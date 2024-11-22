https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rusya-stratejik-fuze-kuvvetleri-komutani--karakayev-oresnik-avrupanin-tamamindaki-hedefleri-1090722297.html
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Karakayev: Oreşnik Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Karakayev: Oreşnik Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelen Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Oreşnik sisteminin Avrupa'daki hedefleri... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T21:34+0300
2024-11-22T21:34+0300
2024-11-22T21:35+0300
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Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev, 'Oreşnik' sisteminin Avrupa'daki hedefleri vurabileceğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Karakayev, “Belirlenen görevlere ve bu silahın menziline bağlı olarak Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir. Bu da onu diğer uzun menzilli hassas silah türlerinden avantajlı bir şekilde ayırıyor" cümlesini kaydetti.Putin ile yaptığı görüşmede Karakayev ayrıca şu cümleleri kaydetti:'Oreşnik'in dünyada benzeri yok'Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Rusya tarafından üretilen Oreşnik füze sisteminin dünyada bir benzeri olmadığını söyledi.Karakayev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede “En yeni orta menzilli Orenişnik füze sisteminin özellikleri bakımından bugün dünyada bir benzeri yok” dedi.Karakayev görüşmede, Oreşnik'in muharebe donanımının mevcut ve muhtemel tüm füze savunma sistemlerinin üstesinden gelmeyi garanti ettiğinin de altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rusya-devlet-baskani-putin-duyurdu-oresnik-sistemlerinin-testlerine-devam-edecegiz-1090719808.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey karakayev, vladimir putin, oreşnik , avrupa
rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey karakayev, vladimir putin, oreşnik , avrupa
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Karakayev: Oreşnik Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir
21:34 22.11.2024 (güncellendi: 21:35 22.11.2024)
Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelen Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Oreşnik sisteminin Avrupa'daki hedefleri vurabileğini dile getirdi.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev, 'Oreşnik' sisteminin Avrupa'daki hedefleri vurabileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Karakayev, “Belirlenen görevlere ve bu silahın menziline bağlı olarak Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir. Bu da onu diğer uzun menzilli hassas silah türlerinden avantajlı bir şekilde ayırıyor" cümlesini kaydetti.
Putin ile yaptığı görüşmede Karakayev ayrıca şu cümleleri kaydetti:
Fırlatma başarılı oldu, görevler yerine getirildi. Fırlatmanın sonuçları, ortaya konan tasarım ve teknik çözümlerin doğruluğunu ve füze sisteminin belirtilen özelliklerle gerçekleştirilebilirliğini teyit etti.
'Oreşnik'in dünyada benzeri yok'
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Rusya tarafından üretilen Oreşnik füze sisteminin dünyada bir benzeri olmadığını söyledi.
Karakayev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede “En yeni orta menzilli Orenişnik füze sisteminin özellikleri bakımından bugün dünyada bir benzeri yok” dedi.
Karakayev görüşmede, Oreşnik'in muharebe donanımının mevcut ve muhtemel tüm füze savunma sistemlerinin üstesinden gelmeyi garanti ettiğinin de altını çizdi.