https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/istanbulda-ucaklar-rotar-yapti-sarkici-sevval-sam-yolculara-konser-verdi--1090731400.html
İstanbul'da uçaklar rötar yaptı: Şarkıcı Şevval Şam, yolculara konser verdi
İstanbul'da uçaklar rötar yaptı: Şarkıcı Şevval Şam, yolculara konser verdi
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İstanbul Havalimanı’na, Antalya’daki konserine gitmek üzere ekibiyle birlikte gelen sanatçı Şevval Sam’ın uçağı İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ve lodos... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T12:39+0300
2024-11-23T12:39+0300
2024-11-23T12:39+0300
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performans sanatı
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Sanatçı Şevval Sam, Antalya’da vereceği konsere gitmek üzere ekibiyle birlikte İstanbul Havalimanı’na geldi. Ancak, İstanbul’da etkili olan lodos ve sağanak yağış sebebiyle uçuşunda rötar yaşandı.Rötar nedeniyle Antalya seferinin konsere oldukça kısa bir süre kala gerçekleşeceğini öğrenen Şevval Sam, ekibiyle birlikte konser provasını havalimanında yapmaya karar verdi. Türk Hava Yolları İç Hat Lounge Salonu’nda mini bir konser veren ünlü sanatçı, diğer yolculara keyifli anlar yaşattı. Sam’ın provası sırasında çekilen görüntüler cep telefonuyla kayıt altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/57-yasindaki-unlu-sarkici-teoman-instagramda-guzel-kizlari-vazo-seyreder-gibi-seyrediyorum-1090730110.html
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şevval sam, müzik, sanat, istanbul, rötar, hava, hava durumu, performans sanatı, performans
şevval sam, müzik, sanat, istanbul, rötar, hava, hava durumu, performans sanatı, performans
İstanbul'da uçaklar rötar yaptı: Şarkıcı Şevval Şam, yolculara konser verdi
İstanbul Havalimanı’na, Antalya’daki konserine gitmek üzere ekibiyle birlikte gelen sanatçı Şevval Sam’ın uçağı İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ve lodos nedeniyle rötar yaptı. Konserinin provasını havalimanında yapan Sam’ın o anları cep telefonuyla kayıt altına alınınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
Sanatçı Şevval Sam, Antalya’da vereceği konsere gitmek üzere ekibiyle birlikte İstanbul Havalimanı’na geldi. Ancak, İstanbul’da etkili olan lodos ve sağanak yağış sebebiyle uçuşunda rötar yaşandı.
Rötar nedeniyle Antalya seferinin konsere oldukça kısa bir süre kala gerçekleşeceğini öğrenen Şevval Sam, ekibiyle birlikte konser provasını havalimanında yapmaya karar verdi. Türk Hava Yolları İç Hat Lounge Salonu’nda mini bir konser veren ünlü sanatçı, diğer yolculara keyifli anlar yaşattı.
Sam’ın provası sırasında çekilen görüntüler cep telefonuyla kayıt altına alındı.