https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/beyaz-saray-biden-macronla-ukraynadaki-son-durumu-gorustu-1090726147.html
Beyaz Saray: Biden, Macron'la Ukrayna'daki son durumu görüştü
Beyaz Saray: Biden, Macron'la Ukrayna'daki son durumu görüştü
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden’ın Fransız mevkidaşı Macron’la Ukrayna'daki durumu görüştükleri bildirildi. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T01:23+0300
2024-11-23T01:23+0300
2024-11-23T01:22+0300
dünya
beyaz saray
joe biden
emmanuel macron
abd
fransa
ukrayna
oreşnik
ortadoğu
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086389963_0:27:750:449_1920x0_80_0_0_a88cdd136cf0892ada4f57fdfc45699c.png
Beyaz Saray’dan yapılan açıklmada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rus Oreşnik füze sisteminin test edilmesinin ardından Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile Ukrayna'daki son durumu görüştüğü belirtildi.Açıklamada, "Biden, Macron'la uluslararası meseleler ve ikili ilişkileri görüştü. Liderler, Ukrayna'daki son durumun yanı sıra Lübnan'da ateşkes anlaşmasına varılması çabaları da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldı” denildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 19 Kasım'da ABD yapımı ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı Storm Shadow sistemleriyle Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedeflere saldırı düzenlemesine karşılık olarak Rus ordusunun 21 Kasım’da Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki füze teknolojisi ve diğer silahları üreten en büyük sanayi tesislerinden birini vurduğunu ve böylece nükleer olmayan yeni orta menzilli hipersonik balistik füze Oreşnik’in muharebe koşullarında başarılı bir şekilde test edildiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/iranli-uzman-oresnik-fuzesinin-kullanimi-batiya-onemli-bir-mesaj-1090724412.html
abd
fransa
ukrayna
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086389963_60:0:692:474_1920x0_80_0_0_fb3082b166dcd8b2bec5d2950b361b66.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beyaz saray, joe biden, emmanuel macron, abd, fransa, ukrayna, oreşnik , ortadoğu, vladimir putin, atacms, storm shadow, dnepropetrovsk
beyaz saray, joe biden, emmanuel macron, abd, fransa, ukrayna, oreşnik , ortadoğu, vladimir putin, atacms, storm shadow, dnepropetrovsk
Beyaz Saray: Biden, Macron'la Ukrayna'daki son durumu görüştü
ABD Başkanı Biden’ın Fransız mevkidaşı Macron’la Ukrayna'daki durumu görüştükleri bildirildi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklmada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rus Oreşnik füze sisteminin test edilmesinin ardından Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile Ukrayna'daki son durumu görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Biden, Macron'la uluslararası meseleler ve ikili ilişkileri görüştü. Liderler, Ukrayna'daki son durumun yanı sıra Lübnan'da ateşkes anlaşmasına varılması çabaları da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldı” denildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 19 Kasım'da ABD yapımı ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı Storm Shadow sistemleriyle Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedeflere saldırı düzenlemesine karşılık olarak Rus ordusunun 21 Kasım’da Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki füze teknolojisi ve diğer silahları üreten en büyük sanayi tesislerinden birini vurduğunu ve böylece nükleer olmayan yeni orta menzilli hipersonik balistik füze Oreşnik’in muharebe koşullarında başarılı bir şekilde test edildiğini belirtmişti.