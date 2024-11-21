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Tahliye edilmesi için savcının tehdit edildiği yenidoğan çetesi üyesi hemşire Toptemel: 'Vicdanım gerçekten rahat'
Tahliye edilmesi için savcının tehdit edildiği yenidoğan çetesi üyesi hemşire Toptemel: 'Vicdanım gerçekten rahat'
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi yargılamasında tahliye edilmesi için soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Engin'in tehdit edildiği hemşire Tuğçe Toptemel... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T19:05+0300
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türkiye
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Türkiye'nin yakından takip ettiği yenidoğan çetesi davasında başhemşire Tuğçe Toptemel ifade verdi. Toptemel, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in aslında tahliye ettirmek istediği isim olarak öne çıkmıştı. İfadesinde de 'vicdanım gerçekten rahat' derken, kendi mesaisinde ölen bir bebek ile ilgili savunmasında “Bebeğin ölümünü geç fark ettiğim ifadesi tamamen yalan. Ben bebeğin nabzını yaşar şekilde teslim edip çıktım. Bebeğe müdahale ettiğim için buradayım” dedi.İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava dördüncü gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, tahliye olması için Mustafa Kemal Zengin tarafından Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcısının makamında tehdit edildiği Birinci Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tuğçe Toptemel savunma yaptı.Kendi doktor olarak tanıtıyordu gece hastanemizde çocuk doktoru yoktuTutuklu yargılanan Toptemel önce 'yakınlarını kaybedenlere başsağlığı' dilerken, ifadesinde şunları anlattı: 'Vicdanım gerçekten rahat'Sanık Toptemel savunmasının devamında, "Biz her bebeğe hakimiz. Bebek gözümün önündeydi. Bebeğin ölümünü geç fark ettiğim ifadesi tamamen yalan. Vicdanım gerçekten rahat. Ben bebeğin nabzını yaşar şekilde teslim edip çıktım. Bebeğe müdahale ettiğim için buradayım. Fırat Hoca Doğukan'a para verirdi Doğukan bazen bana atardı. Böyle olacağını bilseydim almazdım. Keşke almasaydım. Çok büyük miktarda paralar da değildi” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/yenidogan-cetesi-davasi-suruyor-aldigim-paralarin-bu-utanc-duygusuyla-ilgisi-var-1090659399.html
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yenidoğan çetesi, yargılama, tuğçe toptemel, yavuz engin
yenidoğan çetesi, yargılama, tuğçe toptemel, yavuz engin

Tahliye edilmesi için savcının tehdit edildiği yenidoğan çetesi üyesi hemşire Toptemel: 'Vicdanım gerçekten rahat'

19:05 21.11.2024
© AA / Cemal YurttaşYenidoğan çetesi
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Yenidoğan çetesi yargılamasında tahliye edilmesi için soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Engin'in tehdit edildiği hemşire Tuğçe Toptemel vicdanının rahat olduğunu söyledi.
Türkiye'nin yakından takip ettiği yenidoğan çetesi davasında başhemşire Tuğçe Toptemel ifade verdi. Toptemel, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in aslında tahliye ettirmek istediği isim olarak öne çıkmıştı. İfadesinde de 'vicdanım gerçekten rahat' derken, kendi mesaisinde ölen bir bebek ile ilgili savunmasında “Bebeğin ölümünü geç fark ettiğim ifadesi tamamen yalan. Ben bebeğin nabzını yaşar şekilde teslim edip çıktım. Bebeğe müdahale ettiğim için buradayım” dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava dördüncü gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, tahliye olması için Mustafa Kemal Zengin tarafından Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcısının makamında tehdit edildiği Birinci Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tuğçe Toptemel savunma yaptı.

Kendi doktor olarak tanıtıyordu gece hastanemizde çocuk doktoru yoktu

Tutuklu yargılanan Toptemel önce 'yakınlarını kaybedenlere başsağlığı' dilerken, ifadesinde şunları anlattı:

"Hakan Doğukan Taşçı kendini doktor olarak tanıtıyordu gece hastanemizde çocuk doktoru yoktu. Aileler bize tepki gösterirdi doktor olmadığı için. Hiçbir çıkarım yoktur benim bu olaydan. Opera bebeğin hayatını kaybettiği gün bebek kötüleşmeye başladı monitör ötünce başına gittim. Hakan Doğukan Taşçı'yı aradım bebeğin kalbini hissedemediğim söyledim, monitörün fotoğrafını gönderdim. Bebek 6 aylık siyahi büyük bir bebekti. Israrla ‘bir şey yapılacak mı?' diye sordum bana ‘kan şekeri bak' dedi. Bana bir şey yapılmayacak denmesine rağmen bebeğe müdahale ettim, kalp masajı yaptım. Mesai saatim bitmişti. Buna rağmen bebeğe müdahale ettim. Bebeğin nabzını kontrol ettim. Mesaim dolduğu için diğer hemşireler geldi. Nöbeti teslim ettim bebeğin durumunu anlattım. Defalarca mesajda söyledim ‘bebeğin kalp atışı hissedemiyorum' dedim. Hakan Doğukan Taşçı'yı aradım ‘bebeğin nabzını hissedemiyorum bir şey yapılacak mı?' dedim bana ‘hayır' dedi. Ben 6 aylık bebeğin yeni doğan servisinde olmasını sorguladım. Bana Fırat Sarı ve Hakan Doğukan Taşçı'nın getirdiğini söylediler. Yine olsa yine bebeğe müdahale ederdim bu durumdan pişman değilim. Ben bebeği nabzı atar şekilde teslim ettim. Bebek kusmuştu. Baştan sona olan süreci Hakan Doğukan Taşçı'ya anlattım. Çocuk ilaç aldığı için baygın ve sersem gibiydi. Olay bu şekilde gerçekleşti. Benden sonra bebeğe bakan hemşire de derinden bebeğin nabzını hissettiğini söylüyor. Yani ben bebeği diğer hemşirelere teslim ettiğimde bebek yaşıyordu. Bebek bize sevk olarak geldi. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bebeğin kalbi 2 kez durmuş. Bize bebeğin kalbinin durduğu bilgisi verilmedi. Bebeği teslim alan kişi Hakan Doğukan Taşçı'dır. 6 aylık bebeğin yeni doğan ünitesine teslim alınması yasal değil. Ben sorguladım bu durumu. ‘Bu hastayı kim kabul etti' dedim. Gece doktorumuz hiçbir zaman olmadı. Gece acil bir şey olduğunda Hakan Doğukan Taşçı'yı arardık. Doğukan kendisinden bilgi alınmasını isterdi”

'Vicdanım gerçekten rahat'

Sanık Toptemel savunmasının devamında, "Biz her bebeğe hakimiz. Bebek gözümün önündeydi. Bebeğin ölümünü geç fark ettiğim ifadesi tamamen yalan. Vicdanım gerçekten rahat. Ben bebeğin nabzını yaşar şekilde teslim edip çıktım. Bebeğe müdahale ettiğim için buradayım. Fırat Hoca Doğukan'a para verirdi Doğukan bazen bana atardı. Böyle olacağını bilseydim almazdım. Keşke almasaydım. Çok büyük miktarda paralar da değildi” şeklinde konuştu.
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