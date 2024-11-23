https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/bakanlik-duyurdu-istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1090743226.html

Bakanlık duyurdu: 'İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı'

Bakanlık duyurdu: 'İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı'

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle askıya alındı. 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T19:18+0300

2024-11-23T19:18+0300

2024-11-23T19:27+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

istanbul boğazı

gemi

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balıkçı gemisi

balıkçı teknesi

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Boğaz'daki gemi trafiğinin, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/akom-duyurdu-istanbulda-firtina-ve-yagislarin-bilancosu-1090739461.html

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Sputnik Türkiye

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