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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/norvec-veliaht-prensinin-uvey-oglu-cinsel-saldiri-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1090566915.html
Norveç Veliaht Prensi'nin üvey oğlu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı
Norveç Veliaht Prensi'nin üvey oğlu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon'un eşi Veliaht Prenses Mette-Marit'in önceki ilişkisinden olan 27 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, dün cinsel... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T17:33+0300
2024-11-19T17:33+0300
dünya
norveç kraliyet ailesi
norveç veliaht prensi haakon
marius borg holby
tecavüz
cinsel saldırı
norveç
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Marius Borg Hoiby, Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon'un eşi Mette-Marit'in önceki ilişkisinden olan oğludur ve bu sebeple Norveç kraliyet unvanı veya resmi görevi bulunmuyor. Ağustos ayında polis, Oslo'da bir kavgaya müdahale etmiş ve Hoiby'i 'bedensel zarar verme' suçundan kısa süreliğine gözaltına almıştı. Oslo polisi, dün Marius Borg Hoiby'e yapılan suçlamalarını genişleterek önceki suçlara "bilinci kapalı veya başka nedenlerle eyleme direnemeyen biriyle cinsel ilişki" suçunu ekledi. Polis ayrıca Hoiby'nin 'uzaklaştırma emrine' uymadığını ve ehliyetsiz araç kullandığını belirledi. Norveç medyası, Ağustos ayındaki olayda polisin mağdur kadının yatak odasının duvarlarından birine saplanmış bir bıçak bulduğunu kaydetti. Polis, Hoiby'in dün gözaltına alınması sırasında mağdurla aynı arabada olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/norvec-kraliyet-ailesine-saman-damat-geldi-1087504404.html
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norveç kraliyet ailesi, norveç veliaht prensi haakon, marius borg holby, tecavüz, cinsel saldırı, norveç
norveç kraliyet ailesi, norveç veliaht prensi haakon, marius borg holby, tecavüz, cinsel saldırı, norveç

Norveç Veliaht Prensi'nin üvey oğlu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

17:33 19.11.2024
© FotoğrafNorveç Kraliyet Sarayı
Norveç Kraliyet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© Fotoğraf
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Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon'un eşi Veliaht Prenses Mette-Marit'in önceki ilişkisinden olan 27 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, dün cinsel saldırı suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Hoiby, daha önce Ağustos ayında bedensel zarar ve suç teşkil eden hasara yol açma sebebiyle suçlanmıştı.
Marius Borg Hoiby, Norveç tahtının varisi Veliaht Prens Haakon'un eşi Mette-Marit'in önceki ilişkisinden olan oğludur ve bu sebeple Norveç kraliyet unvanı veya resmi görevi bulunmuyor. Ağustos ayında polis, Oslo'da bir kavgaya müdahale etmiş ve Hoiby'i 'bedensel zarar verme' suçundan kısa süreliğine gözaltına almıştı.
Oslo polisi, dün Marius Borg Hoiby'e yapılan suçlamalarını genişleterek önceki suçlara "bilinci kapalı veya başka nedenlerle eyleme direnemeyen biriyle cinsel ilişki" suçunu ekledi. Polis ayrıca Hoiby'nin 'uzaklaştırma emrine' uymadığını ve ehliyetsiz araç kullandığını belirledi.
Norveç medyası, Ağustos ayındaki olayda polisin mağdur kadının yatak odasının duvarlarından birine saplanmış bir bıçak bulduğunu kaydetti. Polis, Hoiby'in dün gözaltına alınması sırasında mağdurla aynı arabada olduğunu vurguladı.
Norveç Kraliyet ailesine ‘şaman’ damat geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
YAŞAM
Norveç Kraliyet ailesine ‘şaman’ damat geldi
1 Eylül, 13:15
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