https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/eski-almanya-basbakani-merkel-rusya-ile-olan-anlasmazliklari-bariscil-bir-sekilde-cozmeye-calismak-1090738317.html

Eski Almanya Başbakanı Merkel: Rusya ile olan anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmeye çalışmak gerekiyordu

Eski Almanya Başbakanı Merkel: Rusya ile olan anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmeye çalışmak gerekiyordu

Sputnik Türkiye

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel verdiği bir röportajda, Vladimir Zelenskiy'in 2008 yılında Bükreş'te düzenlenen NATO zirvesinde alınan kararlar nedeniyle... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T17:16+0300

2024-11-23T17:16+0300

2024-11-23T17:16+0300

ukrayna krizi

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angela merkel

ukrayna

vladimir zelenskiy

nato

bükreş

nicolas sarkozy

fransa

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Röportaj sırasında Merkel, 'Ukrayna'daki silahlı çatışmanın patlak vermesinde kendisinin günah keçisi haline getirildiğini düşünüp düşünmediği' sorusuna, "Bu sadece bir his değil, öyle" şeklinde yanıt verdi.Merkel, 2022 yılında Zelenskiy'in kendisini ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i Buça'ya davet ettiğini belirterek bunun Bükreş'teki pozisyonlarının Buça'daki olaylara yol açtığı anlamına geldiğini ekledi.Merkel, Spiegel dergisine verdiği röportajda şu cümleleri kaydetti:Bükreş'te 2-4 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO zirvesinde, Ukrayna ve Gürcistan'ın ittifaka olası katılımı gibi konular ele alınmıştı. Sonuç olarak, Almanya ve Fransa'nın muhalefeti nedeniyle NATO, Kiev ve Tiflis'in üyelik isteklerini memnuniyetle karşılamış, ancak onlara bir üyelik eylem planı verme konusunda karar alarak, bu konuda süresiz bir erteleme gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/eski-almanya-basbakani-merkel-catismadan-kacinmak-icin-putin-ile-temas-kurulmasi-gerekiyor-1090717218.html

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