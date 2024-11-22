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Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Karakayev: Oreşnik Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Karakayev: Oreşnik Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelen Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Oreşnik sisteminin Avrupa'daki hedefleri... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev, 'Oreşnik' sisteminin Avrupa'daki hedefleri vurabileceğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Karakayev, “Belirlenen görevlere ve bu silahın menziline bağlı olarak Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir. Bu da onu diğer uzun menzilli hassas silah türlerinden avantajlı bir şekilde ayırıyor" cümlesini kaydetti.Putin ile yaptığı görüşmede Karakayev ayrıca şu cümleleri kaydetti:'Oreşnik'in dünyada benzeri yok'Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Rusya tarafından üretilen Oreşnik füze sisteminin dünyada bir benzeri olmadığını söyledi.Karakayev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede “En yeni orta menzilli Orenişnik füze sisteminin özellikleri bakımından bugün dünyada bir benzeri yok” dedi.Karakayev görüşmede, Oreşnik'in muharebe donanımının mevcut ve muhtemel tüm füze savunma sistemlerinin üstesinden gelmeyi garanti ettiğinin de altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rusya-devlet-baskani-putin-duyurdu-oresnik-sistemlerinin-testlerine-devam-edecegiz-1090719808.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey karakayev, vladimir putin, oreşnik , avrupa

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Karakayev: Oreşnik Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir

21:34 22.11.2024 (güncellendi: 21:35 22.11.2024)
© Sputnik / Гавриил ГригоровRusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelen Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Oreşnik sisteminin Avrupa'daki hedefleri vurabileğini dile getirdi.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev, 'Oreşnik' sisteminin Avrupa'daki hedefleri vurabileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Karakayev, “Belirlenen görevlere ve bu silahın menziline bağlı olarak Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir. Bu da onu diğer uzun menzilli hassas silah türlerinden avantajlı bir şekilde ayırıyor" cümlesini kaydetti.
Putin ile yaptığı görüşmede Karakayev ayrıca şu cümleleri kaydetti:

Fırlatma başarılı oldu, görevler yerine getirildi. Fırlatmanın sonuçları, ortaya konan tasarım ve teknik çözümlerin doğruluğunu ve füze sisteminin belirtilen özelliklerle gerçekleştirilebilirliğini teyit etti.

'Oreşnik'in dünyada benzeri yok'

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Rusya tarafından üretilen Oreşnik füze sisteminin dünyada bir benzeri olmadığını söyledi.
Karakayev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede “En yeni orta menzilli Orenişnik füze sisteminin özellikleri bakımından bugün dünyada bir benzeri yok” dedi.
Karakayev görüşmede, Oreşnik'in muharebe donanımının mevcut ve muhtemel tüm füze savunma sistemlerinin üstesinden gelmeyi garanti ettiğinin de altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
DÜNYA
Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: 'Oreşnik sistemlerinin testlerine devam edeceğiz'
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