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İzmir'de yeni yılda su ve atık su tarifesine yüzde 26 zam yapılacak
İzmir'de yeni yılda su ve atık su tarifesine yüzde 26 zam yapılacak
Sputnik Türkiye
İzmir'de 1 Ocak 2025 itibarıyla su ve atık su tarifesine yüzde 26 zam yapılacağı açıklandı. Ayrıca İzmir Körfezi'nde dip tarama ve çamur çıkarma işlemleri için... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
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izmir büyükşehir belediyesi
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İZSU'nun 2024 yılı Kasım ayı Olağan Genel Kurul toplantısının ikinci birleşimi, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık etti. Birleşimde, 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Performans Programı ele alındı.İzmir Körfezi'nde dip tarama ve çamur çıkarma çalışmalarına 420 milyon lira ayrıldığı bütçe, oy çokluğuyla onaylandı.Ayrıca, 1 Ocak 2025 itibarıyla suyun metreküp fiyatına ve atık su tarifesine yüzde 26 oranında zam yapılması da kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/izmir-seferihisarda-3-polise-yonelik-saldirinin-6-faili-tutuklandi-1090723142.html
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izmir, izmir büyükşehir belediyesi, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), zam, su, atık su, izmir körfezi
izmir, izmir büyükşehir belediyesi, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), zam, su, atık su, izmir körfezi

İzmir'de yeni yılda su ve atık su tarifesine yüzde 26 zam yapılacak

02:14 23.11.2024
© AA / Fırat ÖzdemirİZSU'nun 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul toplantısının ikinci birleşimi, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Meclis Salonu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlığında yapıldı. 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Performans Programı'nın görüşüldüğü birleşimde, İzmir Körfezi'nde dip tarama ve çamur çıkarma çalışmalarına 420 milyon liranın ayrıldığı bütçe ile 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına ve atık su tarifesine yüzde 26 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.
İZSU'nun 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul toplantısının ikinci birleşimi, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Meclis Salonu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlığında yapıldı. 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Performans Programı'nın görüşüldüğü birleşimde, İzmir Körfezi'nde dip tarama ve çamur çıkarma çalışmalarına 420 milyon liranın ayrıldığı bütçe ile 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına ve atık su tarifesine yüzde 26 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AA / Fırat Özdemir
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İzmir'de 1 Ocak 2025 itibarıyla su ve atık su tarifesine yüzde 26 zam yapılacağı açıklandı. Ayrıca İzmir Körfezi'nde dip tarama ve çamur çıkarma işlemleri için 420 milyon lira bütçe ayrıldığı belirtildi.
İZSU'nun 2024 yılı Kasım ayı Olağan Genel Kurul toplantısının ikinci birleşimi, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık etti. Birleşimde, 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Performans Programı ele alındı.
İzmir Körfezi'nde dip tarama ve çamur çıkarma çalışmalarına 420 milyon lira ayrıldığı bütçe, oy çokluğuyla onaylandı.
Ayrıca, 1 Ocak 2025 itibarıyla suyun metreküp fiyatına ve atık su tarifesine yüzde 26 oranında zam yapılması da kabul edildi.
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