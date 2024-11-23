https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/istanbulda-siddetli-lodos-nedeniyle-ucaklar-havada-cok-sayida-tur-atmak-zorunda-kaldi-bazilari-1090727581.html
İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle bazı uçaklar iniş yapamadı, farklı şehirlere gönderildi
İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle bazı uçaklar iniş yapamadı, farklı şehirlere gönderildi
Sputnik Türkiye
Kuvvetli lodos İstanbul hava trafiğini felç etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı, bazı seferler çevredeki havalimanlarına... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T09:56+0300
2024-11-23T09:56+0300
2024-11-23T10:00+0300
türkiye
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
uçak kazası
lodos
hava muhalefeti
izmir
istanbul
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İstanbul’da etkili olan kuvvetli lodos, hava trafiğini olumsuz etkileyerek uçakların iniş planlarını sekteye uğrattı. İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak isteyen bazı uçaklar, pisti pas geçmek zorunda kaldı. İniş gerçekleştiremeyen uçaklardan bazıları çevredeki diğer havalimanlarına yönlendirildi.Havada çok sayıda tur atmak zorunda kaldılarSabah saatlerinde şiddetini artıran lodos ve sağanak yağış, İstanbul üzerindeki hava trafiğinde ciddi aksamalara neden oldu. İstanbul Havalimanı’na gelen bazı uçaklar inişlerini gerçekleştiremeyerek havada tur atmak zorunda kalırken, yakıt kritik seviyesine giren Türk Hava Yolları’na ait Lagos-İstanbul, Maskat-İstanbul, Şikago-İstanbul, Stockholm-İstanbul ve Manila-İstanbul uçuşları İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildi.Seferlerde aksama Benzer şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da uçakların inişlerinde gecikmeler yaşandı. Havada tur atan uçaklar nedeniyle iniş ve kalkış seferlerinde kısa süreli aksaklıklar meydana geldi. Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve fırtına, İstanbul’daki havalimanlarında operasyonel zorluklara yol açarak, uçakların çevredeki alternatif havalimanlarına yönlendirilmesini zorunlu hale getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/izmirde-yeni-yilda-su-ve-atik-su-tarifesine-yuzde-26-zam-yapilacak-1090726782.html
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uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, lodos, hava muhalefeti, izmir, istanbul
uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, lodos, hava muhalefeti, izmir, istanbul
İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle bazı uçaklar iniş yapamadı, farklı şehirlere gönderildi
09:56 23.11.2024 (güncellendi: 10:00 23.11.2024)
Kuvvetli lodos İstanbul hava trafiğini felç etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı, bazı seferler çevredeki havalimanlarına yönlendirildi.
İstanbul’da etkili olan kuvvetli lodos, hava trafiğini olumsuz etkileyerek uçakların iniş planlarını sekteye uğrattı. İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak isteyen bazı uçaklar, pisti pas geçmek zorunda kaldı. İniş gerçekleştiremeyen uçaklardan bazıları çevredeki diğer havalimanlarına yönlendirildi.
Havada çok sayıda tur atmak zorunda kaldılar
Sabah saatlerinde şiddetini artıran lodos ve sağanak yağış, İstanbul üzerindeki hava trafiğinde ciddi aksamalara neden oldu. İstanbul Havalimanı’na gelen bazı uçaklar inişlerini gerçekleştiremeyerek havada tur atmak zorunda kalırken, yakıt kritik seviyesine giren Türk Hava Yolları’na ait Lagos-İstanbul, Maskat-İstanbul, Şikago-İstanbul, Stockholm-İstanbul ve Manila-İstanbul uçuşları İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildi.
Benzer şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da uçakların inişlerinde gecikmeler yaşandı. Havada tur atan uçaklar nedeniyle iniş ve kalkış seferlerinde kısa süreli aksaklıklar meydana geldi. Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve fırtına, İstanbul’daki havalimanlarında operasyonel zorluklara yol açarak, uçakların çevredeki alternatif havalimanlarına yönlendirilmesini zorunlu hale getirdi.