Resmi Gazete'de yayımlandı: Kadınlara Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi
00:17 22.11.2024 (güncellendi: 00:44 22.11.2024)
© İHAResmi Gazete
© İHA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kadınlara Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi. Buna göre komisyonda 9 AK Parti, 4 CHP, 2 MHP, 2 DEM ve 1'er milletvekili de İYİ Parti, Saadet Partisi'nden bulunuyor.
Ayşe Sibel ERSOY (Adana, MHP),
Mustafa ALKAYIŞ (Adıyaman, AK Parti),
Aliye TİMİSİ ERSEVER (Ankara, CHP)
Aliye COŞAR (Antalya, CHP)
Serap YAZICI ÖZBUDUN (Antalya, Saadet Partisi
Kayıhan PALA (Bursa, CHP)
Yusuf AHLATCI (Çorum, AK Parti)
Suna KEPOLU ATAMAN (Diyarbakır, AK Parti)
Adalet KAYA (Diyarbakır, DEM Parti)
Mesut BOZATLI (Gaziantep, AK Parti)
Nilhan AYAN (İstanbul, AK Parti)
Özgül SAKİ (İstanbul, DEM Parti)
Sevda ERDAN KILIÇ (İzmir, CHP)
Fatma Serap EKMEKCİ (Kastamonu, AK Parti)
Rukiye ΤΟΥ (Sivas, AK Parti)
Cevahir Asuman YAZMACI (Şanlıurfa, AK Parti)
Selcan TAŞCI (Tekirdağ, İYİ Parti)
Mustafa ALKAYIŞ (Adıyaman, AK Parti),
Aliye TİMİSİ ERSEVER (Ankara, CHP)
Aliye COŞAR (Antalya, CHP)
Serap YAZICI ÖZBUDUN (Antalya, Saadet Partisi
Kayıhan PALA (Bursa, CHP)
Yusuf AHLATCI (Çorum, AK Parti)
Suna KEPOLU ATAMAN (Diyarbakır, AK Parti)
Adalet KAYA (Diyarbakır, DEM Parti)
Mesut BOZATLI (Gaziantep, AK Parti)
Nilhan AYAN (İstanbul, AK Parti)
Özgül SAKİ (İstanbul, DEM Parti)
Sevda ERDAN KILIÇ (İzmir, CHP)
Fatma Serap EKMEKCİ (Kastamonu, AK Parti)
Rukiye ΤΟΥ (Sivas, AK Parti)
Cevahir Asuman YAZMACI (Şanlıurfa, AK Parti)
Selcan TAŞCI (Tekirdağ, İYİ Parti)