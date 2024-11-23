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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz, eğitim-öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz
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Kayserispor Fenerbahçe'ye 6-2 mağlup oldu
Kayserispor Fenerbahçe'ye 6-2 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor Fenerbahçe deplasmanda karşılaştı. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T18:00+0300
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ve Fenerbahçe, 47. kez karşı karşıya geldi. Saat 16:00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılan maçı Direnç Tonusluoğlu yönetti.Fenerbahçe maçın 7. dakikasında Dusan Tadic, 15. ve 26. dakikasında Oğuz Aydın, 63. dakikasında Yusuf en-Nesyri, 85. dakikada Filip Kostic, 88. dakikasında Szymanski, toplamda 6 golle maçı kazandı.Kayserispor'un ilk gölü Alexander Djiku'nun 43. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla geldi. Maçın 2. golü Kolovetsios'tan 56. dakikada son gol atıldı.İlk 11'ler:Ev sahibi Kayserispor'un ilk 11'i: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal, Ramazan, Cardoso, BahokenFenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz, Mert Hakan, Tadic, En NesyriFenerbahçe'de 4 eksikSarı-lacivertliler ekibinde Kayserispor maçı öncesi sakatlıklarından dolayı Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü forma giyemedi. Yeni iyileşen Cengiz Ünder ile ağrıları olduğunu için Saint- Maximin de Kayseri'ye götürülmedi.
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Kayserispor Fenerbahçe'ye 6-2 mağlup oldu

18:00 23.11.2024 (güncellendi: 18:02 23.11.2024)
© AA / Hakan Burak AltunözFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor Fenerbahçe deplasmanda karşılaştı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ve Fenerbahçe, 47. kez karşı karşıya geldi. Saat 16:00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılan maçı Direnç Tonusluoğlu yönetti.
Fenerbahçe maçın 7. dakikasında Dusan Tadic, 15. ve 26. dakikasında Oğuz Aydın, 63. dakikasında Yusuf en-Nesyri, 85. dakikada Filip Kostic, 88. dakikasında Szymanski, toplamda 6 golle maçı kazandı.
Kayserispor'un ilk gölü Alexander Djiku'nun 43. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla geldi. Maçın 2. golü Kolovetsios'tan 56. dakikada son gol atıldı.

İlk 11'ler:


Ev sahibi Kayserispor'un ilk 11'i: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal, Ramazan, Cardoso, Bahoken
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz, Mert Hakan, Tadic, En Nesyri

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-lacivertliler ekibinde Kayserispor maçı öncesi sakatlıklarından dolayı Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü forma giyemedi. Yeni iyileşen Cengiz Ünder ile ağrıları olduğunu için Saint- Maximin de Kayseri'ye götürülmedi.
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