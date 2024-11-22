https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rusya-stratejik-fuze-kuvvetleri-komutani--karakayev-oresnik-avrupanin-tamamindaki-hedefleri-1090722297.html

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Karakayev: Oreşnik Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Karakayev: Oreşnik Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelen Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Oreşnik sisteminin Avrupa'daki hedefleri... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T21:34+0300

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rusya savunma bakanlığı

sergey karakayev

vladimir putin

oreşnik

avrupa

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Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev, 'Oreşnik' sisteminin Avrupa'daki hedefleri vurabileceğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Karakayev, “Belirlenen görevlere ve bu silahın menziline bağlı olarak Avrupa’nın tamamındaki hedefleri vurabilir. Bu da onu diğer uzun menzilli hassas silah türlerinden avantajlı bir şekilde ayırıyor" cümlesini kaydetti.Putin ile yaptığı görüşmede Karakayev ayrıca şu cümleleri kaydetti:'Oreşnik'in dünyada benzeri yok'Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Karakayev, Rusya tarafından üretilen Oreşnik füze sisteminin dünyada bir benzeri olmadığını söyledi.Karakayev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede “En yeni orta menzilli Orenişnik füze sisteminin özellikleri bakımından bugün dünyada bir benzeri yok” dedi.Karakayev görüşmede, Oreşnik'in muharebe donanımının mevcut ve muhtemel tüm füze savunma sistemlerinin üstesinden gelmeyi garanti ettiğinin de altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rusya-devlet-baskani-putin-duyurdu-oresnik-sistemlerinin-testlerine-devam-edecegiz-1090719808.html

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