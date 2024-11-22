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İranlı uzman: Oreşnik füzesinin kullanımı Batı’ya önemli bir mesaj
İranlı uzman: Oreşnik füzesinin kullanımı Batı’ya önemli bir mesaj
Sputnik Türkiye
İranlı siyaset bilimci Ruhollah Modabber, Rusya’nın Oreşnik orta menzilli füze sistemlerini kullanmasının Ukrayna'yı silahlandırmaya devam eden ülkelere, Rus... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T22:52+0300
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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik’e verdiği demeçte Moskova'nın Oreşnik orta menzilli füze sistemlerini kullanmasının Kiev'deki neo-Nazi rejimine silah tedarik edenlere, Ukrayna'yı silahlandırmaya devam etmeleri halinde Rus ordusunun hiçbir hava savunma sisteminin karşı koyamayacağı silahlarla dünyanın herhangi bir yerindeki ikmal merkezlerini vurabileceği yönünde net bir mesaj olduğunu söyledi.Modabber, “Rusya hipersonik füze teknolojisine sahip ilk ülkelerden biri ve Oreşnik orta menzilli füze sistemlerini denemesi, Kiev'deki neo-Nazi rejimine silah sağlayan tüm tedarikçilere açık bir mesajdır: Ukrayna'nın silahlandırılması ve Rusya topraklarına saldırı düzenlenmesini desteklemeye devam etmeleri halinde, Rus ordusu, kendisini ve ulusal güvenliğini savunmak için uluslararası hukuk ve meşru savunma hakkı temelinde, hiçbir hava savunma sisteminin karşı koyamayacağı silahlarla Kiev'deki neo-Nazi rejimine silah tedarik eden dünyanın herhangi bir yerindeki ikmal merkezlerini vuracaktır” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 19 Kasım'da ABD yapımı ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı Storm Shadow sistemleriyle Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedeflere saldırı düzenlemesine karşılık olarak Rus ordusunun 21 Kasım’da Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki füze teknolojisi ve diğer silahları üreten en büyük sanayi tesislerinden birini vurduğunu ve böylece yeni orta menzilli Oreşnik füzesinin muharebe koşullarında başarılı bir şekilde test edildiğini belirtmişti.Moskova defalarca Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu ifade ederek, Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının müzakereler açısından olumsuzluk teşkil edeceğini vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.Kremlin ise, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere olumsuz etki edeceğinin ve bu durumun çözüm sürecine zarar vereceğinin altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/rusya-devlet-baskani-putin-duyurdu-oresnik-sistemlerinin-testlerine-devam-edecegiz-1090719808.html
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oreşnik , orta menzilli füze, rusya, batı, kiev, mesaj, neo-nazi, atacms, storm shadow, iranlı, uzman, dnepropetrovsk, vladimir putin, rus ordusu, nato
oreşnik , orta menzilli füze, rusya, batı, kiev, mesaj, neo-nazi, atacms, storm shadow, iranlı, uzman, dnepropetrovsk, vladimir putin, rus ordusu, nato

İranlı uzman: Oreşnik füzesinin kullanımı Batı’ya önemli bir mesaj

22:52 22.11.2024
© AABalistik Füze (Temsili görsel)
Balistik Füze (Temsili görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA
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İranlı siyaset bilimci Ruhollah Modabber, Rusya’nın Oreşnik orta menzilli füze sistemlerini kullanmasının Ukrayna'yı silahlandırmaya devam eden ülkelere, Rus ordusunun dünyanın herhangi bir yerindeki ikmal merkezlerini vurabileceği yönünde net bir mesaj olduğunu ifade etti.
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik’e verdiği demeçte Moskova'nın Oreşnik orta menzilli füze sistemlerini kullanmasının Kiev'deki neo-Nazi rejimine silah tedarik edenlere, Ukrayna'yı silahlandırmaya devam etmeleri halinde Rus ordusunun hiçbir hava savunma sisteminin karşı koyamayacağı silahlarla dünyanın herhangi bir yerindeki ikmal merkezlerini vurabileceği yönünde net bir mesaj olduğunu söyledi.
Modabber, “Rusya hipersonik füze teknolojisine sahip ilk ülkelerden biri ve Oreşnik orta menzilli füze sistemlerini denemesi, Kiev'deki neo-Nazi rejimine silah sağlayan tüm tedarikçilere açık bir mesajdır: Ukrayna'nın silahlandırılması ve Rusya topraklarına saldırı düzenlenmesini desteklemeye devam etmeleri halinde, Rus ordusu, kendisini ve ulusal güvenliğini savunmak için uluslararası hukuk ve meşru savunma hakkı temelinde, hiçbir hava savunma sisteminin karşı koyamayacağı silahlarla Kiev'deki neo-Nazi rejimine silah tedarik eden dünyanın herhangi bir yerindeki ikmal merkezlerini vuracaktır” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 19 Kasım'da ABD yapımı ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı Storm Shadow sistemleriyle Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedeflere saldırı düzenlemesine karşılık olarak Rus ordusunun 21 Kasım’da Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki füze teknolojisi ve diğer silahları üreten en büyük sanayi tesislerinden birini vurduğunu ve böylece yeni orta menzilli Oreşnik füzesinin muharebe koşullarında başarılı bir şekilde test edildiğini belirtmişti.
Moskova defalarca Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu ifade ederek, Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının müzakereler açısından olumsuzluk teşkil edeceğini vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.
Kremlin ise, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere olumsuz etki edeceğinin ve bu durumun çözüm sürecine zarar vereceğinin altını çizmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
DÜNYA
Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: 'Oreşnik sistemlerinin testlerine devam edeceğiz'
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