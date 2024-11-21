https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rus-progress-ms-kargo-aracini-tasiyan-soyuz-21a-roketi-baykonurdan-firlatildi-1090665665.html

Rus Progress-MS kargo aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi Baykonur’dan fırlatıldı

Rus Progress-MS kargo aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi Baykonur’dan fırlatıldı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo götüren Rus Progress-MS-29 aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı. 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T17:49+0300

2024-11-21T17:49+0300

2024-11-21T18:04+0300

dünya

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rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

soyuz-2.1a

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Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kargo götüren Rus Progress-MS-29 aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) fırlatılışı naklen yayınladı.Soyuz-2.1a roketi, fırlatıldıktan kısa bir süre sonra kargo aracını alçak Dünya yörüngesine yerleştirdi. Progress-MS-29’un UUİ’ye uçuşu iki gün sürecek, istasyonunun Rus segmentindeki ‘Poisk’ modülüne kenetlenmenin 23 Kasım’da Moskova saatiyle 17.36 (TSİ ile aynı) gerçekleşmesi planlanıyor.Uzay aracına UUİ’de görev yapan mürettebat ve istasyonun sistemleri için 1.155 kilogram kuru yük, 869 kilogram ikmal yakıtı, 420 kilogram içme suyu ve istasyondaki atmosferi yenilemek için 43 kilogram nitrojen yüklendi.Progress-MS-29 aracı ayrıca gastrointestinal sistemi incelemeye yönelik deneyler, kılcal damarlar ve vücut dokuları arasındaki etkileşimi incelemek, mürettebat üyeleri arasındaki etkileşimin dinamikleri ile ilgili veri toplamak, idrardan su üretme sistemini test etmek, kristal yetiştirmek ve 3D baskı nötronlarını araştırmak için ekipman ve malzeme taşıyor.Şu anda UUİ’de görev yapan Rus kozmonot Aleksey Ovçinin daha önce Progress MS-29’un aynı zamanda mürettebat üyelerine, yılbaşı kutlamaları için aile ve yakınları tarafından hazırlanan paketleri de ulaştıracağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220208/rusyanin-uzay-ussunun-bulundugu-baykonur-hakkinda-ne-biliyorsunuz-1053611861.html

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