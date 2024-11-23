https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/finlandiyadan-rusyaya-aluminyum-ihracati-bir-yilda-ikiye-katlandi-1090747593.html

‘Finlandiya'dan Rusya'ya alüminyum ihracatı bir yılda ikiye katlandı’

‘Finlandiya'dan Rusya'ya alüminyum ihracatı bir yılda ikiye katlandı’

Sputnik Türkiye

Finlandiya'dan Rusya’ya alüminyum ihracatının yıl içinde ikiye katlanarak 22 milyon euroyu aştığı bildirildi. 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T23:29+0300

2024-11-23T23:29+0300

2024-11-23T23:28+0300

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Yerel kamu yayıncısı Yle'nin Finlandiya gümrük istatistiklerine dayandırdığı haberine göre, Finlandiya'dan Rusya'ya yapılan alüminyum ihracatı bir yıl içinde iki katına çıkarak 22 milyon euroyu aştı.Haberde, “Gümrük istatistiklerine göre Finlandiya'dan Rusya'ya alüminyum ihracatı kısa sürede ikiye katlanarak bu yılın eylül sonu itibarıyla 22.3 milyon euroya ulaştı. Ocak-Eylül 2023 döneminde Finlandiya'dan Rusya'ya alüminyum ihracatı 11.3 milyon euro olarak gerçekleşmişti” ifadelerine yer verildi.Finlandiya Gümrük İstatistikleri Departmanı Başkanı Olli-Pekka Penttila’ya göre alüminyum Finlandiya'dan Rusya'ya doğrudan deniz yoluyla veya Baltık ülkeleri üzerinden sağlanıyor.Yle’ye konuşan alüminyum şirketi Turvanasta’nın CEO'su Mikko Salakari, Rusya ile iş yapmayı bırakması halinde şirketinin varlığını sürdüremeyeceğini belirterek, "Ürünlerimizin Rusya'ya tedarikini engelleseydik müşterilerimizden hiçbir şekilde sipariş alamazdık. O zaman fabrikamızı kapatıp ticareti bırakmak zorunda kalırdık" dedi.Yle'ye göre 2024 yılında Finlandiya'dan 45 şirket Rusya'ya ihracat yaparken, 15 şirket de Rusya'dan ürün ithal etti.

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