https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/kremlin-sozcusu-batida-kesinlikle-ifade-ozgurlugu-yok-1090737255.html

Kremlin Sözcüsü: Batı’da kesinlikle ifade özgürlüğü yok

Kremlin Sözcüsü: Batı’da kesinlikle ifade özgürlüğü yok

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, son yıllarda yaşanan olayların Batı’da ifade özgürlüğünün kesinlikle olmadığını gösterdiğini belirtti. 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T17:01+0300

2024-11-23T17:01+0300

2024-11-23T17:01+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

batı

ifade özgürlüğü

gazeteci

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Batı’da kesinlikle ifade özgürlüğünün olmadığını, son birkaç yıl içinde yaşanan olayların bunu gösterdiğini söyledi.Peskov, “Batı’da kesinlikle ifade özgürlüğü yok. Ve muhtemelen son birkaç yıl içinde yaşanan olaylar bunu gösterdi. Şu anda en saygın medya kuruluşları bile bunca sipariş edilen içerik, bunca sahte haber yayınlıyor ki. Elbette, daha iki yıl önce buna inanmak zor olurdu” diye konuştu.‘Batı’da hala durumu her yönden analiz eden gazeteciler var’Batı basınında yayınlanan uydurma haberlerle ilgili görüşünü paylaşan Peskov, Batı’da hala durumu her yönden analiz etmeye çalışan gazetecilerin bulunduğunu, Rusya’nın bu kişilerle çalıştığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/peskov-scholz-putinle-gorusmede-ukrayna-konusundaki-bilinen-tutumunu-dile-getirdi-1090459716.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, batı, ifade özgürlüğü, gazeteci