https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/milli-egitim-bakani-yusuf-tekin-duyurdu-20-bin-sozlesmeli-ogretmenin-atama-sonuclarinin-aciklandi-1090744702.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: '20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı'
Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: '20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı'
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 20 bin öğretmenin atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T20:52+0300
2024-11-23T20:52+0300
2024-11-23T20:56+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
öğretmen atamaları
öğretmen
e-devlet
e-devlet
e-devlet kapısı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sonuçlara e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.Bakan Tekin atama sonuçlarına ilişkin şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/cumhurbaskani-erdogan-biz-egitim-ogretim-meselesini-siyaset-ustu-tutmaya-ozen-gosteriyoruz-1090743393.html
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Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: '20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı'
20:52 23.11.2024 (güncellendi: 20:56 23.11.2024)
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 20 bin öğretmenin atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sonuçlara e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.
Bakan Tekin atama sonuçlarına ilişkin şu cümleleri kaydetti:
Bugün, eğitim ailemize katılan 20 bin öğretmenimizin atama sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz, e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirler. Eğitimde her zaman önceliği olan, öğretmenlerimizi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, yeni görev yerlerinizde ülkemizin geleceğini şekillendirme yolunda üstün başarılar diliyorum. Göreviniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.