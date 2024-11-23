Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz, eğitim-öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz.

Fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına inşallah birazdan şahitlik edeceğiz. Kura ile meslek hayatına adım atacak öğretmenlerimiz bilgileriyle Anadolu'nun dört bir yanına ışık saçacak. 20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına inşallah birazdan şahitlik edeceğiz. Kura ile meslek hayatına adım atacak öğretmenlerimiz bilgileriyle Anadolu'nun dört bir yanına ışık saçacak.

Sizlerin de gayretleriyle maarif davamız daha da güçlenecek. Eğitim, evlatlarımıza kimlik kazandıran benlik şuuru aşılama, mazi ile güçlü bağlar kurma sürecidir. Eğitim bu yönleriyle ecdadımızdan bize miras kalan değerleri keşfetme yolculuğudur. Sizlerin de gayretleriyle maarif davamız daha da güçlenecek. Eğitim, evlatlarımıza kimlik kazandıran benlik şuuru aşılama, mazi ile güçlü bağlar kurma sürecidir. Eğitim bu yönleriyle ecdadımızdan bize miras kalan değerleri keşfetme yolculuğudur.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yalnızca bilgiyi değil hikmet ve erdemi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yalnızca bilgiyi değil hikmet ve erdemi hedefliyoruz.

Öğretmenlerimiz bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundadır. Öğretmenlerimiz bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundadır.

Biz, eğitim-öğretim yoluyla yalnızca meslek sahibi bireyler değil, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz. Gece gündüz çalışıyoruz. Biz, eğitim-öğretim yoluyla yalnızca meslek sahibi bireyler değil, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz. Gece gündüz çalışıyoruz.

Eğitim, evlatlarımıza kimlik kazandıran benlik şuuru aşılama, mazi ile güçlü bağlar kurma sürecidir. Sizlerin de gayretleriyle maarif davamız daha da güçlenecek. Maarif modeliyle yalnızca bilgiyi değil hikmet ve erdemi hedefliyoruz. Yeni müfredatla düşünen, sorgulayan kuşaklar yetiştireceğiz. Eğitim, evlatlarımıza kimlik kazandıran benlik şuuru aşılama, mazi ile güçlü bağlar kurma sürecidir. Sizlerin de gayretleriyle maarif davamız daha da güçlenecek. Maarif modeliyle yalnızca bilgiyi değil hikmet ve erdemi hedefliyoruz. Yeni müfredatla düşünen, sorgulayan kuşaklar yetiştireceğiz.

Muhalefet ve meslek örgütleri eğitimi siyasete alet ediyor. 2024 Türkiye'sinde halen vesayet dönemlerinin merceğinden bakarak değişime kapalı bu arkaik zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmalarına müsaade edemeyiz. Muhalefet ve meslek örgütleri eğitimi siyasete alet ediyor. 2024 Türkiye'sinde halen vesayet dönemlerinin merceğinden bakarak değişime kapalı bu arkaik zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmalarına müsaade edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz, eğitim-öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz, eğitim-öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz.

2024 Türkiye'sine hala vesayet dönemlerinin merceğinden bakan, değişime kapalı bu zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmalarına müsaade edemeyiz. 2024 Türkiye'sine hala vesayet dönemlerinin merceğinden bakan, değişime kapalı bu zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmalarına müsaade edemeyiz.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Modelimizle çağın ihtiyaçlarını gözeten, bilimsel yaklaşıma dayanan bir eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Modelimizle çağın ihtiyaçlarını gözeten, bilimsel yaklaşıma dayanan bir eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz.

Biz, eğitim-öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da bu çizgimizi muhafaza edeceğiz. Biz, eğitim-öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da bu çizgimizi muhafaza edeceğiz.

2024 Türkiye'sine hala vesayet dönemlerinin merceğinden bakan, değişime kapalı bu zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmalarına müsaade edemeyiz. 2024 Türkiye'sine hala vesayet dönemlerinin merceğinden bakan, değişime kapalı bu zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmalarına müsaade edemeyiz.