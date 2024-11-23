https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/resmi-gazetede-yayimlandi-fruktoz-ve-glukoz-surubunun-piyasaya-arzinda-urunun-kaynagi-belirtilecek-1090746149.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Fruktoz ve glukoz şurubunun piyasaya arzında ürünün kaynağı belirtilecek'

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Fruktoz ve glukoz şurubunun piyasaya arzında ürünün kaynağı belirtilecek'

Sputnik Türkiye

Fruktoz ve glukoz​​​​​​​ şurubu gibi ürünlerin piyasaya arzında ürün adlarının yanında parantez içinde elde edildikleri kaynağın yazılacağı duyuruldu. 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T22:15+0300

2024-11-23T22:15+0300

2024-11-23T22:15+0300

türkiye

resmi gazete

tarım ve orman bakanlığı

fruktoz

glukoz

tebliğ cemaati

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Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan 'Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğin şekerlerin hazırlanması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve piyasaya arzını sağlamak üzere bu ürünlere ilişkin usul ve esasları belirleyeceği aktarıldı.Değişiklikle tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketlenmesine ilişkin hüküm düzenlendi.Buna göre, 'dekstroz veya dekstroz monohidrat', 'dekstroz veya susuz dekstroz', fruktoz, 'glukoz şurubu veya glukoz-fruktoz şurubu veya fruktoz-glukoz şurubu' ve 'kurutulmuş glukoz şurubu veya kurutulmuş glukoz-fruktoz şurubu veya kurutulmuş fruktoz-glukoz şurubu' ürünlerinin piyasaya arzında ürün adlarını takiben parantez içinde elde edildikleri kaynak yazılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/resmi-gazetede-yayimlandi-kadinlara-siddet-ve-ayrimciligin-onlenmesi-arastirma-komisyonu-uyeleri-1090678960.html

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resmi gazete, tarım ve orman bakanlığı, fruktoz , glukoz, tebliğ cemaati