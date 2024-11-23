https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/chpli-meclis-uyesi-gazeteciyi-darp-etti-bayiltanakadardovdu-1090732212.html
CHP’li meclis üyesi gazeteciyi darp etti, bayıltana kadar dövdü
CHP’li meclis üyesi gazeteciyi darp etti, bayıltana kadar dövdü
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gazeteci Hakan Sataroğlu, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram’ın saldırısına uğradı. Şiddet anları güvenlik kamerasına... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T13:36+0300
2024-11-23T13:36+0300
2024-11-23T13:36+0300
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yayın yapan Zeytin Efe Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Şiddet anları güvenlik kamerasına yansırken, Sataroğlu’na yönelik şiddetin boyutları büyük tepki çekti.Saldırı kameralara yansıdıOlay, bir restoranın içinde gerçekleşti. Görüntülere göre, meclis üyesi Nadir Bayram, sakin bir şekilde içeriye girdi ve masada oturan gazeteci Hakan Sataroğlu’na doğrudan saldırdı. Şiddet yerde de devam ederken, Sataroğlu aldığı tekme darbeleriyle baygınlık geçirdi.Restoran çalışanları yardıma koştuSaldırı sonrası Bayram olay yerinden uzaklaşırken, restoran çalışanları yerde baygın halde yatan gazeteciye müdahale etti. Olayın ardından Sataroğlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmazken, yaşananlar büyük yankı uyandırdı.Gazeteci suç duyurusunda bulunduSaldırıya uğrayan Hakan Sataroğlu, saldırgan Nadir Bayram hakkında suç duyurusunda bulundu. Hukuki sürecin başladığı olayda, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de bir açıklama yayınlayarak saldırıyı kınadı. Cemiyet, “Gazetecilere yönelik bu tür saldırılar asla kabul edilemez ve demokrasiye zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.Toplumdan ve meslek örgütlerinden tepkiYaşanan şiddet olayı, basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği konularını yeniden gündeme taşıdı. Olay, hem yerel hem ulusal düzeyde tepkilere yol açarken, saldırganın cezalandırılması yönünde çağrılar yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/meteorolojiden-44-ile-alarm-harita-kipkirmizi-oldu-cok-kuvvetli-yagis-firtina-ve-kar-var-1090728970.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi, kavga, dövüş, balıkesir
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi, kavga, dövüş, balıkesir
CHP’li meclis üyesi gazeteciyi darp etti, bayıltana kadar dövdü
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gazeteci Hakan Sataroğlu, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram’ın saldırısına uğradı. Şiddet anları güvenlik kamerasına yansırken, yerde tekme darbelerine maruz kalan Sataroğlu baygınlık geçirdi. Olay, büyük tepki topladı ve saldırgan hakkında suç duyurusu yapıldı.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yayın yapan Zeytin Efe Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Şiddet anları güvenlik kamerasına yansırken, Sataroğlu’na yönelik şiddetin boyutları büyük tepki çekti.
Saldırı kameralara yansıdı
Olay, bir restoranın içinde gerçekleşti. Görüntülere göre, meclis üyesi Nadir Bayram, sakin bir şekilde içeriye girdi ve masada oturan gazeteci Hakan Sataroğlu’na doğrudan saldırdı. Şiddet yerde de devam ederken, Sataroğlu aldığı tekme darbeleriyle baygınlık geçirdi.
Restoran çalışanları yardıma koştu
Saldırı sonrası Bayram olay yerinden uzaklaşırken, restoran çalışanları yerde baygın halde yatan gazeteciye müdahale etti. Olayın ardından Sataroğlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmazken, yaşananlar büyük yankı uyandırdı.
Gazeteci suç duyurusunda bulundu
Saldırıya uğrayan Hakan Sataroğlu, saldırgan Nadir Bayram hakkında suç duyurusunda bulundu. Hukuki sürecin başladığı olayda, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de bir açıklama yayınlayarak saldırıyı kınadı. Cemiyet, “Gazetecilere yönelik bu tür saldırılar asla kabul edilemez ve demokrasiye zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.
Toplumdan ve meslek örgütlerinden tepki
Yaşanan şiddet olayı, basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği konularını yeniden gündeme taşıdı. Olay, hem yerel hem ulusal düzeyde tepkilere yol açarken, saldırganın cezalandırılması yönünde çağrılar yapıldı.