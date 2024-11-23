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Beylikdüzü’ndeki fabrika yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı
Beylikdüzü’ndeki fabrika yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beylikdüzü'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine varan itfaiye ekipleri yaklaşık 16 saatin... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T21:47+0300
2024-11-23T21:47+0300
türkiye
istanbul
beylikdüzü
fabrika yangını
yangın söndürme
itfaiye ekipleri
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İstanbul'un Beylikdüzü semtinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı 50 bin metrekarelik fabrikada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın tam 16 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yetkliler soğutma çalışmalarının halen devam ettiğini bildirdi.Yangın, gece saat 04.00 sıralarında çıkan yangında, ihbar üzerine bölgeye başta Beylikdüzü olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki ilçelerinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yıkılma riski nedeniyle içeri girilemediği için robotik müdahale araçlarıyla çalışma yaptı.Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirdi. Fabrika kullanılamaz hale geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/esenyurtta-fabrika-yangini-cevre-fabrikalarda-calisanlar-tahliye-edildi-1090428934.html
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beylikdüzü yangın, beylikdüzü fabrika yangın,

Beylikdüzü’ndeki fabrika yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı

21:47 23.11.2024
© AA / Erhan Elaldıİstanbul Beylikdüzü'nde fabrika yangını
İstanbul Beylikdüzü'nde fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AA / Erhan Elaldı
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine varan itfaiye ekipleri yaklaşık 16 saatin ardından yangını kontrol altına aldı. Saatler süren yangında, yaralanan ya da ölen olmadığı bildirildi.
İstanbul'un Beylikdüzü semtinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı 50 bin metrekarelik fabrikada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın tam 16 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yetkliler soğutma çalışmalarının halen devam ettiğini bildirdi.
Yangın, gece saat 04.00 sıralarında çıkan yangında, ihbar üzerine bölgeye başta Beylikdüzü olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki ilçelerinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yıkılma riski nedeniyle içeri girilemediği için robotik müdahale araçlarıyla çalışma yaptı.
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirdi. Fabrika kullanılamaz hale geldi.
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