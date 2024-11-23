https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/israil-beyrutun-sehir-merkezine-hava-saldirisi-duzenledi-8-katli-bina-yerle-bir-oldu-1090730309.html
İsrail, Beyrut'un şehir merkezine hava saldırısı düzenledi: 8 katlı bina yerle bir oldu
İsrail, Beyrut'un şehir merkezine hava saldırısı düzenledi: 8 katlı bina yerle bir oldu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu Beyrut’un merkezine şiddetli bir hava saldırısı düzenledi. Şehrin merkezindeki el-Basta bölgesinde yer alan 8 katlı bir konut binasının 5 füze... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail ordusu Beyrut’un merkezindeki el-Basta bölgesinde yer alan 8 katlı bir konut binasını 5 füze ile hedef aldı. Saldırı sonucu bina yerle bir oldu, etrafta da geniş çaplı yıkım meydana geldi.Lübnan medyasının aktardığı son bilgilere göre saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 15'ten fazla kişi ise yaralandı. Saldırının isabet ettiği bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.İsrail medyası ise saldırının hedefinin Hizbullah’ın askeri liderliğinin en üst düzey üyelerinden Talal Hamiye olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/beyrut-tekrar-vuruldu-israil-ordusu-hizbullahin-fuze-uretim-projesi-liderlerinden-birinin-1088791475.html
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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, beyrut, hava saldırısı
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, beyrut, hava saldırısı
İsrail, Beyrut'un şehir merkezine hava saldırısı düzenledi: 8 katlı bina yerle bir oldu
11:59 23.11.2024 (güncellendi: 12:04 23.11.2024)
İsrail ordusu Beyrut’un merkezine şiddetli bir hava saldırısı düzenledi. Şehrin merkezindeki el-Basta bölgesinde yer alan 8 katlı bir konut binasının 5 füze ile hedef alındığı bildirildi.
İsrail ordusu Beyrut’un merkezindeki el-Basta bölgesinde yer alan 8 katlı bir konut binasını 5 füze ile hedef aldı. Saldırı sonucu bina yerle bir oldu, etrafta da geniş çaplı yıkım meydana geldi.
Lübnan medyasının aktardığı son bilgilere göre saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 15'ten fazla kişi ise yaralandı. Saldırının isabet ettiği bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
İsrail medyası ise saldırının hedefinin Hizbullah’ın askeri liderliğinin en üst düzey üyelerinden Talal Hamiye olduğunu bildirdi.