https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/dunya-bedensel-engelliler-2025-plaj-oyunlari-ve-2026-genclik-oyunlari-turkiyede-duzenlenecek-1090746446.html

Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları Türkiye'de düzenlenecek

Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları Türkiye'de düzenlenecek

Sputnik Türkiye

Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları Mersin'in ev sahipliğinde Türkiye'de düzenleneceği duyuruldu. 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T22:25+0300

2024-11-23T22:25+0300

2024-11-23T22:25+0300

spor

mersin

plaj

plaj voleybolu

okçuluk

atletizm

triatlon

paralimpik

paralimpik oyunları

paralimpik olimpiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/17/1090746288_0:170:833:639_1920x0_80_0_0_d06d924dab0dc395181efd6916659d4a.jpg

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz aylarda 2025 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları ev sahipliğini alan Türkiye, iki ev sahipliğini daha kazandı.Devam eden adaylık sürecinde, Uluslararası Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (World Abilitysport) yönetim kurulu toplantısındaki adaylık sunumunun ardından yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle Mersin, bu iki oyuna ev sahipliği hakkını elde etti.2025 Dünya Plaj Oyunlarına triatlon, yelken, plaj voleybolu, açık su yüzme, sörf, spor tırmanışı ve netleşecek diğer su sporları ve demo sporlar ile 30'un üzerinde ülkeden 500'ün üzerinde paralimpik sporcunun katılması bekleniyor.2026 Dünya Gençlik Oyunları'nda ise okçuluk, atletizm, CP futbol, badminton, oturarak voleybol, halter, atıcılık, masa tenisi, basketbol, eskrim, tenis, triatlon ve spor tırmanışı başta olmak üzere, eklenecek diğer branşlarla 50'nin üzerinde ülkeden 800'ün üzerinde sporcunun katılması öngörülüyor.'Ülkemizin spor vizyonuna fayda sağlamak gayretindeyiz'Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, bu organizasyonların paralimpik hareketin Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlayan önemli kilometre taşları olacağının altını çizerek, şöyle konuştu:Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları'nın ekim ayında yapılması planlanırken, 2026 Gençlik Oyunları'nın kesin tarihi daha sonra belirlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/resmi-gazetede-yayimlandi-fruktoz-ve-glukoz-surubunun-piyasaya-arzinda-urunun-kaynagi-belirtilecek-1090746149.html

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, plaj, plaj voleybolu, okçuluk, atletizm, triatlon, paralimpik, paralimpik oyunları, paralimpik olimpiyatları