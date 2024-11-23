https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/akom-duyurdu-istanbulda-firtina-ve-yagislarin-bilancosu-1090739461.html

AKOM duyurdu: İstanbul'da fırtına ve yağışların bilançosu

AKOM duyurdu: İstanbul'da fırtına ve yağışların bilançosu

Sputnik Türkiye

İBB AKOM, İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağışın bilançosunu açıkladı. Kentte lodos sebebiyle 48 ağaç devrilmesi, 6 çatı uçması ve 26 tehlike arz eden... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T18:18+0300

2024-11-23T18:18+0300

2024-11-23T18:18+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

kar

kar yağışı

sağanak yağış

yağış

sağanak yağış uyarısı

kuvvetli yağış

pendik

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde başlayan fırtına ve aşırı yağışlı hava koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.AKOM, İstanbul'da süren lodos sebebiyle 48 ağacın devrildiğini, 6 çatı uçması ve 26 tehlike arz eden parça savrulması olaylarının yaşandığını bildirdi. Lodosun ardından şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, hava sıcaklığı 5 santigrat derecelere kadar indi. Ani sıcaklık düşmesi nedeniyle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da kar yağışı özellikle Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde etkili oldu.Açıklamada, gün boyu yağışın etkili olduğu kentte Beykoz ve Sarıyer'de metrekareye 40 kg üzerinde, Şişli'de metrekareye 37.6 kg, diğer ilçelerde ise 20 ila 35 kg aralığında yağış düştüğü bildirildi. AKOM’dan kritik uyarılarAKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını, yarın ise sağanak yağışların başlayacağını duyurdu. Hava sıcaklığının 10-14 derece düşeceğini belirten AKOM, özellikle yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/istanbulda-kar-yagisi-basladi-1090733183.html

türkiye

istanbul

pendik

tuzla

çekmeköy

marmara bölgesi

anadolu yakası

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