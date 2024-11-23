https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/progress-ms-29-kargo-araci-uuiye-kenetlendi-1090741547.html
Progress MS-29 kargo aracı UUİ'ye kenetlendi
Progress MS-29 kargo aracı UUİ'ye kenetlendi
Sputnik Türkiye
Progress MS-29 kargo aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) başarıyla kenetlendiği bildirildi. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T18:57+0300
2024-11-23T18:57+0300
2024-11-23T18:56+0300
dünya
progress
baykanur
soyuz-2.1a
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
uluslararası uzay istasyonu (uui)
uzay aracı
yörünge
kargo
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Progress MS-29 kargo aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Rus segmentinin ‘Poisk’ modülüne kenetlendi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), uzay aracının kenetlendiği anın görüntülerini yayınladı.Progress MS-29’u taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Perşembe günü Moskova saatiyle 15.22'de (TSİ ile aynı) Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldıktan 9 dakika sonra kargo aracını alçak Dünya yörüngesine yerleştirmişti. Kargo aracı daha sonra bağımsız bir şekilde istasyona doğru hareket etmişti.Progress MS-29, UUİ’de görev yapan mürettebat ve istasyonun sistemleri için 1.155 kilogram kuru yük, 869 kilogram ikmal yakıtı, 420 kilogram içme suyu ve istasyondaki atmosferi yenilemek için 43 kilogram nitrojen ulaştırdı.Progress-MS-29 aracı ayrıca gastrointestinal sistemi incelemeye yönelik deneyler, kılcal damarlar ve vücut dokuları arasındaki etkileşimi incelemek, mürettebat üyeleri arasındaki etkileşimin dinamikleri ile ilgili veri toplamak, idrardan su üretme sistemini test etmek, kristal yetiştirmek ve 3D baskı nötronlarını araştırmak için ekipman ve malzeme taşıyor.Ayrıca uzay aracındakikargolar arasında mürettebata yeni yıl kutlamaları için aile ve yakınları tarafından gönderilen paketler de yer alıyor.Şu anda UUİ’de Rus kozmonotlar Aleksey Ovçinin, İvan Vagner ve Aleksandr Gorbunov’un yanı sıra Amerikalı astronotlar Donald Pettit, Nick Hague, Barry Wilmore ve Sunita Williams görev yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rus-progress-ms-kargo-aracini-tasiyan-soyuz-21a-roketi-baykonurdan-firlatildi-1090665665.html
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progress, baykanur, soyuz-2.1a, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), uluslararası uzay istasyonu (uui), uzay aracı, yörünge, kargo
progress, baykanur, soyuz-2.1a, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), uluslararası uzay istasyonu (uui), uzay aracı, yörünge, kargo
Progress MS-29 kargo aracı UUİ'ye kenetlendi
Progress MS-29 kargo aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) başarıyla kenetlendiği bildirildi.
Progress MS-29 kargo aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Rus segmentinin ‘Poisk’ modülüne kenetlendi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), uzay aracının kenetlendiği anın görüntülerini yayınladı.
Progress MS-29’u taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Perşembe günü Moskova saatiyle 15.22'de (TSİ ile aynı) Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldıktan 9 dakika sonra kargo aracını alçak Dünya yörüngesine yerleştirmişti. Kargo aracı daha sonra bağımsız bir şekilde istasyona doğru hareket etmişti.
Progress MS-29, UUİ’de görev yapan mürettebat ve istasyonun sistemleri için 1.155 kilogram kuru yük, 869 kilogram ikmal yakıtı, 420 kilogram içme suyu ve istasyondaki atmosferi yenilemek için 43 kilogram nitrojen ulaştırdı.
Progress-MS-29 aracı ayrıca gastrointestinal sistemi incelemeye yönelik deneyler, kılcal damarlar ve vücut dokuları arasındaki etkileşimi incelemek, mürettebat üyeleri arasındaki etkileşimin dinamikleri ile ilgili veri toplamak, idrardan su üretme sistemini test etmek, kristal yetiştirmek ve 3D baskı nötronlarını araştırmak için ekipman ve malzeme taşıyor.
Ayrıca uzay aracındakikargolar arasında mürettebata yeni yıl kutlamaları için aile ve yakınları tarafından gönderilen paketler de yer alıyor.
Şu anda UUİ’de Rus kozmonotlar Aleksey Ovçinin, İvan Vagner ve Aleksandr Gorbunov’un yanı sıra Amerikalı astronotlar Donald Pettit, Nick Hague, Barry Wilmore ve Sunita Williams görev yapıyor.