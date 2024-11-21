https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rus-progress-ms-kargo-aracini-tasiyan-soyuz-21a-roketi-baykonurdan-firlatildi-1090665665.html
Rus Progress-MS kargo aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi Baykonur’dan fırlatıldı
Rus Progress-MS kargo aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi Baykonur’dan fırlatıldı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo götüren Rus Progress-MS-29 aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T17:49+0300
2024-11-21T17:49+0300
2024-11-21T18:04+0300
dünya
rusya
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rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
soyuz-2.1a
progress
uzay aracı
uui
uluslararası uzay istasyonu (uui)
kargo
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Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kargo götüren Rus Progress-MS-29 aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) fırlatılışı naklen yayınladı.Soyuz-2.1a roketi, fırlatıldıktan kısa bir süre sonra kargo aracını alçak Dünya yörüngesine yerleştirdi. Progress-MS-29’un UUİ’ye uçuşu iki gün sürecek, istasyonunun Rus segmentindeki ‘Poisk’ modülüne kenetlenmenin 23 Kasım’da Moskova saatiyle 17.36 (TSİ ile aynı) gerçekleşmesi planlanıyor.Uzay aracına UUİ’de görev yapan mürettebat ve istasyonun sistemleri için 1.155 kilogram kuru yük, 869 kilogram ikmal yakıtı, 420 kilogram içme suyu ve istasyondaki atmosferi yenilemek için 43 kilogram nitrojen yüklendi.Progress-MS-29 aracı ayrıca gastrointestinal sistemi incelemeye yönelik deneyler, kılcal damarlar ve vücut dokuları arasındaki etkileşimi incelemek, mürettebat üyeleri arasındaki etkileşimin dinamikleri ile ilgili veri toplamak, idrardan su üretme sistemini test etmek, kristal yetiştirmek ve 3D baskı nötronlarını araştırmak için ekipman ve malzeme taşıyor.Şu anda UUİ’de görev yapan Rus kozmonot Aleksey Ovçinin daha önce Progress MS-29’un aynı zamanda mürettebat üyelerine, yılbaşı kutlamaları için aile ve yakınları tarafından hazırlanan paketleri de ulaştıracağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220208/rusyanin-uzay-ussunun-bulundugu-baykonur-hakkinda-ne-biliyorsunuz-1053611861.html
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rusya, roscosmos, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), soyuz-2.1a, progress, uzay aracı, uui, uluslararası uzay istasyonu (uui), kargo, baykonur, baykonur uzay üssü
rusya, roscosmos, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), soyuz-2.1a, progress, uzay aracı, uui, uluslararası uzay istasyonu (uui), kargo, baykonur, baykonur uzay üssü
Rus Progress-MS kargo aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi Baykonur’dan fırlatıldı
17:49 21.11.2024 (güncellendi: 18:04 21.11.2024)
Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo götüren Rus Progress-MS-29 aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı.
Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kargo götüren Rus Progress-MS-29 aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Baykonur Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) fırlatılışı naklen yayınladı.
Soyuz-2.1a roketi, fırlatıldıktan kısa bir süre sonra kargo aracını alçak Dünya yörüngesine yerleştirdi. Progress-MS-29’un UUİ’ye uçuşu iki gün sürecek, istasyonunun Rus segmentindeki ‘Poisk’ modülüne kenetlenmenin 23 Kasım’da Moskova saatiyle 17.36 (TSİ ile aynı) gerçekleşmesi planlanıyor.
Uzay aracına UUİ’de görev yapan mürettebat ve istasyonun sistemleri için 1.155 kilogram kuru yük, 869 kilogram ikmal yakıtı, 420 kilogram içme suyu ve istasyondaki atmosferi yenilemek için 43 kilogram nitrojen yüklendi.
Progress-MS-29 aracı ayrıca gastrointestinal sistemi incelemeye yönelik deneyler, kılcal damarlar ve vücut dokuları arasındaki etkileşimi incelemek, mürettebat üyeleri arasındaki etkileşimin dinamikleri ile ilgili veri toplamak, idrardan su üretme sistemini test etmek, kristal yetiştirmek ve 3D baskı nötronlarını araştırmak için ekipman ve malzeme taşıyor.
Şu anda UUİ’de görev yapan Rus kozmonot Aleksey Ovçinin daha önce Progress MS-29’un aynı zamanda mürettebat üyelerine, yılbaşı kutlamaları için aile ve yakınları tarafından hazırlanan paketleri de ulaştıracağını ifade etmişti.