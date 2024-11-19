https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/selanikte-bulunan-ataturk-evi-restorasyon-nedeniyle-gecici-olarak-ziyarete-kapatiliyor-1090575933.html

Selanik'te bulunan Atatürk Evi ziyarete kapatılıyor

Selanik'te bulunan Atatürk Evi ziyarete kapatılıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu, restorasyon çalışmaları nedeniyle Atatürk Evi'nin ziyarete kapatılacağını açıkladı. Buna göre Atatürk Evi 4 Aralık sonrası... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T20:32+0300

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dünya

atatürk

atatürk evi

ziyaret

restorasyon

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Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev olarak bilinen Atatürk Evi 4 Aralık'tan itibaren ziyarete kapatılacak. Restorasyon çalışmaları nedeniyle kapatılacak olan Atatürk'ün evinin yeniden ziyarete ne zaman açılacağı ise açıklanmadı. Açılış tarihi belirlendiğinde kamuoyuna duyuru yapılacak.Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, Atatürk Evi'nin restorasyon ve teşhir-tanzim uygulama projesinin hazırlık sürecinin tamamlandığı ve uygulama aşamasına geçileceği bilgisi verildi.Atatürk Evi'nin son olarak 2012-2013 yıllarında restore edildiği belirtildi.Atatürk Evi'ne 2024 yılında 460 binden fazla ziyaretin gerçekleştiği öğrenildi.

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atatürk, atatürk evi, ziyaret, restorasyon