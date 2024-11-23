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Beyaz Saray: Biden, Macron'la Ukrayna'daki son durumu görüştü
Beyaz Saray: Biden, Macron'la Ukrayna'daki son durumu görüştü
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden’ın Fransız mevkidaşı Macron’la Ukrayna'daki durumu görüştükleri bildirildi. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T01:23+0300
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joe biden
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ortadoğu
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklmada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rus Oreşnik füze sisteminin test edilmesinin ardından Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile Ukrayna'daki son durumu görüştüğü belirtildi.Açıklamada, "Biden, Macron'la uluslararası meseleler ve ikili ilişkileri görüştü. Liderler, Ukrayna'daki son durumun yanı sıra Lübnan'da ateşkes anlaşmasına varılması çabaları da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldı” denildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 19 Kasım'da ABD yapımı ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı Storm Shadow sistemleriyle Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedeflere saldırı düzenlemesine karşılık olarak Rus ordusunun 21 Kasım’da Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki füze teknolojisi ve diğer silahları üreten en büyük sanayi tesislerinden birini vurduğunu ve böylece nükleer olmayan yeni orta menzilli hipersonik balistik füze Oreşnik’in muharebe koşullarında başarılı bir şekilde test edildiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/iranli-uzman-oresnik-fuzesinin-kullanimi-batiya-onemli-bir-mesaj-1090724412.html
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beyaz saray, joe biden, emmanuel macron, abd, fransa, ukrayna, oreşnik , ortadoğu, vladimir putin, atacms, storm shadow, dnepropetrovsk

Beyaz Saray: Biden, Macron'la Ukrayna'daki son durumu görüştü

01:23 23.11.2024
Beyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
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ABD Başkanı Biden’ın Fransız mevkidaşı Macron’la Ukrayna'daki durumu görüştükleri bildirildi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklmada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rus Oreşnik füze sisteminin test edilmesinin ardından Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile Ukrayna'daki son durumu görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Biden, Macron'la uluslararası meseleler ve ikili ilişkileri görüştü. Liderler, Ukrayna'daki son durumun yanı sıra Lübnan'da ateşkes anlaşmasına varılması çabaları da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldı” denildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 19 Kasım'da ABD yapımı ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı Storm Shadow sistemleriyle Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedeflere saldırı düzenlemesine karşılık olarak Rus ordusunun 21 Kasım’da Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki füze teknolojisi ve diğer silahları üreten en büyük sanayi tesislerinden birini vurduğunu ve böylece nükleer olmayan yeni orta menzilli hipersonik balistik füze Oreşnik’in muharebe koşullarında başarılı bir şekilde test edildiğini belirtmişti.
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