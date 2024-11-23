https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/beylikduzundeki-fabrika-yangini-16-saat-sonra-kontrol-altina-alindi-1090745226.html

Beylikdüzü’ndeki fabrika yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı

Beylikdüzü’ndeki fabrika yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beylikdüzü'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine varan itfaiye ekipleri yaklaşık 16 saatin... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T21:47+0300

2024-11-23T21:47+0300

2024-11-23T21:47+0300

türkiye

istanbul

beylikdüzü

fabrika yangını

yangın söndürme

itfaiye ekipleri

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İstanbul'un Beylikdüzü semtinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı 50 bin metrekarelik fabrikada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın tam 16 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yetkliler soğutma çalışmalarının halen devam ettiğini bildirdi.Yangın, gece saat 04.00 sıralarında çıkan yangında, ihbar üzerine bölgeye başta Beylikdüzü olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki ilçelerinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yıkılma riski nedeniyle içeri girilemediği için robotik müdahale araçlarıyla çalışma yaptı.Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirdi. Fabrika kullanılamaz hale geldi.

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