https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/beyrut-tekrar-vuruldu-israil-ordusu-hizbullahin-fuze-uretim-projesi-liderlerinden-birinin-1088791475.html

Beyrut tekrar vuruldu: İsrail ordusu Hizbullah'ın füze üretim projesi liderlerinden birinin öldürüldüğünü açıkladı

Beyrut tekrar vuruldu: İsrail ordusu Hizbullah'ın füze üretim projesi liderlerinden birinin öldürüldüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

İsrail tarafından Lübnan'ın güney banliyölerine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Hava saldırısının Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T00:11+0300

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2024-10-04T00:40+0300

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beyrut

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hava saldırısı

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İsrail tarafından Beyrut'a tekrar saldırı düzenlendi. Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, Lübnan'ın güney banliyölerine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirildi.Sputnik'e konuşan görgü tanıkları, İsrail uçaklarının Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir mahalleyi vurduğunu söyledi. 'Hizbullah'ın füze üretim projesi liderlerinden biri öldürüldü'İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın mühimmat üretim projesinde kıdemli olarak görev yapan Muhammed Yusuf Anisi'nin öldürüldüğü duyuruldu.Ayrıca İsrail ordusundan yapılan bir açıklamada, Beyrut'ta perşembe günü 15 ayrı noktaya hava saldırı düzenlendiği açıklandı.'17 İsrail askeri ödlürüldü'Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "operasyon odasının, güvenilir saha kaynaklarına dayandırarak, çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü aktardığı" ifade edildi.

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