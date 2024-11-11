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Şişli'de mezarlıkta cansız bedeni bulunan Şirin'de cinsel istismar bulgularına rastlandı
Şişli'de mezarlıkta cansız bedeni bulunan Şirin'de cinsel istismar bulgularına rastlandı
Sputnik Türkiye
Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye ilişkin yürütülen soruşturmada, cinsel istismar bulguları tespit edildi. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı.Şirin'in cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/istanbulda-oldurulen-6-yasindaki-sirin-elmas-hanilcinin-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1090017470.html
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şişli, cinsel istismar, şirin elmas hanilçi, otopsi, son dakika
şişli, cinsel istismar, şirin elmas hanilçi, otopsi, son dakika

Şişli'de mezarlıkta cansız bedeni bulunan Şirin'de cinsel istismar bulgularına rastlandı

12:16 11.11.2024 (güncellendi: 12:21 11.11.2024)
© İHA6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© İHA
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Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye ilişkin yürütülen soruşturmada, cinsel istismar bulguları tespit edildi.
Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.
Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı.
Şirin'in cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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