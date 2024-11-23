https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/norvec-veliaht-prensinin-uvey-ogluna-ikinci-cinsel-saldiri-suclamasi-1090733694.html

Norveç Veliaht Prensi'nin üvey oğluna ikinci cinsel saldırı suçlaması

Norveç Veliaht Prensi'nin üvey oğluna ikinci cinsel saldırı suçlaması

Sputnik Türkiye

Norveç veliahtı Prens Haakon'un eşi Prenses Mette-Marit'in bir önceki ilişkisinden olan 27 yaşındaki oğlu, geçen günlerde cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T14:55+0300

2024-11-23T14:55+0300

2024-11-23T14:55+0300

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iddia

suçlama

gözaltı

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Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu 27 yaşındaki Marius Borg Høiby, 18 Kasım'da cinsel saldırı suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Çarşamba günkü gözaltı duruşmasının ardından ikinci bir cinsel saldırı iddiası üzerine yetkililer, gözaltı süresinin iki hafta daha uzatılmasını talep etti.Veliaht Prensesi Mette-Marit'in önceki ilişkisinden doğan oğlu olan Høiby'ın Norveç kraliyet unvanı veya resmi bir görevi bulunmamakta. Ağustos ayında polis, Oslo'da bir kavgaya müdahale etmiş ve Hoiby'i 'bedensel zarar verme' suçundan kısa süreliğine gözaltına almıştı.Marius Borg Hoiby'e yapılan ilk suçlamada 'bilinci kapalı veya başka nedenlerle eyleme direnemeyen biriyle cinsel ilişki' suçu işlediği iddia ediliyordu. Gözaltına alınması sırasında mağdurla aynı arabada olduğu polis tarafından vurgulanmıştı.Polis, ikinci cinsel saldırı iddiasını kapsamlı bir şekilde araştırdıklarını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/norvec-veliaht-prensinin-uvey-oglu-cinsel-saldiri-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1090566915.html

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avrupa, norveç, norveç kraliyet ailesi, marius borg holby, cinsel saldırı, iddia, suçlama, gözaltı