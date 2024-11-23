https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/medvedev-rusya-kendi-gucune-ve-savunma-kabiliyetine-guveniyor-1090725438.html
Medvedev: Rusya kendi gücüne ve savunma kabiliyetine güveniyor
Medvedev: Rusya kendi gücüne ve savunma kabiliyetine güveniyor
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Moskova’nın Ukrayna ihtilafının çözümünde Trump ya da başka birine umut bağlamadığını, sadece kendi gücüne... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T00:13+0300
2024-11-23T00:13+0300
2024-11-23T00:12+0300
dünya
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
al arabiya
donald trump
abd
ukrayna
çatışma
oreşnik
nükleer silah
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Al Arabiya televizyonuna verdiği demeçte Moskova'nın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirebilecek pragmatik bir politikacı olarak gördüğünü söyledi.Medvedev, “Rusya, Trump'ı Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirebilecek pragmatik bir kişi olarak görüyor. Tüm anahtarlar Washington'un elinde” dedi.Mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın Trump'a Ukrayna ihtilafıyla bağlantılı ‘ağır bir miras’ bırakacağını belirten Medvedev, “Moskova, Trump'a ya da başka birine umut bağlamıyor. Rusya sadece kendi gücüne ve savunma kabiliyetine güveniyor ve Ukrayna’daki çatışmada galip gelen taraf biz olacağız” diye konuştu.‘Rusya nükleer silah kullanma niyetinde değil’Medvedev, Rusya'nın gerektiğinde nükleer silah kullanabileceğini ancak ülke yönetiminde bunun için çabalayan ‘çılgın insanların’ bulunmadığını vurgulayarak, “Rus yönetiminde nükleer silah kullanmak için çabalayan ‘çılgın insanlar’ yok ve nükleer silahların kullanım eşiği, nükleer caydırıcılığın yeni ilkelerine uygun olarak düşürülmüş bulunmakta” ifadelerini kullandı.Medvedev, NATO'nun savaşı körüklemeyi bırakması halinde Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilebileceğini kaydetti.'Oreşnik balistik füzesi Ukrayna'daki çatışmanın seyrini değiştirecek’Oreşnik orta menzilli balistik füzenin Ukrayna'daki çatışmanın seyrini değiştireceğini belirten Medvedev, “Oreşnik balistik füzemiz Ukrayna'daki eylemlerin gidişatını değiştirecek” değerlendirmesinde bulundu.Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni orta menzilli Oreşnik balistik füzesinin muharebe koşullarında başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı. Rus ordusu, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentindeki füze ekipmanı üreten Sovyet döneminden kalma büyük bir sanayi kompleksini Oreşnik füzesiyle vurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rusya-stratejik-fuze-kuvvetleri-komutani--karakayev-oresnik-avrupanin-tamamindaki-hedefleri-1090722297.html
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, al arabiya, donald trump, abd, ukrayna, çatışma, oreşnik , nükleer silah, vladimir putin, rus ordusu, dnepropetrovsk
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, al arabiya, donald trump, abd, ukrayna, çatışma, oreşnik , nükleer silah, vladimir putin, rus ordusu, dnepropetrovsk
Medvedev: Rusya kendi gücüne ve savunma kabiliyetine güveniyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Moskova’nın Ukrayna ihtilafının çözümünde Trump ya da başka birine umut bağlamadığını, sadece kendi gücüne ve savunma kabiliyetine güvendiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Al Arabiya televizyonuna verdiği demeçte Moskova'nın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirebilecek pragmatik bir politikacı olarak gördüğünü söyledi.
Medvedev, “Rusya, Trump'ı Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirebilecek pragmatik bir kişi olarak görüyor. Tüm anahtarlar Washington'un elinde” dedi.
Mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın Trump'a Ukrayna ihtilafıyla bağlantılı ‘ağır bir miras’ bırakacağını belirten Medvedev, “Moskova, Trump'a ya da başka birine umut bağlamıyor. Rusya sadece kendi gücüne ve savunma kabiliyetine güveniyor ve Ukrayna’daki çatışmada galip gelen taraf biz olacağız” diye konuştu.
‘Rusya nükleer silah kullanma niyetinde değil’
Medvedev, Rusya'nın gerektiğinde nükleer silah kullanabileceğini ancak ülke yönetiminde bunun için çabalayan ‘çılgın insanların’ bulunmadığını vurgulayarak, “Rus yönetiminde nükleer silah kullanmak için çabalayan ‘çılgın insanlar’ yok ve nükleer silahların kullanım eşiği, nükleer caydırıcılığın yeni ilkelerine uygun olarak düşürülmüş bulunmakta” ifadelerini kullandı.
Medvedev, NATO'nun savaşı körüklemeyi bırakması halinde Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilebileceğini kaydetti.
'Oreşnik balistik füzesi Ukrayna'daki çatışmanın seyrini değiştirecek’
Oreşnik orta menzilli balistik füzenin Ukrayna'daki çatışmanın seyrini değiştireceğini belirten Medvedev, “Oreşnik balistik füzemiz Ukrayna'daki eylemlerin gidişatını değiştirecek” değerlendirmesinde bulundu.
Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni orta menzilli Oreşnik balistik füzesinin muharebe koşullarında başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı. Rus ordusu, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentindeki füze ekipmanı üreten Sovyet döneminden kalma büyük bir sanayi kompleksini Oreşnik füzesiyle vurmuştu.