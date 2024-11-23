https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/beyaz-saray-biden-macronla-ukraynadaki-son-durumu-gorustu-1090726147.html

Beyaz Saray: Biden, Macron'la Ukrayna'daki son durumu görüştü

Beyaz Saray: Biden, Macron'la Ukrayna'daki son durumu görüştü

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden’ın Fransız mevkidaşı Macron’la Ukrayna'daki durumu görüştükleri bildirildi. 23.11.2024, Sputnik Türkiye

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Beyaz Saray’dan yapılan açıklmada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rus Oreşnik füze sisteminin test edilmesinin ardından Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile Ukrayna'daki son durumu görüştüğü belirtildi.Açıklamada, "Biden, Macron'la uluslararası meseleler ve ikili ilişkileri görüştü. Liderler, Ukrayna'daki son durumun yanı sıra Lübnan'da ateşkes anlaşmasına varılması çabaları da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldı” denildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 19 Kasım'da ABD yapımı ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı Storm Shadow sistemleriyle Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedeflere saldırı düzenlemesine karşılık olarak Rus ordusunun 21 Kasım’da Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki füze teknolojisi ve diğer silahları üreten en büyük sanayi tesislerinden birini vurduğunu ve böylece nükleer olmayan yeni orta menzilli hipersonik balistik füze Oreşnik’in muharebe koşullarında başarılı bir şekilde test edildiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/iranli-uzman-oresnik-fuzesinin-kullanimi-batiya-onemli-bir-mesaj-1090724412.html

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