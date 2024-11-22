Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kadınlara Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi. Buna göre komisyonda 9 AK Parti, 4... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kadınlara Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi

© İHA Resmi Gazete © İHA

Ayrıntılar geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kadınlara Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi. Buna göre komisyonda 9 AK Parti, 4 CHP, 2 MHP, 2 DEM ve 1'er milletvekili de İYİ Parti, Saadet Partisi'nden bulunuyor.