https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/fransadan-zelenskiye-kotu-haber-trumpin-iktidara-gelmesiyle-ukraynaya-yapilan-yardimlar-tehdit-1090744903.html

Fransa'dan Zelenskiy'e kötü haber: 'Trump'ın iktidara gelmesiyle Ukrayna'ya yapılan yardımlar tehdit altında'

Fransa'dan Zelenskiy'e kötü haber: 'Trump'ın iktidara gelmesiyle Ukrayna'ya yapılan yardımlar tehdit altında'

Sputnik Türkiye

Parisien gazetesinde yer alan bir haberde Ukrayna'nın her geçen gün daha fazla yerleşim yeri kaybettiği dile getirilerek ABD'de Trump'ın iktidara gelmesiyle... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T21:07+0300

2024-11-23T21:07+0300

2024-11-23T21:07+0300

ukrayna krizi

fransa

le parisien gazetesi

la parisien

vladimir zelenskiy

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

abd

donald trump

rusya savunma bakanlığı

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Haberde Vladimir Zelenskiy'in sahadaki birliklerinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilerek Rus ordusunun doğuda ilerlemeyi sürdürdüğü ve her gün yeni yerleşim yerlerini ele geçirdiği veya kuşattığı bilgisi verildi.Söz konusu haberde Rus birliklerinin önemli bir şehir olan Pokrovsk’a yaklaştığı bilgisi verilirken, bu yerleşim bölgesinin Ukrayna için lojistik açıdan büyük önem taşıdığı belirtildi. Gazete aynı zamanda, ABD'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yaptığı yardımın Başkan Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle tehdit altında olduğunu vurguladı.Krasnoarmeysk şehri ise Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında bulunan bir ilçe merkezi olarak tanımlanıyor. 2022 yılı itibarıyla şehirdeki nüfusun 61 bini aştığı belirtiliyor. Krasnoarmeysk, önemli bir demiryolu kavşağına sahip olup, Donetsk'i Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine bağlayan demiryolu ve karayolu güzergahları buradan geçiyor. Şehir ayrıca, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Kiev kontrolündeki Kramatorsk ve Slavyansk kasabalarına demiryolu bağlantısı sağlıyor.Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ekim'de Donetsk Halk Cumhuriyeti'deki Selidova şehrinin kontrol altına alındığını duyurmuştu. Bu şehir, Donetsk'in kuzeybatısında yer alıyor ve stratejik önemi oldukça büyük. Ukrayna ordusu burada önemli tahkimatlardan birine sahipti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/fransa-disisleri-bakani-barrot-ukrayna-rusyayi-uzun-menzilli-fuzelerle-vurabilir-1090744399.html

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fransa, le parisien gazetesi, la parisien, vladimir zelenskiy, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), abd, donald trump, rusya savunma bakanlığı