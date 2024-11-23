https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/bakan-uraloglundan-karla-mucadele-calismalari-hakkinda-aciklama-ekiplerimiz-teyakkuz-halinde-1090747449.html
Bakan Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama: 'Ekiplerimiz teyakkuz halinde'
Bakan Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama: 'Ekiplerimiz teyakkuz halinde'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ülke genelinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T23:12+0300
2024-11-23T23:12+0300
2024-11-23T23:12+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
kar yağışı
kar
karayolları genel müdürlüğü
devlet hava meydanları işletmeleri genel müdürlüğü
bolu dağı
ankara
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt genelinde görülen kar yağışının ardından, karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.Ülke genelindeki kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirten Uraloğlu, Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde, kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekipleri tarafından müdahale edildiğini aktardı.Uraloğlu, yollarda vatandaşların ulaşım zorluğu yaşamaması için ekipler tarafından 7gün 24 saat esasına göre çalışmaların yürütüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:
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türkiye
bolu dağı
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, kar yağışı, kar, karayolları genel müdürlüğü, devlet hava meydanları işletmeleri genel müdürlüğü , bolu dağı, ankara
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, kar yağışı, kar, karayolları genel müdürlüğü, devlet hava meydanları işletmeleri genel müdürlüğü , bolu dağı, ankara
Bakan Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama: 'Ekiplerimiz teyakkuz halinde'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ülke genelinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt genelinde görülen kar yağışının ardından, karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Ülke genelindeki kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirten Uraloğlu, Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde, kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekipleri tarafından müdahale edildiğini aktardı.
Uraloğlu, yollarda vatandaşların ulaşım zorluğu yaşamaması için ekipler tarafından 7gün 24 saat esasına göre çalışmaların yürütüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:
Ekiplerimiz, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımıza anında yardım etmek için teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızdan, zorlu kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almalarını, kış lastiği kullanmalarını, yanlarında acil durum karşısında gerekli ekipmanları bulundurmalarını, güzergahlar hakkında gerek Karayollarının internet sitesinden, gerekse de ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önemle rica eder, güvenli yolculuklar dileriz.