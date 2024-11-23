https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/meteorolojiden-44-ile-alarm-harita-kipkirmizi-oldu-cok-kuvvetli-yagis-firtina-ve-kar-var-1090728970.html

Meteorolojiden 44 ile alarm: 'Harita kıpkırmızı oldu; çok kuvvetli yağış, fırtına ve kar var'

Meteorolojiden 44 ile alarm: 'Harita kıpkırmızı oldu; çok kuvvetli yağış, fırtına ve kar var'

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Marmara’dan başlayarak birçok bölgede sağanak, karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. AKOM... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T10:56+0300

2024-11-23T10:56+0300

2024-11-23T10:56+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları yağış alacak. Yağışlar; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de gök gürültülü sağanak; iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.Sarı uyarı yapılan illerAfyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Yalova.Turuncu kodlu illerBolu, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük, DüzceYağışlar kuvvetli, rüzgar fırtına şeklinde esecekYağışların Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Antalya’nın doğusunda yağışların yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.Hava sıcaklıkları düşüyorMeteoroloji, batı bölgelerde sıcaklıkların 3-5 derece düşeceğini, doğu kesimlerde ise 2-4 derece artacağını bildirdi. Hava sıcaklığındaki bu ani değişikliklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.AKOM’dan kritik uyarılarAKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını, yarın ise sağanak yağışların başlayacağını duyurdu. Hava sıcaklığının 10-14 derece düşeceğini belirten AKOM, özellikle yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceğini ifade etti.Bölgelere göre hava durumuMarmara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Ege: Sağanak yağışlı, kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar.Akdeniz: Çok bulutlu, sağanak yağışlı. Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.İç Anadolu: Parçalı bulutlu, yer yer yağmur ve yüksek kesimlerde kar.Karadeniz: Orta ve Batı Karadeniz kuvvetli yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmur.Meteoroloji’den UyarılarHafta sonu kar sürpriziSistem, hafta sonu boyunca etkili olacak. Edirne ve Kırklareli’de kar yağışı başlarken, cumartesi günü geç saatlerde Ankara, Bolu, Eskişehir ve Konya’da kar yağışı görülebilir. Pazar günü ise yağışlar doğuya kayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/istanbulda-siddetli-ruzgar-ve-yagis-etkili-oluyor-besiktasta-bir-binanin-catisi-uctu---1090728819.html

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