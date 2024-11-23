https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/norvec-veliaht-prensinin-uvey-ogluna-ikinci-cinsel-saldiri-suclamasi-1090733694.html
Norveç Veliaht Prensi'nin üvey oğluna ikinci cinsel saldırı suçlaması
Norveç Veliaht Prensi'nin üvey oğluna ikinci cinsel saldırı suçlaması
Sputnik Türkiye
Norveç veliahtı Prens Haakon'un eşi Prenses Mette-Marit'in bir önceki ilişkisinden olan 27 yaşındaki oğlu, geçen günlerde cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T14:55+0300
2024-11-23T14:55+0300
2024-11-23T14:55+0300
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norveç
norveç kraliyet ailesi
marius borg holby
cinsel saldırı
iddia
suçlama
gözaltı
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Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu 27 yaşındaki Marius Borg Høiby, 18 Kasım'da cinsel saldırı suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Çarşamba günkü gözaltı duruşmasının ardından ikinci bir cinsel saldırı iddiası üzerine yetkililer, gözaltı süresinin iki hafta daha uzatılmasını talep etti.Veliaht Prensesi Mette-Marit'in önceki ilişkisinden doğan oğlu olan Høiby'ın Norveç kraliyet unvanı veya resmi bir görevi bulunmamakta. Ağustos ayında polis, Oslo'da bir kavgaya müdahale etmiş ve Hoiby'i 'bedensel zarar verme' suçundan kısa süreliğine gözaltına almıştı.Marius Borg Hoiby'e yapılan ilk suçlamada 'bilinci kapalı veya başka nedenlerle eyleme direnemeyen biriyle cinsel ilişki' suçu işlediği iddia ediliyordu. Gözaltına alınması sırasında mağdurla aynı arabada olduğu polis tarafından vurgulanmıştı.Polis, ikinci cinsel saldırı iddiasını kapsamlı bir şekilde araştırdıklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/norvec-veliaht-prensinin-uvey-oglu-cinsel-saldiri-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1090566915.html
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avrupa, norveç, norveç kraliyet ailesi, marius borg holby, cinsel saldırı, iddia, suçlama, gözaltı
avrupa, norveç, norveç kraliyet ailesi, marius borg holby, cinsel saldırı, iddia, suçlama, gözaltı
Norveç Veliaht Prensi'nin üvey oğluna ikinci cinsel saldırı suçlaması
Norveç veliahtı Prens Haakon'un eşi Prenses Mette-Marit'in bir önceki ilişkisinden olan 27 yaşındaki oğlu, geçen günlerde cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra ikinci kez cinsel saldırıyla suçlandı.
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu 27 yaşındaki Marius Borg Høiby, 18 Kasım'da cinsel saldırı suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Çarşamba günkü gözaltı duruşmasının ardından ikinci bir cinsel saldırı iddiası üzerine yetkililer, gözaltı süresinin iki hafta daha uzatılmasını talep etti.
Veliaht Prensesi Mette-Marit'in önceki ilişkisinden doğan oğlu olan Høiby'ın Norveç kraliyet unvanı veya resmi bir görevi bulunmamakta. Ağustos ayında polis, Oslo'da bir kavgaya müdahale etmiş ve Hoiby'i 'bedensel zarar verme' suçundan kısa süreliğine gözaltına almıştı.
Marius Borg Hoiby'e yapılan ilk suçlamada 'bilinci kapalı veya başka nedenlerle eyleme direnemeyen biriyle cinsel ilişki' suçu işlediği iddia ediliyordu. Gözaltına alınması sırasında mağdurla aynı arabada olduğu polis tarafından vurgulanmıştı.
Polis, ikinci cinsel saldırı iddiasını kapsamlı bir şekilde araştırdıklarını söyledi.