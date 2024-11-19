https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/norvec-veliaht-prensinin-uvey-oglu-cinsel-saldiri-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1090566915.html

Norveç Veliaht Prensi'nin üvey oğlu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Norveç Veliaht Prensi'nin üvey oğlu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon'un eşi Veliaht Prenses Mette-Marit'in önceki ilişkisinden olan 27 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, dün cinsel... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T17:33+0300

2024-11-19T17:33+0300

2024-11-19T17:33+0300

dünya

norveç kraliyet ailesi

norveç veliaht prensi haakon

marius borg holby

tecavüz

cinsel saldırı

norveç

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Marius Borg Hoiby, Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon'un eşi Mette-Marit'in önceki ilişkisinden olan oğludur ve bu sebeple Norveç kraliyet unvanı veya resmi görevi bulunmuyor. Ağustos ayında polis, Oslo'da bir kavgaya müdahale etmiş ve Hoiby'i 'bedensel zarar verme' suçundan kısa süreliğine gözaltına almıştı. Oslo polisi, dün Marius Borg Hoiby'e yapılan suçlamalarını genişleterek önceki suçlara "bilinci kapalı veya başka nedenlerle eyleme direnemeyen biriyle cinsel ilişki" suçunu ekledi. Polis ayrıca Hoiby'nin 'uzaklaştırma emrine' uymadığını ve ehliyetsiz araç kullandığını belirledi. Norveç medyası, Ağustos ayındaki olayda polisin mağdur kadının yatak odasının duvarlarından birine saplanmış bir bıçak bulduğunu kaydetti. Polis, Hoiby'in dün gözaltına alınması sırasında mağdurla aynı arabada olduğunu vurguladı.

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norveç kraliyet ailesi, norveç veliaht prensi haakon, marius borg holby, tecavüz, cinsel saldırı, norveç