https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/kayserispor-fenerbahceye-6-2-maglup-oldu-1090736237.html

Kayserispor Fenerbahçe'ye 6-2 mağlup oldu

Kayserispor Fenerbahçe'ye 6-2 mağlup oldu

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor Fenerbahçe deplasmanda karşılaştı. 23.11.2024, Sputnik Türkiye

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futbol

jose mourinho

oğuz aydın

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ve Fenerbahçe, 47. kez karşı karşıya geldi. Saat 16:00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılan maçı Direnç Tonusluoğlu yönetti.Fenerbahçe maçın 7. dakikasında Dusan Tadic, 15. ve 26. dakikasında Oğuz Aydın, 63. dakikasında Yusuf en-Nesyri, 85. dakikada Filip Kostic, 88. dakikasında Szymanski, toplamda 6 golle maçı kazandı.Kayserispor'un ilk gölü Alexander Djiku'nun 43. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla geldi. Maçın 2. golü Kolovetsios'tan 56. dakikada son gol atıldı.İlk 11'ler:Ev sahibi Kayserispor'un ilk 11'i: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal, Ramazan, Cardoso, BahokenFenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz, Mert Hakan, Tadic, En NesyriFenerbahçe'de 4 eksikSarı-lacivertliler ekibinde Kayserispor maçı öncesi sakatlıklarından dolayı Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü forma giyemedi. Yeni iyileşen Cengiz Ünder ile ağrıları olduğunu için Saint- Maximin de Kayseri'ye götürülmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/turkiye-macaristani-farkli-maglup-etti-1090725983.html

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