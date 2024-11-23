https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/kadina-siddete-dikkat-cekmek-icin-10-bin-10-cinar-yapragindan-gelinlik-yaptilar-narin-ikbal-ve-1090731918.html

Kadına şiddete dikkat çekmek için 10 bin 10 çınar yaprağından gelinlik yaptılar: Narin, İkbal ve Ayşenur'u unutmayacağız

Kadına şiddete dikkat çekmek için 10 bin 10 çınar yaprağından gelinlik yaptılar: Narin, İkbal ve Ayşenur'u unutmayacağız

Sputnik Türkiye

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde kadın çalışanlar, kadın ve çocuk cinayetlerine tepki göstermek için 10 bin 10 çınar yaprağından 'Uyanış' adını verdikleri... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T13:16+0300

2024-11-23T13:16+0300

2024-11-23T13:16+0300

türkiye

kadın

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çınar

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sanat

ölüm

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Kadın ve çocuk cinayetlerine karşı tepkiler giderek büyürken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın katkılarıyla 15 BALMEK personeli, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla 10 bin 10 adet çınar yaprağı kullanarak gelinlik tasarladı. 'Uyanış' adı verilen gelinliğin tasarımında güç sembolünün aksine kırılganlığa vurgu yapmak amacıyla çınar yaprağı kullanılırken baş kısmında kullanılan ip esirliği, yüz kısmında parçalanmış çınar yaprakları ise yok oluşa giden kadının çığlığını temsil etti.10 bin 10 çınar yaprağıUyanışı tasarlayan kadın personeli ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Akın, “En büyük hayalimiz, hedefimiz güvenli bir Balıkesir. Kadınların güven içinde yaşadığı; evlatlarımızın, kardeşlerimizin güven içinde işlerine, okullarına gittiği ve yaşadıkları güzel ortamların oluşturulduğu güvenli bir Balıkesir için çalışıyoruz. Burada da bizim BALMEK çalışanları 10 günde 15 kişiyle 10 bin 10 yapraktan oluşan bir çalışmayla sembolize ettiler. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/istanbulda-ucaklar-rotar-yapti-sarkici-sevval-sam-yolculara-konser-verdi--1090731400.html

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