Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları Türkiye'de düzenlenecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yurttaş Kane’in verdiği mesajlar, Amerika'nın savaşa girme kararı üzerinde dolaylı bir etki yaptı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İran başkentini taşıyacak mı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davası beşinci gününde
12:06
84 dk
HABER MASASI
Lucid Rüyalar ve Rüya Kontrolü
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gladyatör 2 filmi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK borçlanmaları: Zamdan etkilenmek istemeyenler için son başvuru 31 Aralık’ta
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Kılıçdaroğlu "yargı dağıttı"
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
20:35
6 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporlarında kara delik: İlçe belediyelerinin beşte dördü yok
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
09:37
3 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
10:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/dunya-bedensel-engelliler-2025-plaj-oyunlari-ve-2026-genclik-oyunlari-turkiyede-duzenlenecek-1090746446.html
Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları Türkiye'de düzenlenecek
Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları Türkiye'de düzenlenecek
Sputnik Türkiye
Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları Mersin'in ev sahipliğinde Türkiye'de düzenleneceği duyuruldu. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T22:25+0300
2024-11-23T22:25+0300
spor
mersin
plaj
plaj voleybolu
okçuluk
atletizm
triatlon
paralimpik
paralimpik oyunları
paralimpik olimpiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/17/1090746288_0:170:833:639_1920x0_80_0_0_d06d924dab0dc395181efd6916659d4a.jpg
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz aylarda 2025 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları ev sahipliğini alan Türkiye, iki ev sahipliğini daha kazandı.Devam eden adaylık sürecinde, Uluslararası Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (World Abilitysport) yönetim kurulu toplantısındaki adaylık sunumunun ardından yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle Mersin, bu iki oyuna ev sahipliği hakkını elde etti.2025 Dünya Plaj Oyunlarına triatlon, yelken, plaj voleybolu, açık su yüzme, sörf, spor tırmanışı ve netleşecek diğer su sporları ve demo sporlar ile 30'un üzerinde ülkeden 500'ün üzerinde paralimpik sporcunun katılması bekleniyor.2026 Dünya Gençlik Oyunları'nda ise okçuluk, atletizm, CP futbol, badminton, oturarak voleybol, halter, atıcılık, masa tenisi, basketbol, eskrim, tenis, triatlon ve spor tırmanışı başta olmak üzere, eklenecek diğer branşlarla 50'nin üzerinde ülkeden 800'ün üzerinde sporcunun katılması öngörülüyor.'Ülkemizin spor vizyonuna fayda sağlamak gayretindeyiz'Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, bu organizasyonların paralimpik hareketin Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlayan önemli kilometre taşları olacağının altını çizerek, şöyle konuştu:Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları'nın ekim ayında yapılması planlanırken, 2026 Gençlik Oyunları'nın kesin tarihi daha sonra belirlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/resmi-gazetede-yayimlandi-fruktoz-ve-glukoz-surubunun-piyasaya-arzinda-urunun-kaynagi-belirtilecek-1090746149.html
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/17/1090746288_0:92:833:717_1920x0_80_0_0_06272ef131dae7312787b97ee875e1e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mersin, plaj, plaj voleybolu, okçuluk, atletizm, triatlon, paralimpik, paralimpik oyunları, paralimpik olimpiyatları
mersin, plaj, plaj voleybolu, okçuluk, atletizm, triatlon, paralimpik, paralimpik oyunları, paralimpik olimpiyatları

Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları Türkiye'de düzenlenecek

22:25 23.11.2024
© İHA / İHA-AW3355202025 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, diğer adaylıkları 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları ve 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunlarında da mutlu sona ulaştı
2025 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, diğer adaylıkları 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları ve 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunlarında da mutlu sona ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© İHA / İHA-AW335520
Abone ol
Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları Mersin'in ev sahipliğinde Türkiye'de düzenleneceği duyuruldu.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz aylarda 2025 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları ev sahipliğini alan Türkiye, iki ev sahipliğini daha kazandı.
Devam eden adaylık sürecinde, Uluslararası Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (World Abilitysport) yönetim kurulu toplantısındaki adaylık sunumunun ardından yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle Mersin, bu iki oyuna ev sahipliği hakkını elde etti.
2025 Dünya Plaj Oyunlarına triatlon, yelken, plaj voleybolu, açık su yüzme, sörf, spor tırmanışı ve netleşecek diğer su sporları ve demo sporlar ile 30'un üzerinde ülkeden 500'ün üzerinde paralimpik sporcunun katılması bekleniyor.
2026 Dünya Gençlik Oyunları'nda ise okçuluk, atletizm, CP futbol, badminton, oturarak voleybol, halter, atıcılık, masa tenisi, basketbol, eskrim, tenis, triatlon ve spor tırmanışı başta olmak üzere, eklenecek diğer branşlarla 50'nin üzerinde ülkeden 800'ün üzerinde sporcunun katılması öngörülüyor.

'Ülkemizin spor vizyonuna fayda sağlamak gayretindeyiz'

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, bu organizasyonların paralimpik hareketin Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlayan önemli kilometre taşları olacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

2013 yılında Türkiye’nin bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en prestijli uluslararası organizasyonlardan biri olan Akdeniz Oyunlarının yapıldığı kent olan Mersin, uluslararası standartlara uygun tesis altyapısı ve organizasyon tecrübesiyle marka kentlerimizden biri. Son yıllarda da birçok uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya devam eden Mersin, inanıyoruz ki söz konusu bu organizasyonlarla paralimpik hareketin ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlayan önemli kilometre taşlarından olacak. Komite olarak 2028 Los Angeles ve 2032 Brisbane Paralimpik Oyunları ile İstanbul'da ev sahipliği yapmayı arzu ettiğimiz 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunları yolunda uluslararası organizasyon adaylıklarımızı ve ev sahipliklerimizi devam ettirerek ülkemizin spor vizyonuna, camiamıza ve sporcularımıza fayda sağlamak gayretindeyiz.

Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları'nın ekim ayında yapılması planlanırken, 2026 Gençlik Oyunları'nın kesin tarihi daha sonra belirlenecek.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Fruktoz ve glukoz şurubunun piyasaya arzında ürünün kaynağı belirtilecek'
22:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала