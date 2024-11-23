https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/akom-duyurdu-istanbulda-firtina-ve-yagislarin-bilancosu-1090739461.html
AKOM duyurdu: İstanbul'da fırtına ve yağışların bilançosu
AKOM duyurdu: İstanbul'da fırtına ve yağışların bilançosu
Sputnik Türkiye
İBB AKOM, İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağışın bilançosunu açıkladı. Kentte lodos sebebiyle 48 ağaç devrilmesi, 6 çatı uçması ve 26 tehlike arz eden... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T18:18+0300
2024-11-23T18:18+0300
2024-11-23T18:18+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
kar
kar yağışı
sağanak yağış
yağış
sağanak yağış uyarısı
kuvvetli yağış
pendik
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde başlayan fırtına ve aşırı yağışlı hava koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.AKOM, İstanbul'da süren lodos sebebiyle 48 ağacın devrildiğini, 6 çatı uçması ve 26 tehlike arz eden parça savrulması olaylarının yaşandığını bildirdi. Lodosun ardından şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, hava sıcaklığı 5 santigrat derecelere kadar indi. Ani sıcaklık düşmesi nedeniyle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da kar yağışı özellikle Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde etkili oldu.Açıklamada, gün boyu yağışın etkili olduğu kentte Beykoz ve Sarıyer'de metrekareye 40 kg üzerinde, Şişli'de metrekareye 37.6 kg, diğer ilçelerde ise 20 ila 35 kg aralığında yağış düştüğü bildirildi. AKOM’dan kritik uyarılarAKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını, yarın ise sağanak yağışların başlayacağını duyurdu. Hava sıcaklığının 10-14 derece düşeceğini belirten AKOM, özellikle yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/istanbulda-kar-yagisi-basladi-1090733183.html
türkiye
istanbul
pendik
tuzla
çekmeköy
marmara bölgesi
anadolu yakası
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23 kasım hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, istanbul hava durumu, fırtına uyarısı, meteoroloji uyarı, meteoroloji, sıcaklık
23 kasım hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, istanbul hava durumu, fırtına uyarısı, meteoroloji uyarı, meteoroloji, sıcaklık
AKOM duyurdu: İstanbul'da fırtına ve yağışların bilançosu
İBB AKOM, İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağışın bilançosunu açıkladı. Kentte lodos sebebiyle 48 ağaç devrilmesi, 6 çatı uçması ve 26 tehlike arz eden parça savrulması olayı yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde başlayan fırtına ve aşırı yağışlı hava koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.
AKOM, İstanbul'da süren lodos sebebiyle 48 ağacın devrildiğini, 6 çatı uçması ve 26 tehlike arz eden parça savrulması olaylarının yaşandığını bildirdi. Lodosun ardından şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, hava sıcaklığı 5 santigrat derecelere kadar indi.
Ani sıcaklık düşmesi nedeniyle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da kar yağışı özellikle Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde etkili oldu.
Açıklamada, gün boyu yağışın etkili olduğu kentte Beykoz ve Sarıyer'de metrekareye 40 kg üzerinde, Şişli'de metrekareye 37.6 kg, diğer ilçelerde ise 20 ila 35 kg aralığında yağış düştüğü bildirildi.
AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını, yarın ise sağanak yağışların başlayacağını duyurdu. Hava sıcaklığının 10-14 derece düşeceğini belirten AKOM, özellikle yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceğini ifade etti.