https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/sislide-mezarlikta-cansiz-bedeni-bulunan-sirinde-cinsel-istismar-bulgularina-rastlandi-1090260085.html

Şişli'de mezarlıkta cansız bedeni bulunan Şirin'de cinsel istismar bulgularına rastlandı

Şişli'de mezarlıkta cansız bedeni bulunan Şirin'de cinsel istismar bulgularına rastlandı

Sputnik Türkiye

Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye ilişkin yürütülen soruşturmada, cinsel istismar bulguları tespit edildi. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı.Şirin'in cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/istanbulda-oldurulen-6-yasindaki-sirin-elmas-hanilcinin-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1090017470.html

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