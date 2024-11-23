https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/rus-disisleri-sozcusu-zaharova-kuculmus-britanya-imparatorlugu-rusya-karsiti-hibrit-savasta-kilit-1090738903.html
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: 'Küçülmüş Britanya İmparatorluğu', Rusya karşıtı hibrit savaşta kilit bir rol oynuyor
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: 'Küçülmüş Britanya İmparatorluğu', Rusya karşıtı hibrit savaşta kilit bir rol oynuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere'nin Rusya’ya karşı yürütülen hibrit savaşta merkezi bir rol oynadığını vurguladı. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T17:28+0300
2024-11-23T17:28+0300
2024-11-23T17:28+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'küçülmüş Britanya imparatorluğunu' 'Rusofobik çürümenin' yoğunlaştığı bir alan olarak tanımlayarak bazı uzmanların bu gerçeği göz ardı etmesi üzerine eleştirilerde bulundu.Zaharova, Telegram kanalında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeden bir alıntı paylaştı. Zaharova’nın belirttiğine göre Biden, Starmer’a İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik Rusya'ya karşı yardım konusundaki öncü rolü için teşekkür etmiş ve ABD’nin bu konuda Londra'yı desteklemeye kararlı olduğunu vurgulamıştı.Zaharova söz konusu görüşmeye ilişkin şu cümleleri kaydetti:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün yaptığı bir konuşmada Ukrayna'nın 19 Kasım’da, ABD'nin uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiltere'nin Storm Shadow füzeleri ile Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri vurduğunu açıklamıştı. ABD ve İngiliz silahlarının kullanımına karşılık olarak Rusya ise 21 Kasım'da, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in test edilmesini de içeren askeri-endüstriyel kompleks tesisine karşı birleşik bir saldırı icra etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/eski-almanya-basbakani-merkel-rusya-ile-olan-anlasmazliklari-bariscil-bir-sekilde-cozmeye-calismak-1090738317.html
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Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: 'Küçülmüş Britanya İmparatorluğu', Rusya karşıtı hibrit savaşta kilit bir rol oynuyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere'nin Rusya’ya karşı yürütülen hibrit savaşta merkezi bir rol oynadığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'küçülmüş Britanya imparatorluğunu' 'Rusofobik çürümenin' yoğunlaştığı bir alan olarak tanımlayarak bazı uzmanların bu gerçeği göz ardı etmesi üzerine eleştirilerde bulundu.
Zaharova, Telegram kanalında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeden bir alıntı paylaştı.
Zaharova’nın belirttiğine göre Biden, Starmer’a İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik Rusya'ya karşı yardım konusundaki öncü rolü için teşekkür etmiş ve ABD’nin bu konuda Londra'yı desteklemeye kararlı olduğunu vurgulamıştı.
Zaharova söz konusu görüşmeye ilişkin şu cümleleri kaydetti:
Günümüzde, yerli uzmanlar da dahil olmak üzere bazı kesimler, İngiltere'nin Rusya karşıtı hibrit savaşa dahil olmadığı fikrini ortaya koymaya başladılar. Bu söylem, gülünç olmaktan çok daha tehlikeli. Rusofobik çürüme, işte tam da budaklı Britanya imparatorluğu'nun kıvrımlarında yoğunlaşıyor ve bu gerçeği görmeyenler için sorular ortaya çıkacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün yaptığı bir konuşmada Ukrayna'nın 19 Kasım’da, ABD'nin uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiltere'nin Storm Shadow füzeleri ile Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri vurduğunu açıklamıştı. ABD ve İngiliz silahlarının kullanımına karşılık olarak Rusya ise 21 Kasım'da, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in test edilmesini de içeren askeri-endüstriyel kompleks tesisine karşı birleşik bir saldırı icra etmişti.