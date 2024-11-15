https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/esenyurtta-fabrika-yangini-cevre-fabrikalarda-calisanlar-tahliye-edildi-1090428934.html
Esenyurt'ta fabrika yangını: Çevre fabrikalarda çalışanlar tahliye edildi
Esenyurt'ta fabrika yangını: Çevre fabrikalarda çalışanlar tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta, tıbbi cihaz üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Dumandan etkilenen 10 kişiye müdahale edilirken söz konusu... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T11:40+0300
2024-11-15T11:40+0300
2024-11-15T11:40+0300
türkiye
fabrika
yangın
esenyurt
fabrika yangını
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Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde 10 bin metrekare üzerine kurulu 3 katlı tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın nedeniyle fabrikada ve çevre fabrikalarda çalışanlar tahliye edildi.Dumandan etkilen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/afad-duyurdu-malatyada-49-buyuklugunde-deprem-1090425344.html
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fabrika, yangın, esenyurt, fabrika yangını
fabrika, yangın, esenyurt, fabrika yangını
Esenyurt'ta fabrika yangını: Çevre fabrikalarda çalışanlar tahliye edildi
Esenyurt'ta, tıbbi cihaz üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Dumandan etkilenen 10 kişiye müdahale edilirken söz konusu fabrikada ve çevre fabrikalarda çalışanlar tahliye edildi.
Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde 10 bin metrekare üzerine kurulu 3 katlı tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle fabrikada ve çevre fabrikalarda çalışanlar tahliye edildi.
Dumandan etkilen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.