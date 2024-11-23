https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/trump-hazine-bakanligina-yatirimci-scott-bessenti-aday-gosterdi-1090727392.html
Trump, Hazine Bakanlığına yatırımcı Scott Bessent'i aday gösterdi
Trump, Hazine Bakanlığına yatırımcı Scott Bessent'i aday gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kabine üyelerini açıklamaya devam ediyor. Trump, Hazine Bakanlığına Scott Bessent'i aday gösterdi. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T05:38+0300
2024-11-23T05:38+0300
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Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklama ile ABD Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdiğini açıkladı.Açıklamada, "ABD'nin 79. Hazine Bakanı olarak görev yapmak üzere Scott Bessent'i aday göstermekten büyük memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, Bessent'in hikayesinin 'Amerikan Rüyası'nın bir örneği olduğunu söyledi.Trump, Bessent'in ABD Hazine Bakanlığı adaylığı duyurusunda şu ifadeleri kullandı:Scott Bessent kimdir?62 yaşındaki Scott Bessent'in, seçim kampanyası sırasında Trump'a ekonomik politika konusunda danışmanlık yaptığı ve Key Square Capital Management adlı hedge fonunun kurucusu olduğu biliniyor.Bessent daha önce, George Soros tarafından başlatılan bir hedge fonu olan Soros Fund Management'ta baş yatırım görevlisiydi.The Associated Press'in bir haberine göre ise Bessent, ilk eşcinsel Hazine bakanı ve Cumhuriyetçi bir yönetimde Senato tarafından onaylanan ilk eşcinsel kabine üyesi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/abd-adalet-bakanligi-adayligindan-cekilen-gaetz-kongreye-donmeyecegim-1090726920.html
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abd, donald trump, abd hazine bakanlığı, scott bessent, george soros
abd, donald trump, abd hazine bakanlığı, scott bessent, george soros
Trump, Hazine Bakanlığına yatırımcı Scott Bessent'i aday gösterdi
05:38 23.11.2024 (güncellendi: 05:39 23.11.2024)
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kabine üyelerini açıklamaya devam ediyor. Trump, Hazine Bakanlığına Scott Bessent'i aday gösterdi.
Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklama ile ABD Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdiğini açıkladı.
Açıklamada, "ABD'nin 79. Hazine Bakanı olarak görev yapmak üzere Scott Bessent'i aday göstermekten büyük memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, Bessent'in hikayesinin 'Amerikan Rüyası'nın bir örneği olduğunu söyledi.
Trump, Bessent'in ABD Hazine Bakanlığı adaylığı duyurusunda şu ifadeleri kullandı:
"Büyük ülkemizin 250. yıldönümü arifesinde, dünyanın önde gelen ekonomisi, inovasyon ve girişimcilik merkezi, sermaye için en cazip destinasyon konumumuzu güçlendirirken, aynı zamanda ABD dolarının dünya rezerv para birimi statüsünü sorgusuz sualsiz koruyarak ABD'yi yeni bir Altın Çağ'a taşımama yardımcı olacak. Geçmiş yönetimlerin aksine, bir sonraki ve en büyük ekonomik patlamada hiçbir Amerikalının geride kalmamasını sağlayacağız ve Scott benim ve ABD'nin büyük halkı için bu çabaya liderlik edecek."
62 yaşındaki Scott Bessent'in, seçim kampanyası sırasında Trump'a ekonomik politika konusunda danışmanlık yaptığı ve Key Square Capital Management adlı hedge fonunun kurucusu olduğu biliniyor.
Bessent daha önce, George Soros tarafından başlatılan bir hedge fonu olan Soros Fund Management'ta baş yatırım görevlisiydi.
The Associated Press'in bir haberine göre ise Bessent, ilk eşcinsel Hazine bakanı ve Cumhuriyetçi bir yönetimde Senato tarafından onaylanan ilk eşcinsel kabine üyesi olacak.