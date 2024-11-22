https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/eski-almanya-basbakani-merkel-catismadan-kacinmak-icin-putin-ile-temas-kurulmasi-gerekiyor-1090717218.html

Eski Almanya Başbakanı Merkel: Çatışmadan kaçınmak için Putin ile temas kurulması gerekiyor

Eski Almanya Başbakanı Merkel: Çatışmadan kaçınmak için Putin ile temas kurulması gerekiyor

Sputnik Türkiye

Eski Almanya Başbakanı Merkel, Ukrayna'da çatışmaya yol açan durumdan kaçınmak için Rusya Devlet Başkanı Putin ile temasın gerekli olduğunu söyledi. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T18:30+0300

2024-11-22T18:30+0300

2024-11-22T18:30+0300

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vladimir putin

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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna'da çatışmaya yol açan durumdan kaçınmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasın gerekli olduğunu belirterek “Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra yeni dünya düzeninde Putin gibi bir siyasetçiyle teması sürdürmek nasıl mümkün oldu? Evrensel refahta ona katılmaya çalışmak gerekiyordu” dedi.Merkel konuşmasında, Kuzey Akım'ın inşasının böyle bir angajman için seçeneklerden biri olduğu belirterek söz konusu bu hususu bir hata olarak görmediğinin altını çizdiMerkel konuşmasında, bugün ortaya çıkan durumu önlemek için elinden geleni yaptığını öne sürdü.'Kuzey Akım'ın inşasını desteklemekten pişman değilim'Eski Almanya Başbakanı Merkel, 2014 yılında Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesinin ardından Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşası üzerinde çalışmaya devam etme kararından pişmanlık duymadığını söyledi.Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte Merkel, “Görevlerimden birini Alman ekonomisinin ucuz gaz almasını sağlamak olarak gördüm. Şimdi yüksek enerji fiyatlarının ülkemizi nasıl etkilediğini görüyoruz" cümlesini kaydetti.Eski Şansölye Merkel, Rusya'dan gaz tedarikini durdurma fikrinin o dönemde Alman siyasi ve ekonomik çevrelerinde yaygın bir destek görmediğini dile getirerek, "Rusya ile gaz ticaretini sona erdirmek için siyasi çoğunluğa sahip olamazdım ve iş dünyasından kesinlikle destek alamazdım" dedi.Rusya ile Kuzey Akım üzerinde çalışmanın 'siyasi bir anlamı' olduğunu da dile getiren Merkel, söz konusu bu hususun Minsk Anlaşmaları ışığında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bağları sürdürmenin bir yolu olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/putin-saldirilarda-kullanilan-uzun-menzilli-silahlarin-uretildikleri-ulkelerin-uzmanlari-olmadan-1090668909.html

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almanya, angela merkel, rusya, kuzey akım, kuzey akım-2, nord stream 2, vladimir putin, ukrayna, tagesspiegel