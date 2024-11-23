https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/filistinin-ozgurlesmesi-gerektigini-soyleyen-cumhurbaskani-erdogan-artik-islam-alemi-olarak-ortak-1090733716.html

Filistin'in özgürleşmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık İslam alemi olarak ortak tavır almalıyız

Filistin'in özgürleşmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık İslam alemi olarak ortak tavır almalıyız

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası STK Fuarı’nda yaptığı konuşmada İslam coğrafyasındaki kişilerin yaşadığı zulme dikkat çekti. Filistin’de... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T15:02+0300

2024-11-23T15:02+0300

2024-11-23T16:00+0300

recep tayyip erdoğan

politika

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0a/1090231634_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ff7df1ac74b0468cde1126e144098707.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı’nda konuştu. İslam dünyasının sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını överek, “Vahdet ve uhulet ruhunun zirve yaptığı bu camiada atılan adımları takdirle izliyoruz. 20 yıldır hizmet çıtasını her yıl yükselten İslam Dünyası STK Birliği’ni tebrik ediyorum” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’de süregelen çatışmalara dikkat çekerek, “400 günden fazla süredir 50 bine yakın Filistinli şehit oldu, 700 binden fazlası yaralandı. Bu vahşetin sorumluluğu sadece saldırganların değil, buna sessiz kalanların da üzerindedir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, daracık bir alanda hayatta kalma mücadelesi veren 2 milyondan fazla Filistinlinin çetin bir direniş sergilediğini vurguladı.Uluslararası sisteme eleştiriErdoğan, uluslararası toplumun ve medyanın Filistin’de yaşanan insanlık suçlarını görmezden geldiğini belirterek, “Demokrasi ve insan hakları nutukları atan ülkeler, İsrail’in barbarlıklarını destekleyerek bu zulmü körüklüyor” dedi. Küresel yönetişim mekanizmalarının çifte standart uyguladığını ifade eden Erdoğan, İsrail lehine karartma uygulandığını dile getirdi.'Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kuruluşunu görmeyi Rabbim bizlere nasip etsin'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin önemini vurgulayarak, “1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kuruluşunu görmeyi Rabbim bizlere nasip etsin” dedi. Kudüs’ün uluslararası güvenlik şemsiyesi altına alınması için çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.'Vahdet olmadan rahmet olmaz'Erdoğan, İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, Ali İmran Suresi’nden bir ayeti hatırlattı: “Hep birlikte Allah’ın ipine sarılın, parçalanıp bölünmeyin.” Fikir ayrılıklarının bir kenara bırakılarak yekvücut olunması gerektiğini vurguladı. “Vahdet olmadan rahmet olmaz. Yürekler toplu vurmadıkça müstevliler karşısında başarılı olunmaz” diyerek sözlerini tamamladı.'Aile kurumu bilinçli bir saldırı altında'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'değerlere' yönelik küresel tehditlere dikkat çekerek, en büyük hedefin aile kurumu olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Toplumsal yapımız ve örfümüz, küresel düzeyde bilinçli ve çok yönlü bir saldırı altındadır. Sapkın akımlar, özendirici yayınlar, moda adı altında yapılan dayatmalar ve rol model gösterilen aktörler aracılığıyla aile yapımız hedef alınmaktadır” diye konuştu.'Cinsel sapkınlıkların sinsi amacı ortada''Cinsel sapkınlıkların' insan hakkı olarak sunulmasının gerisindeki amacı "toplumu çökertmek" olarak nitelendiren Erdoğan, “Aileyi gereksiz bir yük olarak göstermeye çalışanların hedefi, bireyi ifsat ederek tüm toplumu yok etmektir. Aile yapısı hırpalanmış bir toplumun ayakta kalması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.'Aileyi koruyalım, toplumun temellerini güçlendirelim'Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK’lara aile kurumunun korunması çağrısında bulunarak, “Toplumun temeli olan ailenin korunması STK’ların öncelikli hedefi olmalıdır. İç cephemizi tahkim etmek, gençlerimize ve çocuklarımıza daha güvenli bir dünya bırakmak için hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız. Bunun için daha fazla vakit kaybetmeden harekete geçmeliyiz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/chpli-meclis-uyesi-gazeteciyi-darp-etti-bayiltanakadardovdu-1090732212.html

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu