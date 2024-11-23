https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/bakan-uraloglundan-karla-mucadele-calismalari-hakkinda-aciklama-ekiplerimiz-teyakkuz-halinde-1090747449.html

Bakan Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama: 'Ekiplerimiz teyakkuz halinde'

Bakan Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama: 'Ekiplerimiz teyakkuz halinde'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ülke genelinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T23:12+0300

2024-11-23T23:12+0300

2024-11-23T23:12+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

kar yağışı

kar

karayolları genel müdürlüğü

devlet hava meydanları işletmeleri genel müdürlüğü

bolu dağı

ankara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083493048_0:225:2048:1377_1920x0_80_0_0_60771685d6dc9f6cba62225420aa0f89.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt genelinde görülen kar yağışının ardından, karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.Ülke genelindeki kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirten Uraloğlu, Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde, kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekipleri tarafından müdahale edildiğini aktardı.Uraloğlu, yollarda vatandaşların ulaşım zorluğu yaşamaması için ekipler tarafından 7gün 24 saat esasına göre çalışmaların yürütüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/akom-duyurdu-istanbulda-firtina-ve-yagislarin-bilancosu-1090739461.html

türkiye

bolu dağı

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, kar yağışı, kar, karayolları genel müdürlüğü, devlet hava meydanları işletmeleri genel müdürlüğü , bolu dağı, ankara