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Kadına şiddete dikkat çekmek için 10 bin 10 çınar yaprağından gelinlik yaptılar: Narin, İkbal ve Ayşenur'u unutmayacağız
Kadına şiddete dikkat çekmek için 10 bin 10 çınar yaprağından gelinlik yaptılar: Narin, İkbal ve Ayşenur'u unutmayacağız
Sputnik Türkiye
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde kadın çalışanlar, kadın ve çocuk cinayetlerine tepki göstermek için 10 bin 10 çınar yaprağından 'Uyanış' adını verdikleri... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
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Kadın ve çocuk cinayetlerine karşı tepkiler giderek büyürken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın katkılarıyla 15 BALMEK personeli, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla 10 bin 10 adet çınar yaprağı kullanarak gelinlik tasarladı. 'Uyanış' adı verilen gelinliğin tasarımında güç sembolünün aksine kırılganlığa vurgu yapmak amacıyla çınar yaprağı kullanılırken baş kısmında kullanılan ip esirliği, yüz kısmında parçalanmış çınar yaprakları ise yok oluşa giden kadının çığlığını temsil etti.10 bin 10 çınar yaprağıUyanışı tasarlayan kadın personeli ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Akın, “En büyük hayalimiz, hedefimiz güvenli bir Balıkesir. Kadınların güven içinde yaşadığı; evlatlarımızın, kardeşlerimizin güven içinde işlerine, okullarına gittiği ve yaşadıkları güzel ortamların oluşturulduğu güvenli bir Balıkesir için çalışıyoruz. Burada da bizim BALMEK çalışanları 10 günde 15 kişiyle 10 bin 10 yapraktan oluşan bir çalışmayla sembolize ettiler. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.
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kadın, kadın cinayetleri, kadın milletvekili, ağaç, ağaç dikme, çınar, yaprak, sanat, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni

Kadına şiddete dikkat çekmek için 10 bin 10 çınar yaprağından gelinlik yaptılar: Narin, İkbal ve Ayşenur'u unutmayacağız

13:16 23.11.2024
© HÜSEYİN TOKMAK-AW335044Gelinlik
Gelinlik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© HÜSEYİN TOKMAK-AW335044
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde kadın çalışanlar, kadın ve çocuk cinayetlerine tepki göstermek için 10 bin 10 çınar yaprağından 'Uyanış' adını verdikleri gelinlik tasarladı.
Kadın ve çocuk cinayetlerine karşı tepkiler giderek büyürken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın katkılarıyla 15 BALMEK personeli, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla 10 bin 10 adet çınar yaprağı kullanarak gelinlik tasarladı.
'Uyanış' adı verilen gelinliğin tasarımında güç sembolünün aksine kırılganlığa vurgu yapmak amacıyla çınar yaprağı kullanılırken baş kısmında kullanılan ip esirliği, yüz kısmında parçalanmış çınar yaprakları ise yok oluşa giden kadının çığlığını temsil etti.

10 bin 10 çınar yaprağı

Uyanışı tasarlayan kadın personeli ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Akın, “En büyük hayalimiz, hedefimiz güvenli bir Balıkesir. Kadınların güven içinde yaşadığı; evlatlarımızın, kardeşlerimizin güven içinde işlerine, okullarına gittiği ve yaşadıkları güzel ortamların oluşturulduğu güvenli bir Balıkesir için çalışıyoruz. Burada da bizim BALMEK çalışanları 10 günde 15 kişiyle 10 bin 10 yapraktan oluşan bir çalışmayla sembolize ettiler. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.
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