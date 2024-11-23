https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/kremlin-sozcusu-batida-kesinlikle-ifade-ozgurlugu-yok-1090737255.html
Kremlin Sözcüsü: Batı’da kesinlikle ifade özgürlüğü yok
Kremlin Sözcüsü: Batı’da kesinlikle ifade özgürlüğü yok
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, son yıllarda yaşanan olayların Batı’da ifade özgürlüğünün kesinlikle olmadığını gösterdiğini belirtti. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T17:01+0300
2024-11-23T17:01+0300
2024-11-23T17:01+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Batı’da kesinlikle ifade özgürlüğünün olmadığını, son birkaç yıl içinde yaşanan olayların bunu gösterdiğini söyledi.Peskov, “Batı’da kesinlikle ifade özgürlüğü yok. Ve muhtemelen son birkaç yıl içinde yaşanan olaylar bunu gösterdi. Şu anda en saygın medya kuruluşları bile bunca sipariş edilen içerik, bunca sahte haber yayınlıyor ki. Elbette, daha iki yıl önce buna inanmak zor olurdu” diye konuştu.‘Batı’da hala durumu her yönden analiz eden gazeteciler var’Batı basınında yayınlanan uydurma haberlerle ilgili görüşünü paylaşan Peskov, Batı’da hala durumu her yönden analiz etmeye çalışan gazetecilerin bulunduğunu, Rusya’nın bu kişilerle çalıştığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/peskov-scholz-putinle-gorusmede-ukrayna-konusundaki-bilinen-tutumunu-dile-getirdi-1090459716.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, batı, ifade özgürlüğü, gazeteci
rusya, kremlin, dmitriy peskov, batı, ifade özgürlüğü, gazeteci
Kremlin Sözcüsü: Batı’da kesinlikle ifade özgürlüğü yok
Kremlin Sözcüsü Peskov, son yıllarda yaşanan olayların Batı’da ifade özgürlüğünün kesinlikle olmadığını gösterdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Batı’da kesinlikle ifade özgürlüğünün olmadığını, son birkaç yıl içinde yaşanan olayların bunu gösterdiğini söyledi.
Peskov, “Batı’da kesinlikle ifade özgürlüğü yok. Ve muhtemelen son birkaç yıl içinde yaşanan olaylar bunu gösterdi. Şu anda en saygın medya kuruluşları bile bunca sipariş edilen içerik, bunca sahte haber yayınlıyor ki. Elbette, daha iki yıl önce buna inanmak zor olurdu” diye konuştu.
‘Batı’da hala durumu her yönden analiz eden gazeteciler var’
Batı basınında yayınlanan uydurma haberlerle ilgili görüşünü paylaşan Peskov, Batı’da hala durumu her yönden analiz etmeye çalışan gazetecilerin bulunduğunu, Rusya’nın bu kişilerle çalıştığını ifade etti.
“Yine de Batı’da hala durumu her yönden analiz etmeye çalışan gazeteciler var, bu kişiler elbette saygı uyandırıyor ve biz, birinci elden bilgi sağlamak için bu basın temsilcileriyle çalışıyoruz.”