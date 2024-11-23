https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/cumhuriyetin-asirlik-tanigi-erzurumlu-aliye-goker-vefat-etti-1090738155.html
Cumhuriyet'in asırlık tanığı Erzurumlu Aliye Göker vefat etti
Cumhuriyet'in asırlık tanığı Erzurumlu Aliye Göker vefat etti
Sputnik Türkiye
Erzurum'da yaşayan Cumhuriyetin asırlık tanığı Aliye Göker, 102 yaşında hayatını kaybetti. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T17:09+0300
2024-11-23T17:09+0300
2024-11-23T17:09+0300
türkiye
türkiye
mustafa kemal atatürk
aliye göker
cumhuriyetin asırlık tanıkları
cenaze töreni
erzurum
atatürk üniversitesi tıp fakültesi yakutiye araştırma hastanesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/17/1090737439_0:0:998:562_1920x0_80_0_0_d1fe9a38433a1e74f70f519c64d6cff1.jpg
Erzurum'da yaşayan Cumhuriyetin asırlık tanığı Aliye Göker, tedavi gördüğü hastanede 102 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Kemal Atatürk'le çocukken görüşen Göker, ileri başa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Atatürk'ün küçükken sevip yanağını sıktığı Erzurumlu Aliye Göker'in cenazesi, öğle vakti Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Mustafa Çiftçi, protokol üyeleri ve yakınlarının katıldığı bildirildi.Vali Çiftçi, göreve başladıktan sonra Aliye Göker'i belirli aralıklarla evinde ziyaret edip konutunda ağırlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/selanikte-bulunan-ataturk-evi-restorasyon-nedeniyle-gecici-olarak-ziyarete-kapatiliyor-1090575933.html
türkiye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/17/1090737439_127:0:876:562_1920x0_80_0_0_a5c4936865b7c0e3b7ec7f8614bbba1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, mustafa kemal atatürk, aliye göker, cumhuriyetin asırlık tanıkları, cenaze töreni, erzurum, atatürk üniversitesi tıp fakültesi yakutiye araştırma hastanesi
türkiye, mustafa kemal atatürk, aliye göker, cumhuriyetin asırlık tanıkları, cenaze töreni, erzurum, atatürk üniversitesi tıp fakültesi yakutiye araştırma hastanesi
Cumhuriyet'in asırlık tanığı Erzurumlu Aliye Göker vefat etti
Erzurum'da yaşayan Cumhuriyetin asırlık tanığı Aliye Göker, 102 yaşında hayatını kaybetti.
Erzurum'da yaşayan Cumhuriyetin asırlık tanığı Aliye Göker, tedavi gördüğü hastanede 102 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Kemal Atatürk'le çocukken görüşen Göker, ileri başa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Atatürk'ün küçükken sevip yanağını sıktığı Erzurumlu Aliye Göker'in cenazesi, öğle vakti Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Mustafa Çiftçi, protokol üyeleri ve yakınlarının katıldığı bildirildi.
Vali Çiftçi, göreve başladıktan sonra Aliye Göker'i belirli aralıklarla evinde ziyaret edip konutunda ağırlamıştı.