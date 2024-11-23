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Kiracıyı evden çıkarmak için çivili sopalarla dövmüş, 'o kediyi atacaksın' diyerek tehdit etmişti: Tahliye edildi
Kiracıyı evden çıkarmak için çivili sopalarla dövmüş, 'o kediyi atacaksın' diyerek tehdit etmişti: Tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İzmir Karabağlar ilçesinde kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahipleri, kiracı çiftin evini çivili sopalarla bastı. Kiracı çift, torunlarının gözleri önünde... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T14:14+0300
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türkiye
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izmir
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ev sahibi
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Gaziantep’ten İzmir’e taşınan Nermin (43) ve Çetin (45) Devecioğlu çifti, 2024 Haziran ayında Karabağlar’ın Bozyaka Mahallesi’nde bir eve yerleşti. Emlakçı aracılığıyla aylık 14 bin TL’ye kiraladıkları evde 'Leo' adını verdikleri kedileriyle yaşamaya başlayan çift, kısa bir süre sonra ev sahipleriyle sorun yaşamaya başladı.'Ya kediyi atın ya da evi terk edin'İddiaya göre, ev sahipleri H.T. ve M.T., kediyi fark ettikten sonra çifte “Ya kediyi evden atacaksınız ya da evi boşaltacaksınız” diyerek tepki gösterdi. Bu olay tartışmalara neden oldu ve ev sahipleri ile kiracılar arasında gerilim zamanla arttı. Nermin ve Çetin Devecioğlu çifti, 5 aylık süreçte evden çıkmayı reddetti ve iki kez karakola giderek ev sahipleri hakkında şikayetçi oldu.Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar Son olayda ise ev sahipleri H.T. ve M.T., iki çocuklarıyla birlikte Devecioğlu çiftinin evini çivili sopalarla bastı. Çıkan kavga sırasında çiftin 8 ve 9 yaşlarındaki torunları da evdeydi. Devecioğlu çifti, çocukların gözü önünde darp edildi. Nermin Devecioğlu, yaşananları cep telefonuyla kaydederek saldırıyı belgeledi. Görüntülerde, Nermin Devecioğlu’nun çivili sopalarla darp edilmesi anları yer aldı.Olay sonrası Nermin Devecioğlu’nun sırtında ve kolunda morluklar ile çivilerin neden olduğu kesikler oluştu. Eşi Çetin Devecioğlu’nun ise yüzüne 4 dikiş atıldı. Saldırı sonrası tarafların ifadeleri karakolda alındı. Ev sahipleri H.T., M.T. ve çocukları M.T. ile N.T., ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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kedi, izmir, ev, ev sahibi , satılık ev, kiralık, kiralık ev, kiralık araç, adli kontrol şartıyla serbest, adli kontrol, karabağlar, şiddet, hayvana şiddet, kadına yönelik şiddet

Kiracıyı evden çıkarmak için çivili sopalarla dövmüş, 'o kediyi atacaksın' diyerek tehdit etmişti: Tahliye edildi

14:14 23.11.2024 (güncellendi: 14:45 23.11.2024)
Ev sahibi
Ev sahibi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
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İzmir Karabağlar ilçesinde kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahipleri, kiracı çiftin evini çivili sopalarla bastı. Kiracı çift, torunlarının gözleri önünde darp edilirken, dehşet anları kameralara yansıdı.
Gaziantep’ten İzmir’e taşınan Nermin (43) ve Çetin (45) Devecioğlu çifti, 2024 Haziran ayında Karabağlar’ın Bozyaka Mahallesi’nde bir eve yerleşti. Emlakçı aracılığıyla aylık 14 bin TL’ye kiraladıkları evde 'Leo' adını verdikleri kedileriyle yaşamaya başlayan çift, kısa bir süre sonra ev sahipleriyle sorun yaşamaya başladı.

'Ya kediyi atın ya da evi terk edin'

İddiaya göre, ev sahipleri H.T. ve M.T., kediyi fark ettikten sonra çifte “Ya kediyi evden atacaksınız ya da evi boşaltacaksınız” diyerek tepki gösterdi. Bu olay tartışmalara neden oldu ve ev sahipleri ile kiracılar arasında gerilim zamanla arttı. Nermin ve Çetin Devecioğlu çifti, 5 aylık süreçte evden çıkmayı reddetti ve iki kez karakola giderek ev sahipleri hakkında şikayetçi oldu.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Son olayda ise ev sahipleri H.T. ve M.T., iki çocuklarıyla birlikte Devecioğlu çiftinin evini çivili sopalarla bastı. Çıkan kavga sırasında çiftin 8 ve 9 yaşlarındaki torunları da evdeydi. Devecioğlu çifti, çocukların gözü önünde darp edildi. Nermin Devecioğlu, yaşananları cep telefonuyla kaydederek saldırıyı belgeledi. Görüntülerde, Nermin Devecioğlu’nun çivili sopalarla darp edilmesi anları yer aldı.
Olay sonrası Nermin Devecioğlu’nun sırtında ve kolunda morluklar ile çivilerin neden olduğu kesikler oluştu. Eşi Çetin Devecioğlu’nun ise yüzüne 4 dikiş atıldı. Saldırı sonrası tarafların ifadeleri karakolda alındı. Ev sahipleri H.T., M.T. ve çocukları M.T. ile N.T., ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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