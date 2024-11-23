https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/kremlin-sozcusu-rusyada-seferberlik-soz-konusu-degil-1090728697.html

Kremlin Sözcüsü: Rusya’da seferberlik söz konusu değil

Kremlin Sözcüsü: Rusya’da seferberlik söz konusu değil

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’da şu anda seferberliğin söz konusu olmadığını belirtti. 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T10:39+0300

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2024-11-23T10:41+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

seferberlik

rusya savunma bakanlığı

sözleşme

askeri eğitim

hazırlık

özel askeri harekat

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya’da şu anda seferberliğin söz konusu olmadığını belirtti.İlgili soru karşısında, “Seferberlik söz konusu değil” yanıtını veren Peskov, Rus vatandaşlarının aktif bir şekilde Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayarak askerlik görevini yerine getirdiğini vurguladı.“Bu insanlar çok fazla, her gün yüzlerce kişi sözleşme imzalıyor ve özel askeri operasyona katılıyor” diye konuşan Peskov, sözleşmeli askerlerin öncelikle eğitim sürecinden geçtiklerini ve titizlikle hazırlandıklarını sözlerine ekledi.Kremlin sözcüsü, o nedenle şu anda seferberlikten bahsetmek için herhangi bir gereklilik olmadığını vurguladı.

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, seferberlik, rusya savunma bakanlığı, sözleşme, askeri eğitim, hazırlık, özel askeri harekat