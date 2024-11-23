https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/kremlin-sozcusu-rusyada-seferberlik-soz-konusu-degil-1090728697.html
Kremlin Sözcüsü: Rusya’da seferberlik söz konusu değil
Kremlin Sözcüsü: Rusya’da seferberlik söz konusu değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’da şu anda seferberliğin söz konusu olmadığını belirtti. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T10:39+0300
2024-11-23T10:39+0300
2024-11-23T10:41+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
seferberlik
rusya savunma bakanlığı
sözleşme
askeri eğitim
hazırlık
özel askeri harekat
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya’da şu anda seferberliğin söz konusu olmadığını belirtti.İlgili soru karşısında, “Seferberlik söz konusu değil” yanıtını veren Peskov, Rus vatandaşlarının aktif bir şekilde Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayarak askerlik görevini yerine getirdiğini vurguladı.“Bu insanlar çok fazla, her gün yüzlerce kişi sözleşme imzalıyor ve özel askeri operasyona katılıyor” diye konuşan Peskov, sözleşmeli askerlerin öncelikle eğitim sürecinden geçtiklerini ve titizlikle hazırlandıklarını sözlerine ekledi.Kremlin sözcüsü, o nedenle şu anda seferberlikten bahsetmek için herhangi bir gereklilik olmadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/peskov-putinin-dun-aksamki-batiya-seslenisinin-ana-mesajini-acikladi-1090703437.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, seferberlik, rusya savunma bakanlığı, sözleşme, askeri eğitim, hazırlık, özel askeri harekat
rusya, kremlin, dmitriy peskov, seferberlik, rusya savunma bakanlığı, sözleşme, askeri eğitim, hazırlık, özel askeri harekat
Kremlin Sözcüsü: Rusya’da seferberlik söz konusu değil
10:39 23.11.2024 (güncellendi: 10:41 23.11.2024)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’da şu anda seferberliğin söz konusu olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya’da şu anda seferberliğin söz konusu olmadığını belirtti.
İlgili soru karşısında, “Seferberlik söz konusu değil” yanıtını veren Peskov, Rus vatandaşlarının aktif bir şekilde Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayarak askerlik görevini yerine getirdiğini vurguladı.
“Bu insanlar çok fazla, her gün yüzlerce kişi sözleşme imzalıyor ve özel askeri operasyona katılıyor” diye konuşan Peskov, sözleşmeli askerlerin öncelikle eğitim sürecinden geçtiklerini ve titizlikle hazırlandıklarını sözlerine ekledi.
Kremlin sözcüsü, o nedenle şu anda seferberlikten bahsetmek için herhangi bir gereklilik olmadığını vurguladı.