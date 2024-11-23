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İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
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İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası’nda özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yüksek... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası’nda başladı. Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, vatandaşlara kışın geldiğini hissettirdi. Kar yağışı, özellikle sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğunluğunu artırırken, bazı bölgelerde ulaşımı etkiledi.Sosyal medyada Kız Kulesi manzarası konuşuluyorKar yağışı, Üsküdar’daki Kız Kulesi manzarasıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hava Forum tarafından “Anlık İstanbul” notuyla paylaşılan görüntü, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Beyaz örtüyle birleşen tarihi yapı, kar severlerin ilgisini çekti.Devrilen ağaçlar ulaşımı aksattıYoğun kar ve rüzgarın etkisiyle İstanbul’un farklı noktalarında ağaç devrilmeleri yaşandı..’nda yola devrilen bir ağaç, sürücülere zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri tarafından hızla kaldırılan ağaç nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.Ortaköy’de ise bir ağacın park halindeki bir aracın üzerine devrilmesi sonucu araçta hafif hasar meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle ağaç kesilerek olay yerinden kaldırıldı.Hava durumu ve uyarılarMeteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle ulaşımda dikkatli olunması ve sürücülerin zincirsiz yola çıkmaması gerektiği vurgulandı.
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istanbul, kar, kar yağışı, kar topu, kar tatili, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu

İstanbul'da kar yağışı başladı

14:29 23.11.2024
© Fotoğraf : Selin Uludağkar
kar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© Fotoğraf : Selin Uludağ
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İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası’nda özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde manzaralar oluştururken, Kız Kulesi’nin karlı görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Ancak kar ve rüzgar, devrilen ağaçlarla zor anlar yaşattı.
İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası’nda başladı. Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, vatandaşlara kışın geldiğini hissettirdi. Kar yağışı, özellikle sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğunluğunu artırırken, bazı bölgelerde ulaşımı etkiledi.

Sosyal medyada Kız Kulesi manzarası konuşuluyor

Kar yağışı, Üsküdar’daki Kız Kulesi manzarasıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hava Forum tarafından “Anlık İstanbul” notuyla paylaşılan görüntü, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Beyaz örtüyle birleşen tarihi yapı, kar severlerin ilgisini çekti.

Devrilen ağaçlar ulaşımı aksattı

Yoğun kar ve rüzgarın etkisiyle İstanbul’un farklı noktalarında ağaç devrilmeleri yaşandı..’nda yola devrilen bir ağaç, sürücülere zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri tarafından hızla kaldırılan ağaç nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Ortaköy’de ise bir ağacın park halindeki bir aracın üzerine devrilmesi sonucu araçta hafif hasar meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle ağaç kesilerek olay yerinden kaldırıldı.

Hava durumu ve uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle ulaşımda dikkatli olunması ve sürücülerin zincirsiz yola çıkmaması gerektiği vurgulandı.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
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