https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/trump-hazine-bakanligina-yatirimci-scott-bessenti-aday-gosterdi-1090727392.html

Trump, Hazine Bakanlığına yatırımcı Scott Bessent'i aday gösterdi

Trump, Hazine Bakanlığına yatırımcı Scott Bessent'i aday gösterdi

Sputnik Türkiye

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kabine üyelerini açıklamaya devam ediyor. Trump, Hazine Bakanlığına Scott Bessent'i aday gösterdi. 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T05:38+0300

2024-11-23T05:38+0300

2024-11-23T05:39+0300

dünya

abd

donald trump

abd hazine bakanlığı

scott bessent

george soros

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Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklama ile ABD Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdiğini açıkladı.Açıklamada, "ABD'nin 79. Hazine Bakanı olarak görev yapmak üzere Scott Bessent'i aday göstermekten büyük memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, Bessent'in hikayesinin 'Amerikan Rüyası'nın bir örneği olduğunu söyledi.Trump, Bessent'in ABD Hazine Bakanlığı adaylığı duyurusunda şu ifadeleri kullandı:Scott Bessent kimdir?62 yaşındaki Scott Bessent'in, seçim kampanyası sırasında Trump'a ekonomik politika konusunda danışmanlık yaptığı ve Key Square Capital Management adlı hedge fonunun kurucusu olduğu biliniyor.Bessent daha önce, George Soros tarafından başlatılan bir hedge fonu olan Soros Fund Management'ta baş yatırım görevlisiydi.The Associated Press'in bir haberine göre ise Bessent, ilk eşcinsel Hazine bakanı ve Cumhuriyetçi bir yönetimde Senato tarafından onaylanan ilk eşcinsel kabine üyesi olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/abd-adalet-bakanligi-adayligindan-cekilen-gaetz-kongreye-donmeyecegim-1090726920.html

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