Meteorolojiden 44 ile alarm: 'Harita kıpkırmızı oldu; çok kuvvetli yağış, fırtına ve kar var'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yurttaş Kane’in verdiği mesajlar, Amerika'nın savaşa girme kararı üzerinde dolaylı bir etki yaptı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İran başkentini taşıyacak mı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davası beşinci gününde
12:06
84 dk
HABER MASASI
Lucid Rüyalar ve Rüya Kontrolü
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gladyatör 2 filmi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK borçlanmaları: Zamdan etkilenmek istemeyenler için son başvuru 31 Aralık’ta
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Kılıçdaroğlu "yargı dağıttı"
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
20:35
6 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
09:37
3 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
10:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/meteorolojiden-44-ile-alarm-harita-kipkirmizi-oldu-cok-kuvvetli-yagis-firtina-ve-kar-var-1090728970.html
Meteorolojiden 44 ile alarm: 'Harita kıpkırmızı oldu; çok kuvvetli yağış, fırtına ve kar var'
Meteorolojiden 44 ile alarm: 'Harita kıpkırmızı oldu; çok kuvvetli yağış, fırtına ve kar var'
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Marmara’dan başlayarak birçok bölgede sağanak, karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. AKOM... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T10:56+0300
2024-11-23T10:56+0300
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
türkiye
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı
kuvvetli yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090583143_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fa96ea666ebd16feaa9b56e335eddb12.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları yağış alacak. Yağışlar; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de gök gürültülü sağanak; iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.Sarı uyarı yapılan illerAfyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Yalova.Turuncu kodlu illerBolu, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük, DüzceYağışlar kuvvetli, rüzgar fırtına şeklinde esecekYağışların Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Antalya’nın doğusunda yağışların yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.Hava sıcaklıkları düşüyorMeteoroloji, batı bölgelerde sıcaklıkların 3-5 derece düşeceğini, doğu kesimlerde ise 2-4 derece artacağını bildirdi. Hava sıcaklığındaki bu ani değişikliklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.AKOM’dan kritik uyarılarAKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını, yarın ise sağanak yağışların başlayacağını duyurdu. Hava sıcaklığının 10-14 derece düşeceğini belirten AKOM, özellikle yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceğini ifade etti.Bölgelere göre hava durumuMarmara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Ege: Sağanak yağışlı, kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar.Akdeniz: Çok bulutlu, sağanak yağışlı. Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.İç Anadolu: Parçalı bulutlu, yer yer yağmur ve yüksek kesimlerde kar.Karadeniz: Orta ve Batı Karadeniz kuvvetli yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmur.Meteoroloji’den UyarılarHafta sonu kar sürpriziSistem, hafta sonu boyunca etkili olacak. Edirne ve Kırklareli’de kar yağışı başlarken, cumartesi günü geç saatlerde Ankara, Bolu, Eskişehir ve Konya’da kar yağışı görülebilir. Pazar günü ise yağışlar doğuya kayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/istanbulda-siddetli-ruzgar-ve-yagis-etkili-oluyor-besiktasta-bir-binanin-catisi-uctu---1090728819.html
türkiye
izmir
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090583143_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3ad922689d3d3b68a0c5dc336fdf9a22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 23 kasım hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 23 kasım hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık

Meteorolojiden 44 ile alarm: 'Harita kıpkırmızı oldu; çok kuvvetli yağış, fırtına ve kar var'

10:56 23.11.2024
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AA
Abone ol
Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Marmara’dan başlayarak birçok bölgede sağanak, karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. AKOM ve Meteoroloji, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor. İşte bölge bölge hava durumu ve uyarılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları yağış alacak. Yağışlar; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de gök gürültülü sağanak; iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Sarı uyarı yapılan iller

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Yalova.

Turuncu kodlu iller

Bolu, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce

Yağışlar kuvvetli, rüzgar fırtına şeklinde esecek

Yağışların Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Antalya’nın doğusunda yağışların yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji, batı bölgelerde sıcaklıkların 3-5 derece düşeceğini, doğu kesimlerde ise 2-4 derece artacağını bildirdi. Hava sıcaklığındaki bu ani değişikliklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

AKOM’dan kritik uyarılar

AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını, yarın ise sağanak yağışların başlayacağını duyurdu. Hava sıcaklığının 10-14 derece düşeceğini belirten AKOM, özellikle yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceğini ifade etti.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İstanbul: 16°C, kuvvetli sağanak yağış
Kocaeli: 18°C, karla karışık yağmur ve kar ihtimali
Bursa: 20°C, yükseklerde karla karışık yağmur
Ege: Sağanak yağışlı, kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar.
İzmir: 20°C, kuvvetli sağanak yağış
Afyonkarahisar: 16°C, karla karışık yağmur
Akdeniz: Çok bulutlu, sağanak yağışlı. Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Adana: 24°C, yerel kuvvetli yağış
Antalya: 22°C, şiddetli sağanak
İç Anadolu: Parçalı bulutlu, yer yer yağmur ve yüksek kesimlerde kar.
Ankara: 16°C, karla karışık yağmur
Konya: 18°C, sağanak yağış
Karadeniz: Orta ve Batı Karadeniz kuvvetli yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmur.
Samsun: 25°C, kuvvetli sağanak
Zonguldak: 17°C, kuvvetli sağanak

Meteoroloji’den Uyarılar

Kuvvetli Yağış: Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı önlem alınması gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgar: Marmara, Ege ve İç Anadolu’da yer yer 80 km/saat hıza ulaşacak fırtına, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabilir.

Hafta sonu kar sürprizi

Sistem, hafta sonu boyunca etkili olacak. Edirne ve Kırklareli’de kar yağışı başlarken, cumartesi günü geç saatlerde Ankara, Bolu, Eskişehir ve Konya’da kar yağışı görülebilir. Pazar günü ise yağışlar doğuya kayacak.

İstanbul'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
TÜRKİYE
İstanbul'da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor: Beşiktaş'ta bir binanın çatısı uçtu
10:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала