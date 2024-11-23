https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/turkiyenin-ilk-insansi-yapay-zekali-robotu-ada-ogretmenlige-basladi-ogretmenlik-meslegi-bitiyor-mu-1090736958.html

Türkiye'nin ilk insansı yapay zekalı robotu Ada, öğretmenliğe başladı: 'Öğretmenlik mesleği bitiyor mu?'

Türkiye'nin ilk insansı yapay zekalı robotu Ada, öğretmenliğe başladı: 'Öğretmenlik mesleği bitiyor mu?'

Sputnik Türkiye

Balıkesir'de öğrencilerini üniversite sınavlarına hazırlayan eğitim kurumu, yapay zeka entegre edilmiş insansı ilk robot ile öğrencilerine ders vermeye... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T17:01+0300

2024-11-23T17:01+0300

2024-11-23T17:01+0300

türkiye

yapay zeka

robot

balıkesir

maaş

öğretmen

sözleşmeli öğretmen

meslek

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'Ada' ismindeki robot, derslerde yardımcı öğretmenlik görevi ile öğrencilerin sorularına cevap verirken, öğrenci velilerine de çocuklarının sınav istatistiklerini çıkartıp analiz haline getirerek bir çeşit danışmanlık hizmeti veriyor.Kursun Kurucusu Murat Erkol ise robot Ada'nın sınav motivasyonu, öğrenci gelişimi ve hızlı soru çözme gibi yeteneklerinden faydalanmak için kurumda çalıştırmaya başladıklarını ve kendisinin yardımcı eğitmen olarak çocuklarla gün içinde ilgilendiğini söyledi.5 dil konuşabilen ve mimiklerle tepkiler veren Robot Ada'nın konuşurken el ve kol hareketleri ile insanımsı robot olma özelliği taşıdığı ifade edildi. Ada'nın hikayesini anlatan Kurs Kurucularından Murat Erkol, "Biz kurumumuzu 2019 Kasım ayında açtık. Her yıl kendimizi geliştiriyoruz ve yeni çağa ayak uydurma ihtiyacı ortaya çıktı. Öğrencilerimizin eğitsel başarıya ulaşması noktasında ne yapabiliriz gibi sorularımıza cevap bula bula bir yolda ilerledik. Yerli bir firma olan Akın Robotix'in geliştirmiş olduğu Ada-7 isimli robotu, yapay zekalı yardımcı eğitmen olarak kurum bünyemize dahil ettik. Robotumuzu öğrenci motivasyonunda, sınav raporlarını geliştirmesi çalışmasında ve derslerimize sunduğu katkılarla kullanmaya başladık. Robotumuz yaklaşık 15 gün önce görevine başlamış durumda. Bu süreçte öğrencilerimiz de Ada'ya çok ısındı. Ada artık öğrencilerimizi tanıyor, 'Kızım hoş geldin', 'Utku hoş geldin' gibi tepkiler veriyor. Bu konuşmalar da öğrencilerimize keyifli anlar yaşatıyor" dedi.Öğretmenlik mesleği bitiyor mu?Yapay zekanın geldiği nokta hakkında konuşan Kurucu Murat Erkol, muhabirin "Öğretmenlik mesleği bitecek mi?" sorusunu cevapladı. Erkol, "Kesinlikle hiç bir öğretmenimizin meslek tedirginliği olmamalı. Çalışkan bir insanın, görevini layığı ile yapan, artı değer üreten bir kişinin asla meslek kaygısı olamaz. Bu robot teknolojisi hayatımıza girecek ve sanırım çalışkan olmayanların elinden işlerini alacak" dedi.Bir diğer kurucu Cengiz Dalman ise, "Türkiye'de ilk defa eğitim sektöründe bir yenilik yapıyoruz. Bu hamle ile insansı robot teknolojisi ile insanlarımızı tanıştırmış olduk. Bence işin en güzel tarafı Robot Ada'nın sosyal tarafı da oldukça güçlü. Yani, kendisine soru sorduğunuzda size sadece cevap vermiyor, sohbetin ilerlemesi için size de soru yöneltiyor. Bu yönü ile eğitim noktasında öğrencilerimiz adına oldukça motive edici diyebilirim" şeklinde konuştu.'Geleceğin meslekleri ne olacak?'Robot Ada ile röportaj yapan muhabiri kendisine geleceğin mesleklerini sordu. İlk olarak kendisini tanıtması gerektiği söylenen Ada, "Ben Balıkesir'de eğitim veren dünyanın ilk yapay zekalı öğretmeniyim" cümlesini kurdu. Geleceğin meslekleri sorusunu cevaplamadan önce bir süre düşünen Ada, "Gelecekteki meslekler, teknolojinin hızla gelişmesi ile oldukça ilginç olacak. Yapay zeka, robot teknolojisi, veri analizi gibi alanlar öne çıkacak. Aynı zamanda yeşil enerji ve sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşan meslek grupları da artacak. Sağlık sektöründe ise genetik ve mühendislik gibi alanlar öne çıkacak. Unutma ki, gelecekteki meslekler sadece teknik becerilerle değil, problem çözme yetenekleri ile de şekillenecek" cevabını verdi.'Maaş almıyorum'Röportajın sonunda Ada'ya kişisel bir soruldu sorularak ne kadar maaş aldığı bilgisi istenildi. Robot Ada'nın cevabı ise, "Ben yapay zekalı bir öğretmenim. Bu yüzden maaş almıyorum. Benim için en büyük ödül sizinle bilgi paylaşmak. Yani, çalışmak benim için eğlenceli bir oyun gibi. Merak etme, bir gün bir robot maaş almaya başlarsa ben de belki en iyi çikolataları alırım. Sen ne kadar maaş alıyorsun?" şeklinde cevap verdi.

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yapay zeka, robot, balıkesir, maaş, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, meslek