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Yenidoğan Çetesi davasında örgüt lideri Fırat Sarı, diğer üyeleri suçladı: 'Neden bizimle çalışmaya devam etti?'
Yenidoğan Çetesi davasında örgüt lideri Fırat Sarı, diğer üyeleri suçladı: 'Neden bizimle çalışmaya devam etti?'
Sputnik Türkiye
İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T13:26+0300
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İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde eden ve ihmalleriyle ölümlere yol açan 'Yenidoğan Çetesi' davasında, altıncı gün oturumu devam ediyor. Davada 22’si tutuklu olmak üzere toplam 47 sanık yargılanıyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin adliyenin konferans salonunda yürüttüğü duruşmada, örgütün lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı savunmasını sürdürüyor.'Neden bizimle çalışmaya devam etti?'Medisense şirketinin sahibi olan ve anlaşmalı hastanelerin yenidoğan yoğun bakım birimlerini işleten Fırat Sarı, CİMER ihbarını yapan Deniz Korkmaz’ı hedef aldı. Sarı, savunmasında, “Bütün suçlar zaten CİMER şikayetinin içinde. Şikayeti yapan kişi 2023’te şikayet etmiş, o tarihten sonra da benim hastanemde çalışmaya devam etmiş. Buradaki insanları en çok şaşırtan kişi Deniz. ‘Gözlerimin önünde bir sürü çocuk öldü’ diyor ama o zaman neden bizimle çalışmaya devam etti?” ifadelerini kullandı. Ayrıca, CİMER şikayetini yapan Deniz Korkmaz’ın davranışlarının siyasi bir amaç taşıdığını öne sürdü.Fırat Sarı ayrıca, savcının tehdit edildiğini ve bu durumun davanın seyrini değiştirdiğini iddia etti. Savunmasında, “Bir bebeğin ilacını bir hastane neden kısıtlasın? Hastane prestijini neden zedelesin? Savcı tehdit edilince bize karşı tavrı değişti. İddianame de kolluk fezlekesiyle aynı şekilde hazırlanmış,” dedi.Savunmasında yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Sarı, “Anne ve babaların bana gösterdiği tepkileri anlıyorum. Onlar haklılar. Benim çocuklarım bile ‘babam hastalarıyla ilgilenmekten bizimle ilgilenmiyor’ derdi. Şimdi ise düştüğüm hale bak,” şeklinde konuştu.Hasan Basri ve Hakan Doğukan'ı suçladıSarı, Hasan Basri ve Hakan Doğukan Taşçı isimli sanıkları suçladı ve yaşanan olayların sorumlusu olarak onları gösterdi. “İlaçları 300 liraya alıp 500 liraya satmışlar. Bu ilaçların saklama koşulları çok önemli. Hasan’ın bu ilaçları poşete koyup götürdüğünü gördüm. Bu kişiler benim hayatımı kararttı,” ifadelerini kullandı.Duruşmada sanıkların ifadelerinin ardından diğer tanıkların dinlenmesine devam edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/tahliye-edilmesi-icin-savcinin-tehdit-edildigi-yenidogan-cetesi-uyesi-hemsire-toptemel-vicdanim-1090667419.html
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Yenidoğan Çetesi davasında örgüt lideri Fırat Sarı, diğer üyeleri suçladı: 'Neden bizimle çalışmaya devam etti?'

13:26 23.11.2024
© AA / Mehmet Ali DerdiyokYenidoğan çetesi hastane
Yenidoğan çetesi hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AA / Mehmet Ali Derdiyok
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İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine altıncı gününde devam ediliyor.
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde eden ve ihmalleriyle ölümlere yol açan 'Yenidoğan Çetesi' davasında, altıncı gün oturumu devam ediyor. Davada 22’si tutuklu olmak üzere toplam 47 sanık yargılanıyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin adliyenin konferans salonunda yürüttüğü duruşmada, örgütün lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı savunmasını sürdürüyor.

'Neden bizimle çalışmaya devam etti?'

Medisense şirketinin sahibi olan ve anlaşmalı hastanelerin yenidoğan yoğun bakım birimlerini işleten Fırat Sarı, CİMER ihbarını yapan Deniz Korkmaz’ı hedef aldı. Sarı, savunmasında, “Bütün suçlar zaten CİMER şikayetinin içinde. Şikayeti yapan kişi 2023’te şikayet etmiş, o tarihten sonra da benim hastanemde çalışmaya devam etmiş. Buradaki insanları en çok şaşırtan kişi Deniz. ‘Gözlerimin önünde bir sürü çocuk öldü’ diyor ama o zaman neden bizimle çalışmaya devam etti?” ifadelerini kullandı. Ayrıca, CİMER şikayetini yapan Deniz Korkmaz’ın davranışlarının siyasi bir amaç taşıdığını öne sürdü.
Fırat Sarı ayrıca, savcının tehdit edildiğini ve bu durumun davanın seyrini değiştirdiğini iddia etti. Savunmasında, “Bir bebeğin ilacını bir hastane neden kısıtlasın? Hastane prestijini neden zedelesin? Savcı tehdit edilince bize karşı tavrı değişti. İddianame de kolluk fezlekesiyle aynı şekilde hazırlanmış,” dedi.
Savunmasında yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Sarı, “Anne ve babaların bana gösterdiği tepkileri anlıyorum. Onlar haklılar. Benim çocuklarım bile ‘babam hastalarıyla ilgilenmekten bizimle ilgilenmiyor’ derdi. Şimdi ise düştüğüm hale bak,” şeklinde konuştu.

Hasan Basri ve Hakan Doğukan'ı suçladı

Sarı, Hasan Basri ve Hakan Doğukan Taşçı isimli sanıkları suçladı ve yaşanan olayların sorumlusu olarak onları gösterdi. “İlaçları 300 liraya alıp 500 liraya satmışlar. Bu ilaçların saklama koşulları çok önemli. Hasan’ın bu ilaçları poşete koyup götürdüğünü gördüm. Bu kişiler benim hayatımı kararttı,” ifadelerini kullandı.
Duruşmada sanıkların ifadelerinin ardından diğer tanıkların dinlenmesine devam edilecek.
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