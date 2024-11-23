https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/eski-almanya-basbakani-merkel-rusya-ile-olan-anlasmazliklari-bariscil-bir-sekilde-cozmeye-calismak-1090738317.html
Eski Almanya Başbakanı Merkel: Rusya ile olan anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmeye çalışmak gerekiyordu
Eski Almanya Başbakanı Merkel: Rusya ile olan anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmeye çalışmak gerekiyordu
Sputnik Türkiye
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel verdiği bir röportajda, Vladimir Zelenskiy'in 2008 yılında Bükreş'te düzenlenen NATO zirvesinde alınan kararlar nedeniyle... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T17:16+0300
2024-11-23T17:16+0300
2024-11-23T17:16+0300
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Röportaj sırasında Merkel, 'Ukrayna'daki silahlı çatışmanın patlak vermesinde kendisinin günah keçisi haline getirildiğini düşünüp düşünmediği' sorusuna, "Bu sadece bir his değil, öyle" şeklinde yanıt verdi.Merkel, 2022 yılında Zelenskiy'in kendisini ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i Buça'ya davet ettiğini belirterek bunun Bükreş'teki pozisyonlarının Buça'daki olaylara yol açtığı anlamına geldiğini ekledi.Merkel, Spiegel dergisine verdiği röportajda şu cümleleri kaydetti:Bükreş'te 2-4 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO zirvesinde, Ukrayna ve Gürcistan'ın ittifaka olası katılımı gibi konular ele alınmıştı. Sonuç olarak, Almanya ve Fransa'nın muhalefeti nedeniyle NATO, Kiev ve Tiflis'in üyelik isteklerini memnuniyetle karşılamış, ancak onlara bir üyelik eylem planı verme konusunda karar alarak, bu konuda süresiz bir erteleme gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/eski-almanya-basbakani-merkel-catismadan-kacinmak-icin-putin-ile-temas-kurulmasi-gerekiyor-1090717218.html
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almanya, angela merkel, ukrayna, vladimir zelenskiy, nato, bükreş, nicolas sarkozy, fransa, spiegel, der spiegel
Eski Almanya Başbakanı Merkel: Rusya ile olan anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmeye çalışmak gerekiyordu
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel verdiği bir röportajda, Vladimir Zelenskiy'in 2008 yılında Bükreş'te düzenlenen NATO zirvesinde alınan kararlar nedeniyle kendisini 'günah keçisi' ilan ettiğini ifade ederek Rusya ile olan anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmeye çalışmak gerektiğini vurguladı.
Röportaj sırasında Merkel, 'Ukrayna'daki silahlı çatışmanın patlak vermesinde kendisinin günah keçisi haline getirildiğini düşünüp düşünmediği' sorusuna, "Bu sadece bir his değil, öyle" şeklinde yanıt verdi.
Merkel, 2022 yılında Zelenskiy'in kendisini ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i Buça'ya davet ettiğini belirterek bunun Bükreş'teki pozisyonlarının Buça'daki olaylara yol açtığı anlamına geldiğini ekledi.
Merkel, Spiegel dergisine verdiği röportajda şu cümleleri kaydetti:
Bana göre, Rusya ile olan anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmeye çalışmak gerekiyordu. Aynı zamanda, NATO'nun ikili çözüm anlayışına benzer şekilde caydırıcılık ilkesini de güçlendirdik.
Bükreş'te 2-4 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO zirvesinde, Ukrayna ve Gürcistan'ın ittifaka olası katılımı gibi konular ele alınmıştı. Sonuç olarak, Almanya ve Fransa'nın muhalefeti nedeniyle NATO, Kiev ve Tiflis'in üyelik isteklerini memnuniyetle karşılamış, ancak onlara bir üyelik eylem planı verme konusunda karar alarak, bu konuda süresiz bir erteleme gerçekleştirmişti.