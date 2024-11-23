https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/istanbulda-siddetli-lodos-nedeniyle-ucaklar-havada-cok-sayida-tur-atmak-zorunda-kaldi-bazilari-1090727581.html

İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle bazı uçaklar iniş yapamadı, farklı şehirlere gönderildi

İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle bazı uçaklar iniş yapamadı, farklı şehirlere gönderildi

Sputnik Türkiye

Kuvvetli lodos İstanbul hava trafiğini felç etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı, bazı seferler çevredeki havalimanlarına... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T09:56+0300

2024-11-23T09:56+0300

2024-11-23T10:00+0300

türkiye

uçak

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uçak seferleri

uçak kazası

lodos

hava muhalefeti

izmir

istanbul

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İstanbul’da etkili olan kuvvetli lodos, hava trafiğini olumsuz etkileyerek uçakların iniş planlarını sekteye uğrattı. İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak isteyen bazı uçaklar, pisti pas geçmek zorunda kaldı. İniş gerçekleştiremeyen uçaklardan bazıları çevredeki diğer havalimanlarına yönlendirildi.Havada çok sayıda tur atmak zorunda kaldılarSabah saatlerinde şiddetini artıran lodos ve sağanak yağış, İstanbul üzerindeki hava trafiğinde ciddi aksamalara neden oldu. İstanbul Havalimanı’na gelen bazı uçaklar inişlerini gerçekleştiremeyerek havada tur atmak zorunda kalırken, yakıt kritik seviyesine giren Türk Hava Yolları’na ait Lagos-İstanbul, Maskat-İstanbul, Şikago-İstanbul, Stockholm-İstanbul ve Manila-İstanbul uçuşları İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildi.Seferlerde aksama Benzer şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da uçakların inişlerinde gecikmeler yaşandı. Havada tur atan uçaklar nedeniyle iniş ve kalkış seferlerinde kısa süreli aksaklıklar meydana geldi. Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve fırtına, İstanbul’daki havalimanlarında operasyonel zorluklara yol açarak, uçakların çevredeki alternatif havalimanlarına yönlendirilmesini zorunlu hale getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/izmirde-yeni-yilda-su-ve-atik-su-tarifesine-yuzde-26-zam-yapilacak-1090726782.html

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