https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/bakanlik-duyurdu-istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1090743226.html
Bakanlık duyurdu: 'İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı'
Bakanlık duyurdu: 'İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı'
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle askıya alındı. 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T19:18+0300
2024-11-23T19:18+0300
2024-11-23T19:27+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
istanbul boğazı
gemi
trafik
balıkçı
balıkçı gemisi
balıkçı teknesi
askıya alma
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Boğaz'daki gemi trafiğinin, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/akom-duyurdu-istanbulda-firtina-ve-yagislarin-bilancosu-1090739461.html
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istanbul boğazı, istanbul boğazı gemi trafiğine kapatıldı, istanbul boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı, istanbul boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı, istanbul boğazı gemi trafiği, istanbul boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı
istanbul boğazı, istanbul boğazı gemi trafiğine kapatıldı, istanbul boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı, istanbul boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı, istanbul boğazı gemi trafiği, istanbul boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı
Bakanlık duyurdu: 'İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı'
19:18 23.11.2024 (güncellendi: 19:27 23.11.2024)
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle askıya alındı.
Boğaz'daki gemi trafiğinin, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
İstanbul Boğazı gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.