çin milletvekilleri beni arıyordu'Sarı, yoğun bakım yataklarının doluluğunun hastanelerde büyük bir sorun olduğunu belirterek, "Bu sistem için beni milletvekilleri bile arıyordu. Tapelerde geçen konuşmalarda güvene dayalı bir rahatlık olabilir, ancak bunlar tamamen yanlış yorumlanıyor" dedi.Savcılıktan sert tepkiSarı’nın savunması sırasında esprili ifadelerine savcı, “Bizim üzerimizden örnek vermeden savunma yap” diyerek tepki gösterdi. Mahkeme süreci devam ederken, davanın detayları kamuoyunda büyük bir yankı uyandırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/yenidogan-cetesi-davasinda-orgut-lideri-firat-sari-diger-uyeleri-sucladi-neden-bizimle-calismaya-1090732056.html
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Yenidoğan Çetesi’nin lideri Sarı: Bebek başına 750 ile 1000 lira ödeme yapıyordum, cani olsaydım daha fazla ölüm olurdu

16:19 23.11.2024
© Fotoğraf : YouTubeFırat Sarı
Fırat Sarı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© Fotoğraf : YouTube
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Bebek ölümlerine ve yasa dışı sevklere neden olan Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı, hakim karşısında savunmasını yaptı. Hastane yönetimlerinin baskısıyla hasta sayısını artırdığını söyleyen Sarı, 'Bebek başına 750 ile 1000 lira ödeme yapıyordum' itirafında bulundu. İşte duruşmadan çarpıcı detaylar…
Bebek ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davada, örgütün elebaşı Fırat Sarı’nın ifadeleri gündeme damga vurdu. İstanbul’daki hastanelere yasa dışı hasta sevk ederek haksız kazanç sağlayan çeteyle ilgili davada, Sarı, "Hayata dair umudum kalmadı. Her şeyi anlatmak istiyorum" dedi.

'Sistemi ben kurmadım, zaten vardı'

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Sarı, bu sistemin zaten var olduğunu iddia etti. “İstanbul’da her yer işletme mantığıyla çalışıyor. Bu sistemi ben keşfetmedim, hastane yönetimleri daha fazla hasta istiyordu” diyen Sarı, sözleşmelerin yasal çerçevede yapıldığını ileri sürdü.

'Bebek başına 1000 lira' ödeme i̇tirafı

Mahkeme başkanının “Bebek başına ne kadar ödeme yapıyordunuz?” sorusuna Sarı, “750 ile 1000 lira arasında ödeme yapıyordum” yanıtını verdi. Hasta sevklerinin çoğunun tıp merkezlerinden alındığını, 112 Acil Servis üzerinden yapılan sevklerde ise herhangi bir rüşvet vermediklerini iddia etti.

'Cani olsam ölüm oranı daha yüksek olurdu'

Hakkındaki bebek ölümleriyle ilgili iddiaları reddeden Sarı, "Benim ölüm oranım Türkiye ortalamasının altında. Eğer cani olsaydım, bu oran çok daha yüksek olurdu" diye konuştu.

'Hastane yöneticileri hasta sayısını artırmamı i̇stedi'

Sarı, hastane yönetimlerinin sürekli hasta sayısını artırması için baskı yaptığını belirtti. Bu baskıların kendisini sistematik bir şekilde zorladığını iddia eden Sarı, “Yoğun bakım yataklarının doluluğunu artırmak için hasta sevkleri yapıyordum” ifadelerini kullandı.

'Fişi çek' tape konuşmaları gündemde

Duruşmada, Fırat Sarı’nın bir bebeğin fişinin çekilmesiyle ilgili tape kayıtları da gündeme geldi. Sarı, “O bebek için çok mücadele ettik. Ancak tape konuşmalarında geçen ifadeler espri mahiyetindeydi. Keşke bu sözleri sarf etmeseydim” dedi.

'Sistem i̇çin milletvekilleri beni arıyordu'

Sarı, yoğun bakım yataklarının doluluğunun hastanelerde büyük bir sorun olduğunu belirterek, "Bu sistem için beni milletvekilleri bile arıyordu. Tapelerde geçen konuşmalarda güvene dayalı bir rahatlık olabilir, ancak bunlar tamamen yanlış yorumlanıyor" dedi.

Savcılıktan sert tepki

Sarı’nın savunması sırasında esprili ifadelerine savcı, “Bizim üzerimizden örnek vermeden savunma yap” diyerek tepki gösterdi. Mahkeme süreci devam ederken, davanın detayları kamuoyunda büyük bir yankı uyandırıyor.
Yenidoğan çetesi hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
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Yenidoğan Çetesi davasında örgüt lideri Fırat Sarı, diğer üyeleri suçladı: 'Neden bizimle çalışmaya devam etti?'
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